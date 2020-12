Breathe Life Adds Two Insurance Leaders and Trailblazers to its Board of Directors

Voir français ci-dessous

MONTRÉAL, DEC. 9, 2020/insPRESS/ – Breathe Life, the enterprise SaaS platform provider for the life insurance industry, today announced the strategic addition of two exceptional industry leaders to its Board of Directors, Sharon Ludlow and Maria Hancock. Ludlow and Hancock are joining the Breathe Life board as the company’s breakthrough technology becomes the digital distribution platform of choice in North America.

Adding diverse voices and perspectives has been a key goal for the Breathe Life Board of Directors heading into 2021. As the insurance industry continues to confront a host of challenges that have been accelerated by COVID-19, Breathe Life is well positioned to deliver the end-to-end solution life insurance carriers need to meet the needs of modern consumers and producers and fulfill the promise of digital transformation.

“Adapting to the digital era is both an imperative and an opportunity for insurers to reconnect with customers and build stronger long-term relationships,” said Sharon Ludlow, a corporate director and former President & CEO at Swiss Re Canada. “The insurance industry must embrace opportunities to innovate in meaningful ways that touch the consumer and impact the bottom line. This is among the many benefits that the Breathe Life digital distribution platform provides to leading carriers across North America.”

The Breathe Life enterprise distribution platform provides the modern, digital tools carriers and producers need to thrive in a digital-first world, one where traditional in-person insurance sales are declining and unlikely to regain primacy.

Maria Hancock, a risk management expert and former CIO ERM of AIG, noted: “Insurers have a unique opportunity to rise to this moment and meet customers where they are. This means carriers must make a fundamental shift from being product-centric to becoming customer-centric. And the stakes couldn’t be any higher: carriers that don’t adapt quickly will not survive. The Breathe Life distribution platform provides a modern solution for carriers to quickly make this shift and deliver the financial security products in highest demand, growing sales, reducing expenses, and making a lasting digital connection with their customers.”

Ian Jeffrey, CEO of Breathe Life, concluded: “Our ability to attract independent board members of Sharon’s and Maria’s caliber speaks volumes about what Breathe Life has accomplished and where we are heading. We couldn’t be happier to welcome these two remarkable professionals to our board as Breathe Life continues to innovate and grow.”

ABOUT BREATHE LIFE

Breathe Life is an enterprise Software-as-a-Service, or SaaS, platform for the individual insurance industry. We provide insurers with a modern end-to-end platform that increases the speed of policy delivery and reduces operational costs for the distribution of financial security products. We believe that technology will help eliminate the financial insecurities of generations to come. Breathe Life is venture-backed by Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures and a variety of industry veteran angel investors from AXA, AIG, and RGA. Learn more about Breathe Life at breathelife.com or on our Facebook, LinkedIn, and Twitter.

Media Contact

Sarah Mees for Breathe Life

617-462-8066

sarah@meescommunications.com

Breathe Life accueille deux leaders du monde de l’assurance au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 9 DÉC., 2020/insPRESS/ – Breathe Life, le fournisseur de la plateforme SaaS pour les entreprises de l’industrie de l’assurance, annonce aujourd’hui l’ajout stratégique de deux pionnières de l’assurance vie à son conseil d’administration. Sharon Ludlow et Maria Hancock se joignent au CA de Breathe Life alors que la technologie développée par l’entreprise fait une percée et que sa plateforme de distribution numérique devient un choix de plus en plus logique en Amérique du Nord.

L’ajout de perspectives et de points de vue différents est l’un des objectifs clés du conseil d’administration de Breathe Life pour 2021. Alors que l’industrie de l’assurance fait face à plusieurs défis qui sont amplifiés par la pandémie de COVID-19, Breathe Life est en mesure de proposer aux assureurs vie une solution complète et intégrée répondant aux besoins des consommateurs et des assureurs avides de technologie. L’entreprise est également prête à jouer un rôle important dans la transformation numérique de l’industrie.

« Les assureurs doivent impérativement s’adapter à l’ère numérique afin de profiter de cette occasion pour rétablir le contact avec leurs clients et bâtir des relations à long terme plus solides, » précise Sharon Ludlow, directrice d’entreprise et ex-présidente et chef de la direction de Swiss Re Canada. « L’industrie de l’assurance doit absolument saisir les opportunités qui se présentent d’innover de manière significative pour toucher le consommateur et avoir un impact en bout de ligne. C’est l’un des nombreux bénéfices que la plateforme numérique de distribution de Breathe Life met à la portée des chefs de file de l’assurance en Amérique du Nord. »

Avec la plateforme de distribution pour entreprises de Breathe Life, les fournisseurs d’assurance et les conseillers ont accès aux outils numériques modernes dont ils ont besoin pour se distinguer dans un monde de plus en plus numérique où la traditionnelle vente d’assurance en face à face décline et ne reprendra jamais sa place.

Selon Maria Hancock, experte en gestion du risque et ex-directrice des systèmes d’information ERM chez AIG : « Les assureurs ont une occasion unique de passer à l’action maintenant pour rejoindre les clients où ils se trouvent. Les fournisseurs d’assurance doivent effectuer un virage crucial, en passant d’une approche axée sur le produit à une autre basée sur le client. Les enjeux ne sauraient être plus importants, car ceux qui ne s’adapteront pas rapidement seront condamnés à disparaître. La plateforme de distribution de Breathe Life est une solution novatrice qui permet aux fournisseurs d’assurance de s’adapter rapidement et d’accroître la demande et les ventes pour leurs produits de sécurité financière, le tout en réduisant leurs dépenses et en entretenant une relation numérique durable avec leurs clients. »

Ian Jeffrey, président directeur-général de Breathe Life, conclut : « Notre capacité à attirer des personnes du calibre de Sharon et Maria à titre de membres indépendants de notre conseil d’administration en dit long sur ce que Breathe Life a accompli jusqu’ici et sur ce que nous prévoyons pour l’avenir. Nous sommes vraiment heureux d’accueillir ces deux professionnelles remarquables au sein de notre CA à un moment où Breathe Life continue d’aller de l’avant, d’innover et de croître ».

À PROPOS DE BREATHE LIFE

Breathe Life est une plateforme SaaS (Software as a Service) destinée aux entreprises de l’industrie de l’assurance de personnes. Nous fournissons aux assureurs une plateforme complète et intégrée qui permet d’accélérer le processus d’acquisition d’assurance et de réduire les coûts d’exploitation de la distribution de produits de sécurité financière. Nous croyons sincèrement que la technologie contribuera à faire disparaître les insécurités financières des générations à venir. Breathe Life reçoit le soutien financier de Real Ventures, Investissement Québec et Diagram Ventures, et de divers investisseurs chevronnés de l’industrie provenant de AXA, AIG et RGA. Découvrez-en plus sur Breathe Life au breathelife.com ou sur Facebook, LinkedIn, and Twitter.

Contact média

Sarah Mees pour Breathe Life

617-462-8066

sarah@meescommunications.com