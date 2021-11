Cowan Insurance Group Named One of Canada’s Most Admired Corporate Cultures™ 2021

Voir français ci-dessous

CAMBRIDGE, ON, NOVEMBER 26, 2021/insPRESS/ – Cowan Insurance Group, a prominent Canadian-owned and operated independent insurance brokerage and consulting operation, has been recognized as one of Canada’s Most Admired Corporate Cultures™ 2021 by Waterstone Human Capital. Vetting organizations through a rigorous application process, the program celebrates Canadian organizations that proactively work to create inspiring, high-performance corporate cultures.

With compelling insight into the pandemic’s impact on sustaining culture in remote environments, Cowan Insurance Group’s application focused on its targeted strategies for fostering employee engagement, including robust education and mentoring opportunities, thoughtful performance management, and a “promote from within” culture. Cowan has devoted additional effort to employee well-being by actively soliciting employee feedback and input throughout the pandemic. The company also continues to engage its employees in a fulsome corporate social responsibility program, giving back to the communities where it does business.

“I am so proud of the commitment, professionalism, and resiliency of our employees as they adapted to a changing work environment and continued to deliver exceptional service to our valued clients,” says Janet Peddigrew, President, Cowan Insurance Group. “Our culture is built on the foundation that if we get it right with our employees, then we know we will get it right with our clients. This has been more important than ever with so many of our employees working remotely. We continued to focus on open, frequent communication as the glue keeping our organization’s culture intact. Our company has taken a proactive approach to staying connected and leverages technology to keep our culture healthy and vibrant. I’m proud to say that many changes we have made directly result from employee feedback. It’s an honour to have our efforts recognized as we’re designated one of Canada’s Most Admired Corporate Cultures for 2021

The Canada’s Most Admired Corporate Cultures program creates a benchmark of success for all those who are nominated, assessing organizations across four revenue-based categories (Emerging, Growth, Mid-Market, and Enterprise) and one not-for-profit category. Cowan has been recognized in the Growth category, which typically sees up to forty nominees from among Canada’s most innovative and engaging organizations. The company’s commitment to culture was assessed across several criteria: vision and leadership, recruitment and hiring for fit, people development and talent management, cultural alignment and measurement, corporate social responsibility, and organizational performance.

“At Waterstone we believe corporate culture drives performance and that it’s your organization’s greatest asset,” says Marty Parker, President and Chief Executive Officer of Waterstone Human Capital and Chair of the Canada’s Most Admired™ program. “Each of the 2021 award recipients puts culture at the centre of everything they do and demonstrates a commitment to culture as competitive advantage. They set an excellent example of how crafting and sustaining a high performance culture can drive incredible growth and performance.”

In addition to allowing winners to use the Canada’s Most Admired Corporate Cultures designation for three years, the program provides access to networking and learning opportunities, as winners engage with a community of like-minded organizations that place culture at the centre of their strategy and operations. Cowan was also recognized as one of Canada’s Most Admired Corporate Cultures in 2018.

About Cowan Insurance Group

As a prominent Canadian-owned and operated independent insurance brokerage and consulting operation, Cowan Insurance Group provides real value in insurance and risk management solutions to businesses, organizations and individuals. With over 500 employees and operating out of 10 locations across Canada, we partner with leading national and international insurance companies to advise on and create retirement, group benefits, disability management and international benefits programs for employee groups. We also offer wealth and asset management as well as financial and succession planning services to individuals, and specialize in property, casualty and credit insurance. For additional information about Cowan Insurance Group, please visit cowangroup.ca.

About Waterstone Human Capital

At Waterstone Human Capital, we inspire organizations to build high performance cultures. We’re a human capital management consulting firm specializing in retained executive search, cultural measurement and assessment, and leadership training and development. We have successfully helped hundreds of entrepreneurial-minded, high-growth organizations across North America recruit, measure and train for fit. Waterstone is also the founder of the Canada’s Most Admired™ Corporate Cultures and Canada’s Most Admired™ CEO programs. These national programs annually recognize best-in-class Canadian organizations and CEOs, for fostering cultures that enhance performance and help sustain a competitive advantage.

For more information, please visit waterstonehc.com or canadasmostadmired.com

For media inquiries:

Joanna Swan, Manager, Communications, Cowan Insurance Group

Joanna.swan@cowangroup.ca

T: 226-894-8987

———————–

Le Groupe Assurance Cowan au palmarès des Cultures d’entreprise les plus admiréesMC de 2021

CAMBRIDGE, ON, LE NOVEMBRE 26, 2021/insPRESS/ – Le Groupe Assurance Cowan, une entreprise indépendante de courtage d’assurance et de consultation de premier plan détenue et exploitée par des Canadiens, a été nommé l’une des Cultures d’entreprise les plus admirées du CanadaMC en 2021 par Waterstone Human Capital. Grâce à un processus de mise en candidature et d’évaluation des plus rigoureux, cette initiative récompense les entreprises canadiennes qui travaillent sans relâche pour se doter de cultures inspirantes et porteuses d’un rendement optimal.

Fort d’une candidature ayant pour trame de fond les répercussions de la pandémie sur la préservation de la culture dans les milieux éloignés, le Groupe Assurance Cowan s’est appliqué dans celle‑ci à mettre en valeur les stratégies ciblées qu’il emploie pour motiver ses employés, qui reposent notamment sur de véritables occasions de formation et de mentorat, une gestion du rendement réfléchie et une vision entourant les promotions qui mise sur les talents au sein même de l’entreprise. Soucieux plus que jamais de veiller au bien‑être de ses employés, le Groupe Assurance Cowan s’est fait fort tout au long de la pandémie de sonder ses employés et de recueillir leurs commentaires, en plus de les faire participer à part entière à son programme de responsabilité sociale par lequel l’entreprise redonne aux collectivités où elle réalise ses activités.

« Je suis si fière du dévouement, du professionnalisme et de la résilience dont font preuve nos employés pour s’adapter à un environnement de travail en pleine révolution tout en continuant d’offrir un service exceptionnel à nos clients si importants à nos yeux », a déclaré Janet Peddigrew, présidente du Groupe Assurance Cowan. « Notre culture est fondée sur la ferme croyance que si nous sommes au diapason avec nos employés, nous serons au diapason avec nos clients. Cette façon de voir les choses prend toute son importance dans le contexte actuel où bon nombre de nos employés doivent travailler à distance. Nous avons continué de miser sur des communications ouvertes et fréquentes, grâce auxquelles nous avons pu garder intacte notre culture d’entreprise. Notre entreprise a fait preuve d’esprit d’initiative en décidant de miser sur les communications et les technologies pour garder sa culture saine et dynamique. Je suis fière d’affirmer haut et fort que les commentaires reçus des employés ont dans bien des cas été à l’origine des changements apportés. C’est donc un honneur de voir nos efforts être récompensés et d’accéder au palmarès des Cultures d’entreprise les plus admirées du Canada en 2021. »

Le palmarès des Cultures d’entreprise les plus admirées du Canada établit un indicateur de succès pour toutes les organisations lauréates, qui sont évaluées dans quatre catégories basées sur le revenu (organisations émergentes, croissance, organisations de moyenne envergure et grandes entreprises) et une catégorie pour les organismes sans but lucratif. Le Groupe Assurance Cowan est reconnu dans la catégorie Croissance, qui regroupe en règle générale jusqu’à quarante lauréats parmi les entreprises canadiennes qui innovent le plus et sont des modèles à suivre. L’investissement de l’entreprise dans sa culture a été évalué selon un éventail de critères : vision et leadership, recrutement et embauche selon un jumelage idéal, développement des employés et gestion des talents, adéquation entre l’organisation et sa culture, responsabilité sociale et rendement organisationnel.

« Chez Waterstone, nous croyons que la culture d’entreprise est le moteur de la performance et le plus grand atout d’une organisation », a déclaré Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président du palmarès des Cultures d’entreprise les plus admirées du CanadaMC. « Tous les lauréats de 2021 sans exception mettent la culture au centre de toutes leurs décisions et érigent leur investissement dans leur culture en avantage concurrentiel. Ils illustrent tous parfaitement comment le fait de se doter d’une culture où le rendement est valorisé et d’y demeurer fidèle peut être porteur d’une croissance et d’un rendement exceptionnels. »

Outre la possibilité d’utiliser le titre de Culture d’entreprise la plus admirée au Canada pendant trois ans, les lauréats ont accès à des occasions de réseautage et d’apprentissage puisqu’ils interagissent avec des entreprises à la mentalité similaire qui placent elles aussi la culture au cœur de leurs stratégies et de leurs activités. Le Groupe Assurance Cowan s’est également vu décerner le titre de Culture d’entreprise la plus admirée du Canada en 2018.

À propos du Groupe Assurance Cowan

En tant qu’entreprise indépendante de courtage d’assurance et de consultation de premier plan détenue et exploitée par des Canadiens, le Groupe Assurance Cowan offre des solutions d’assurance et de gestion des risques à valeur réelle aux entreprises, aux organisations et aux particuliers. Comptant plus de 500 employés et 10 emplacements à l’échelle du Canada, nous nous associons à des compagnies d’assurance nationales et internationales de premier plan pour créer des régimes de retraite, des régimes d’avantages sociaux collectifs, des programmes de gestion de l’invalidité et des régimes d’avantages sociaux internationaux à l’intention de groupes d’employés, et pour donner des conseils à cet égard. Nous offrons également des services de gestion des biens et des actifs, ainsi que des services de planification financière et de planification de la relève aux particuliers, et nous nous spécialisons dans l’assurance des biens, des pertes et du crédit. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Groupe Assurance Cowan, veuillez consulter le site cowangroup.ca.

À propos de Waterstone Human Capital

Chez Waterstone Human Capital, nous inspirons les organisations à se doter d’une culture de haute performance. Nous sommes une société de conseil en gestion du capital humain spécialisée dans la recherche de cadres, la mesure et l’évaluation de la culture, ainsi que la formation et le développement du leadership. Nous avons aidé avec succès des centaines d’organisations à forte croissance à l’esprit entrepreneurial à travers l’Amérique du Nord à recruter des talents, à les évaluer et à les former afin qu’ils cadrent bien avec l’entreprise. Waterstone est également le fondateur des programmes Cultures d’entreprise les plus admirées du CanadaMC et PDG les plus admirés du CanadaMC. Ces programmes nationaux récompensent chaque année les meilleures organisations et meilleurs PDG canadiens de leur catégorie pour la promotion de cultures qui améliorent le rendement et aident à maintenir un avantage concurrentiel.

Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter le site waterstonehc.com ou canadasmostadmired.com.

Pour les demandes des médias :

Joanna Swan, directrice, Communications, Groupe Assurance Cowan

Joanna.swan@cowangroup.ca

T: 226-894-8987