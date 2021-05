Cowan Insurance Group Welcomes New President, Janet Peddigrew

CAMBRIDGE, ON, MAY 26, 2021/insPRESS/ – Cowan Insurance Group Ltd. is pleased to announce the appointment of Janet Peddigrew to the position of President, Cowan Insurance Group effective immediately.

Janet joined Cowan in 2019 as VP, Cowan Private Client and Wealth and then expanded her accountabilities to include Personal and Commercial Operations as well as Pension and Retirement Consulting. A proven leader with a reputation for building strong teams and driving profitable growth, Janet has also led several significant initiatives across our operations as a member of the Company’s Executive Leadership team.

Janet joined Cowan after 35 years of financial services experience specializing in Personal and Commercial Banking as well as Wealth Management. Janet holds a Master of Business Administration from Dalhousie University and is a graduate of the Advanced Leadership Program from the Rotman School of Management Executive Program. Janet is passionate about giving back to her community and has been, and continues to be, involved with several not-for-profit organizations. “I am excited about the opportunity to contribute to our continued growth. Cowan Insurance Group has a strong brand built on a culture of strong partnerships between employees, clients and our communities to deliver innovative solutions and service excellence” stated Peddigrew.

Cowan would also like to extend its sincere thanks to Heather McLachlin for her unrelenting commitment to our employees, clients, and communities over the past ten years.

About Cowan Insurance Group

A leading Canadian-owned, independent insurance brokerage and consulting operation with approximately 500 employees in 11 locations across Canada, Cowan Insurance Group helps clients strategically manage their financial and insurance risk, by focusing on what clients care about. For more information, visit www.cowangroup.ca.

Media Contact:

Joanna Swan

Manager, Communications

Cowan Insurance Group Ltd.

T: 226.894.8987

joanna.swan@cowangroup.ca

Le Group Assurance Cowan accueille sa nouvelle présidente, Janet Peddigrew

CAMBRIDGE, ON, 26 MAI 2021/insPRESS/ – Le Groupe Assurance Cowan Ltée. est heureux d’annoncer la nomination de Janet Peddigrew au poste de présidente du Groupe Assurance Cowan (la nomination prend effet à compter d’aujourd’hui).

Janet Peddigrew a rejoint les rangs de Cowan en 2019 à titre de vice-présidente de Client privé de Cowan et Patrimoine et a par la suite assumé d’autres responsabilités liées aux opérations personnelles et commerciales et aux services de consultation sur les pensions et la retraite. Leader reconnue pour son aptitude à constituer des équipes solides et à générer une croissance rentable, Mme Peddigrew a également dirigé plusieurs importants projets dans le cadre de nos activités, en tant que membre de l’équipe de la haute direction de la société.

Mme Peddigrew s’est jointe au Groupe Cowan après avoir acquis 35 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, se spécialisant dans les services bancaires aux particuliers et aux entreprises ainsi que dans la gestion du patrimoine. Elle détient une maîtrise en administration des affaires de l’Université Dalhousie et un diplôme en leadership avancé du programme de formation de cadres supérieurs de la Rotman School of Management. Elle adore redonner à sa communauté et a apporté sa contribution à plusieurs organismes sans but lucratif, et continue de le faire. « Je suis enthousiaste à l’idée de pouvoir contribuer à notre croissance continue. Le Groupe Assurance Cowan a une forte image de marque qui se fonde sur une culture de partenariats solides entre les employés, les clients et nos collectivités, pour offrir des solutions novatrices et des services d’excellence », a affirmé Mme Peddigrew.

Cowan tient également à remercier sincèrement Heather McLachlin pour son engagement indéfectible envers les employés, les clients et les collectivités au cours des dix dernières années.

À propos du Groupe Assurance Cowan

À titre de société canadienne indépendante de courtage d’assurance et de services-conseils comptant environ 500 employés répartis dans ses 11 succursales dans tout le Canada, le Groupe Assurance Cowan aide ses clients à gérer leurs risques en matière de finances et d’assurances de façon stratégique en se concentrant sur ce qui compte pour eux. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à l’adresse : www.cowangroup.ca.

Relations avec les médias :

Joanna Swan

Manager, Communications

Groupe Assurance Cowan Ltée.

T: 226.894.8987

joanna.swan@cowangroup.ca