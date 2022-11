Cowan Surpasses Record, Raises $180,000 for Children’s Mental Health Ontario

Voir français ci-dessous

CAMBRIDGE, ON, NOVEMBER 17, 2022/insPRESS/ – (Today, Cowan Insurance Group and The Cowan Foundation announced that a record $180,000 was raised at the Annual Cowan Charity Classic golf tournament held in September at Glen Abbey Golf Club in Oakville, Ontario.

The past few years have been filled with challenges that have impacted everyone. Some of the most profoundly affected in our communities have been those already needing support. Making children’s mental health a priority again this year, Cowan Insurance Group selected Children’s Mental Health Ontario (CMHO) as this year’s Charity of Choice. “Giving back to our community is a big part of who we are, and after a challenging few years, especially for the younger generation, it made sense to continue to support children’s mental health,” says Janet Peddigrew, President of Cowan Insurance Group. “That’s why the choice to partner with CMHO was easy.”

Cowan Insurance Group annually hosts the Cowan Charity Classic golf tournament in Southwestern Ontario in support of Canadian non-profit organizations. The Cowan Foundation generously matches funds raised at the tournament each year.

“It is The Cowan Foundation’s pleasure to support Children’s Mental Health Ontario again as the 2022 Cowan Charity Classic beneficiary. We congratulate Cowan and thank all sponsors and participants who helped set a record for funds raised at this year’s tournament,” said Mary D’Alton, Executive Director, The Cowan Foundation. “We are pleased to match the funds raised, knowing the many ways CMHO and their member agencies are working tirelessly to meet the growing need for mental health services for children, youth and families in Ontario.”

The funds raised from this year’s tournament will go toward the Children’s Mental Health Ontario peer support initiative, which helps caregivers and parents of children with mental illness find connection and support.

“Parents and caregivers play an invaluable role in their children’s care, yet are often left without assistance for their growing needs,” said Tatum Wilson, CEO of Children’s Mental Health Ontario. “The Cowan Peer Support Program at CMHO will give parents and caregivers much-needed support to manage the challenges they are experiencing as they manage their children’s care. We are so grateful to Cowan Insurance Group and The Cowan Foundation for their generous donation and commitment to child and youth mental health—and the families that support them.”

For more information, contact:

Aaron Miller

VP, Marketing, Communications and Digital

Cowan Insurance Group

Cambridge, ON

519-650-6363

aaron.miller@cowangroup.ca

About Cowan Insurance Group

As a prominent Canadian-owned and operated independent insurance brokerage and consulting firm, Cowan Insurance Group provides real value in insurance and risk management solutions to businesses, organizations and individuals. With over 500 employees and operating out of nine locations across Canada, we partner with leading national and international insurance companies to advise on and create retirement, group benefits, disability management and international benefits programs for employee groups. We also offer wealth and asset management, financial and succession planning services to individuals, and specialize in property, casualty and credit insurance. For additional information about Cowan Insurance Group, please visit cowangroup.ca.

About The Cowan Foundation

The Cowan Foundation was started in 1995 in honour of Frank Cowan, our founder. The Foundation is sustained by the ongoing success of the Princeton Holdings group of companies, including Cowan Insurance Group and Fountain Street Finance. The goal of The Cowan Foundation is to make a positive difference in the lives of Canadians and enhance the broader well-being of our communities. For more information, please visit www.cowanfoundation.ca.

About CMHO

Children’s Mental Health Ontario (CMHO) is the association representing Ontario’s public providers of mental health services for infants, children and youth. Their nearly 100 member organizations operate in every provincial region, providing treatment and support to over 140,000 kids and families annually. With the combined strength of members, partners, youth and families, their primary goal is to promote a coordinated and high-performing system of care that puts children, youth, and families first so that young people get the mental health supports they need to thrive.

——————————————————————————–

Cowan bat un record et amasse 180 000 $ pour Santé mentale pour enfants Ontario



CAMBRIDGE, ON, LE NOVEMBRE 17, 2022/insPRESS/ – Aujourd’hui, le Groupe Assurance Cowan et la Fondation Cowan ont annoncé qu’un montant record de 180 000 $ a été amassé lors du tournoi de golf Classique de charité annuel de Cowan qui a eu lieu en septembre au club de golf Glen Abbey, à Oakville, en Ontario.

Ces dernières années ont été remplies de défis qui ont touché tout le monde. Certaines des personnes les plus touchées dans nos collectivités sont celles qui avaient déjà besoin de soutien. Cette année encore, le Groupe Assurance Cowan fait de la santé mentale des enfants une priorité en choisissant Santé mentale pour enfants Ontario (CMHO) en tant qu’organisme de bienfaisance de choix. « Redonner à notre communauté est une partie importante de ce que nous sommes et, après quelques années difficiles, en particulier pour la jeune génération, il était logique de continuer à soutenir la santé mentale des enfants », a déclaré Janet Peddigrew, présidente du Groupe Assurance Cowan. « C’est pourquoi CMHO était un choix évident. »

Le Groupe Assurance Cowan organise le tournoi de golf Classique de charité annuel de Cowan dans le sud‑ouest de l’Ontario au profit des organismes sans but lucratif canadiens. La Fondation Cowan contribue généreusement en doublant les fonds amassés au tournoi chaque année.

« C’est avec plaisir que la Fondation Cowan appuie à nouveau Santé mentale pour enfants Ontario en choisissant cet organisme comme bénéficiaire du tournoi de golf Classique de charité annuel de 2022. Nous félicitons Cowan et remercions tous les commanditaires et participants qui ont contribué à amasser un montant record lors du tournoi de cette année », a mentionné Mary D’Alton, directrice générale de la Fondation Cowan. « Nous sommes heureux de verser une somme égale aux fonds recueillis, sachant les nombreuses façons dont CMHO et ses organismes membres travaillent sans relâche pour répondre aux besoins croissants en matière de services de santé mentale pour les enfants, les jeunes et les familles de l’Ontario. »

Les fonds recueillis dans le cadre du tournoi de cette année seront consacrés à l’initiative de soutien par les pairs de Santé mentale pour enfants Ontario, qui aide les soignants et les parents d’enfants qui souffrent d’une maladie mentale à établir des liens avec des ressources et à obtenir du soutien.

« Les parents et les soignants jouent un rôle inestimable dans les soins de leurs enfants, mais n’obtiennent souvent aucune aide pour répondre à leurs besoins croissants », a déclaré Tatum Wilson, président de Santé mentale pour enfants Ontario. « Pour CMHO, le programme de soutien par les pairs de Cowan permettra d’offrir aux parents et aux soignants le soutien dont ils ont grandement besoin pour gérer les difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils gèrent les soins de leurs enfants. Nous sommes très reconnaissants au Groupe Assurance Cowan et à la Fondation Cowan de leur généreux don et de leur engagement envers la santé mentale des enfants et des jeunes, ainsi qu’envers les familles qui les soutiennent. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Aaron Miller

Vice‑président, Stratégie numérique, marketing, et communications

Groupe Assurance Cowan

Cambridge (Ontario)

519‑650‑6363

aaron.miller@cowangroup.ca

À propos du Groupe Assurance Cowan

À titre de grande société canadienne indépendante de courtage d’assurance et de services‑conseils, le Groupe Assurance Cowan offre des produits d’assurance et de gestion des risques très avantageux aux entreprises, aux organisations et aux particuliers. Comptant plus de 500 employés et 9 emplacements à l’échelle du Canada, nous nous associons à des compagnies d’assurance nationales et internationales de premier plan pour créer des régimes de retraite, des régimes d’avantages sociaux collectifs, des programmes de gestion de l’invalidité et des régimes d’avantages sociaux internationaux à l’intention de groupes d’employés, et pour donner des conseils à cet égard. Nous offrons également des services de planification du patrimoine, de gestion des actifs, de planification financière et de planification de la relève aux particuliers, en plus de nous spécialiser dans les assurances générales, les assurances immobilières et les assurances de crédit. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Groupe Assurance Cowan, veuillez consulter le site cowangroup.ca/fr/.

À propos de la Fondation Cowan

La Fondation Cowan a été créée en 1995 en l’honneur de Frank Cowan, notre fondateur. La Fondation est soutenue par le succès continu du groupe d’entreprises de Princeton Holdings, y compris le Groupe Assurance Cowan et le groupe financier Fountain Street. L’objectif de la Fondation Cowan est d’apporter une contribution bénéfique dans la vie des Canadiens et d’améliorer le bien‑être général de nos collectivités. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cowanfoundation.ca/fr/.

À propos de CMHO

Santé mentale pour enfants Ontario (CMHO) est l’association qui représente les fournisseurs publics de services de santé mentale pour les nourrissons, les enfants et les jeunes de l’Ontario. Les quelque 100 organisations membres de CMHO opèrent dans toutes les régions de la province, offrant des traitements et du soutien à plus de 140 000 enfants et familles chaque année. Grâce à la force combinée des membres, des partenaires, des jeunes et des familles, l’organisme poursuit l’objectif principal de promouvoir un système de soins coordonné et à haut rendement qui place les enfants, les jeunes et les familles au premier plan, de sorte que les jeunes reçoivent le soutien en santé mentale dont ils ont besoin pour prospérer.