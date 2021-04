FIRST Canada and Vertafore Canada announce launch of payment integration within SIG

TORONTO, ON, APR. 7, 2021/insPRESS/ – FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada), the industry leader in insurance payment solutions, and Vertafore Canada are pleased to announce that innovative payment solutions are now available directly from within SIG. Redefine your client payment experience without ever leaving Vertafore SIG.

> Voir français ci-dessous

In a few simple clicks, SIG users can now provide financing quotes and payment plans for new business and renewals along with the policy proposal, at the point of sale. In addition, SIG users now have the ability to retrieve real-time client payment status, installment schedules, and documents, and to create “what-if” payment scenarios, all without ever leaving their BMS.

“The ability to provide payment choice and access real-time payment information elevates the brokers’ client experience,” said Stuart Bruce, CEO of FIRST Canada. “The fact that it can be done within existing workflows is a real win for SIG Brokers and their clients.”

If you would like to provide customized payment options to your clients via Vertafore SIG, contact David Caringi or to learn more, visit firstinsurancefunding.ca/Vertafore.

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with comprehensive payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all of their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform positions its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC), a financial services company with more than $45 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

For more information, please contact:

David Caringi

Senior Vice President National Sales

FIRST Insurance Funding of Canada

david.caringi@firstinsurancefunding.ca

416 859 2522

FIRST Canada et Vertafore Canada annoncent le lancement de l’intégration des paiements dans SIG

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada), le chef de file de l’industrie des solutions de paiement d’assurance, et Vertafore Canada sont heureux d’annoncer que des solutions de paiement innovantes sont désormais disponibles directement à partir de SIG.

Redéfinissez votre expérience de paiement client sans jamais quitter Vertafore SIG. En quelques clics, les utilisateurs de SIG peuvent désormais fournir des soumissions de financement et des plans de paiement pour les nouvelles affaires et les renouvellements avec la proposition de police, directement au point de vente. De plus, les utilisateurs de SIG ont désormais la possibilité d’obtenir en temps réel l’état des paiements des clients, les échéanciers et les documents, ainsi que de créer des scénarios de paiement « hypothétiques », le tout sans jamais quitter leur BMS.

« La possibilité de proposer un choix de paiement et d’accéder aux informations de paiement en temps réel rehausse l’expérience client des courtiers », a déclaré Stuart Bruce, PDG de FIRST Canada. « Le fait que cela puisse être fait dans les flux de travail existants est une vraie victoire pour les courtiers SIG et leurs clients. »

Si vous souhaitez offrir des options de paiement personnalisées à vos clients via Vertafore SIG, contactez Eric Bissonnette. Pour en savoir plus, visitez firstinsurancefunding.ca/fr/vertafore.

À propose de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit des solutions de paiement complètes au marché canadien de l’assurance. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent collaborer avec FIRST Canada pour accroitre leurs offres et fournir plus de valeur, de choix et de commodité à leurs clients. Les forces combinées de notre équipe dévouée, de notre offre de service enrichie et de notre plate-forme novatrice confèrent à nos partenaires une position de choix leur permettant de satisfaire les exigences futures du monde de l’assurance au Canada, équipés de solutions de pointe pour leur succès. FIRST Canada fait partie de la famille de compagnies Wintrust (Nasdaq: WTFC) totalisant un excédent de plus de 45 milliards de dollars en actifs et faisant partie des plus grandes entreprises de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez www.firstinsurancefunding.ca/fr.

Pour plus d’informations:

Eric Bissonnette

Président régional, Est du Canada & Analytique des ventes

Financement d’Assurance FIRST du Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252