FIRST Canada announces the appointment of a chief sales officer to support unparalleled growth

TORONTO, ON, APR. 12, 2021/insPRESS/ – FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada), the industry leader in payment solutions, strengthens their leadership position with a new chief sales officer appointment.



Stuart Bruce, CEO of FIRST Canada, and the FIRST Canada Board of Directors are pleased to appoint David Caringi to the new role of chief sales officer, effective immediately. David has over two decades of sales and business development experience in the insurance industry and several fintech startups. His knowledge and expertise will lead the national sales team and strategy as FIRST Canada continues to innovate payments for the Canadian insurance industry.

“David’s proven track record and industry experience has been integral to the success of our business,” stated Stuart Bruce, CEO of FIRST Canada. “The appointment of a chief sales officer is critical as our team grows, and we’re proud to have a strong leader like Mr. Caringi in this role.”

“It’s encouraging to see our investment in innovation being adopted by so many prominent organizations,” said David. “I look forward to continuing to work with our exceptional sales and leadership team and am excited for the future as we deepen our relationships and take on new challenges for our partners and the industry.”

In addition to their award-winning solutions and service, FIRST Canada has recently launched FIRST Pay™, a suite of APIs, which integrates with broker management systems, websites, and apps, and provides a customized Payment Options Form to elevate the broker client experience and help brokers compete to win, in the competitive Canadian marketplace.

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian insurance market with innovative payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform positions its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC) a financial services company with more than $45 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

FIRST Canada annonce la nomination d’un directeur des ventes pour soutenir une croissance inégalée

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada), le chef de file de l’industrie des solutions de paiement, renforce sa position de leader avec la nomination d’un nouveau directeur des ventes.

Stuart Bruce, PDG de FIRST Canada, ainsi que le conseil d’administration de FIRST Canada sont heureux de nommer David Caringi au nouveau poste de directeur des ventes, effectif immédiatement. David a plus de deux décennies d’expérience en ventes et développement des affaires dans le secteur de l’assurance et dans plusieurs fintechs en démarrage. Ses connaissances et son expertise dirigeront l’équipe et la stratégie des ventes nationales alors que FIRST Canada continue d’innover en matière de paiements pour l’industrie canadienne de l’assurance.

« Les résultats antécédents de David et son expérience dans le secteur ont été essentiels au succès de notre entreprise », a déclaré Stuart Bruce, PDG de FIRST Canada. « La nomination d’un directeur des ventes est essentielle puisque notre équipe se développe. Nous sommes fiers d’avoir un leader fort comme M. Caringi dans ce rôle. »

« C’est encourageant de voir notre investissement dans l’innovation adopté par tant d’organisations importantes », a déclaré David. « J’ai hâte de continuer à travailler avec notre équipe exceptionnelle de ventes et de direction et je suis enthousiasmé par l’avenir alors que nous approfondissons nos relations et relevons de nouveaux défis pour nos partenaires et pour l’industrie. »

En addition à leurs solutions et à leurs services primés, FIRST Canada a récemment lancé FIRST PayMC, une suite d’APIs qui s’intègre aux systèmes de gestion des courtiers, aux sites internet et aux applications, et fournit un formulaire d’options de paiement personnalisé pour améliorer l’expérience client des courtiers et les aider à gagner sur le marché concurrentiel canadien.

À propose de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit des solutions de paiement complètes au marché canadien de l’assurance. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent collaborer avec FIRST Canada pour accroitre leurs offres et fournir plus de valeur, de choix et de commodité à leurs clients. Les forces combinées de notre équipe dévouée, de notre offre de service enrichie et de notre plate-forme novatrice confèrent à nos partenaires une position de choix leur permettant de satisfaire les exigences futures du monde de l’assurance au Canada, équipés de solutions de pointe pour leur succès. FIRST Canada fait partie de la famille de compagnies Wintrust (Nasdaq: WTFC) totalisant un excédent de plus de 45 milliards de dollars en actifs et faisant partie des plus grandes entreprises de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez www.firstinsurancefunding.ca/fr.

