FIRST Canada introduces Karl Hamaoui, dedicated relationship manager and trainer

MONTREAL, QC, FEB. 22, 2021/insPRESS/ – FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada), the industry leader in payment solutions, is pleased to introduce Karl Hamaoui as a dedicated relationship manager and trainer. The FIRST Canada sales team is expanding once again to further service their broker partners. Hamaoui brings nearly 20 years of experience in the financial services industry, with three years specifically in the premium finance business. Based in Montreal, he joins the growing team in the Quebec and the Atlantic Provinces and brings extensive industry knowledge and a passion for customer satisfaction. His previous experience and client-focused approach make him a welcomed addition to the FIRST Canada team and a valuable resource for your brokerage.

“I’m excited to join the FIRST Canada team,” said Hamaoui. “I’m looking forward to the opportunity to build on my experience in the insurance payments space and to help brokers grow their business with FIRST Canada’s payment solution offering.”

He will be working alongside Alex Subirana and will be supported by your current sales and support team of Khansa Mokaddem and Arnaud Chailloux and Regional President Eric Bissonnette.

“We are thrilled to welcome Karl to the team and further expand our support in this region,” said Bissonnette. “His main focus will be on broker support and education, and I’m confident that his previous industry experience will be a great benefit to our broker partners.”

FIRST Canada is pleased to announce the addition of this knowledgeable team member and further their investment and commitment to our valued broker partners. The entire team is looking forward to continuing to help you profitably grow your business.

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with comprehensive payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform positions its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC) a financial services company with more than $45 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

For more information, please contact:

Eric Bissonnette

Regional President, Eastern Canada & Sales Analytics

FIRST Insurance Funding of Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252

FIRST Canada présente Karl Hamaoui, directeur des relations clients et formateur dévoué

MONTREAL, QC, FÉV. 22, 2021/insPRESS/ – Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada), le chef de file de l’industrie en solutions de paiement, est heureux de présenter Karl Hamaoui en tant que directeur des relations clients et formateur. L’équipe des ventes de FIRST Canada s’agrandit encore une fois pour mieux servir ses partenaires courtiers. Hamaoui cumule près de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, dont trois ans spécifiquement dans le domaine du financement de primes. Basé à Montréal, il se joint à l’équipe grandissante du Québec et des provinces de l’Atlantique en apportant une connaissance approfondie de l’industrie et une passion pour la satisfaction de la clientèle. Son expérience antérieure et son approche axée sur le client font de lui un ajout bienvenu pour l’équipe de FIRST Canada et une ressource précieuse pour votre courtage.

« Je suis ravi de me joindre à l’équipe de FIRST Canada », a déclaré Hamaoui. « J’ai hâte de mettre mon expérience dans le domaine des paiements d’assurance à profit et d’avoir l’opportunité d’aider les courtiers à développer leurs affaires grâce à l’offre de solutions de paiement de FIRST Canada. »

Il travaillera aux côtés d’Alex Subirana et sera soutenu par votre équipe des ventes et soutien actuelle composée de Khansa Mokaddem et Arnaud Chailloux, ainsi que du président régional, Éric Bissonnette.

« Nous sommes ravis d’accueillir Karl au sein de l’équipe et d’élargir davantage notre soutien dans cette région », a déclaré Bissonnette. « Il se concentrera principalement sur le soutien et la formation des courtiers, et je suis convaincu que son expérience antérieure dans l’industrie sera un grand avantage pour nos partenaires courtiers. »

FIRST Canada est fier d’annoncer l’ajout de ce membre compétent à l’équipe et de poursuivre son investissement et son engagement envers nos précieux courtiers partenaires. Toute l’équipe est enthousiaste de continuer à vous aider à développer votre entreprise de manière rentable.

À propose de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit des solutions de paiement complètes au marché canadien de l’assurance. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent collaborer avec FIRST Canada pour accroitre leurs offres et fournir plus de valeur, de choix et de commodité à leurs clients. Les forces combinées de notre équipe dévouée, de notre offre de service enrichie et de notre plate-forme novatrice confèrent à nos partenaires une position de choix leur permettant de satisfaire les exigences futures du monde de l’assurance au Canada, équipés de solutions de pointe pour leur succès. FIRST Canada fait partie de la famille de compagnies Wintrust (Nasdaq: WTFC) totalisant un excédent de plus de 45 milliards de dollars en actifs et faisant partie des plus grandes entreprises de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez www.firstinsurancefunding.ca/fr.

Pour plus d’information, communiquez avec:

Eric Bissonnette

Président régional, Est du Canada & Analytique des ventes

Financement d’Assurance FIRST du Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252