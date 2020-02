FIRST Canada recognized as a 2020 Employee Recommended Workplace

> Voir français ci-dessous

Toronto, ON, February 21, 2020/InsPress/ – For the fourth consecutive year, FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) was recognized as an Employee Recommended Workplace from human resources consulting and technology company Morneau Shepell, in association with The Globe and Mail.

This recognition is based solely on employee feedback gathered from a survey that measures the total health of a workplace including physical, mental, work, and life factors. Companies are recognized as Employee Recommended Workplaces if they earn excellent scores in providing a healthy, engaged, and productive culture.



An award ceremony will be held on March 24, 2020, at The Globe and Mail Centre in Toronto to celebrate these organizations and award the winners in their respective business classification categories.

FIRST Canada is proud to be recognized for creating an employee-friendly work environment with high standards. This pride is reflected in the service FIRST Canada employees deliver each day.



“Being recognized for the fourth straight year truly reflects our organization’s positive culture and emphasizes our company’s focus on the importance of employee satisfaction. I am proud to be a part of an organization with these values,” said Senior Marketing & Communications Manager Melissa Di Nardo. “I have been with FIRST Canada for just over a year. I am proud to be a part of a company that strives to provide a healthy and engaging environment for employees to thrive,” said Implementation Specialist Kyle Mascarenhas.

FIRST Canada is proud to promote a workplace that fosters growth and innovation.

Their team is always looking for qualified candidates for various positions within the organization. Visit their website to view their latest career opportunities.

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with comprehensive payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all of their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform positions its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC), a financial services company with more than $36 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

For more information, please contact:

Crystal Macklin, SVP Marketing and Communications

FIRST Insurance Funding of Canada

crystal.macklin@firstinsurancefunding.ca

647 308 4944

FIRST Canada reconnu comme Milieu de travail d’exception 2020

Pour la quatrième année consécutive, Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) a été reconnu comme Milieu de travail d’exception 2020 par la société de conseil et de technologie en ressources humaines Morneau Shepell, en association avec The Globe and Mail.

Cette reconnaissance est basée uniquement sur les commentaires des employés recueillis lors d’un sondage qui mesure la santé totale d’un milieu de travail en fonction de facteurs comme la santé physique, la santé mentale, le milieu de travail et la vie personnelle. Les entreprises sont reconnues comme Milieu de travail d’exception si elles obtiennent d’excellents résultats en promouvant une culture saine, engagée et productive.

Une cérémonie de remise des prix aura lieu le 24 mars 2020 au The Globe and Mail Centre de Toronto pour célébrer ces organisations et récompenser les lauréats dans leur catégorie de classification d’entreprise respective.

FIRST Canada est fier d’être reconnu pour avoir créé un environnement de travail convivial avec des normes élevées. Cette fierté se reflète dans le service que les employés de FIRST Canada offrent chaque jour.

« Être reconnus pour la quatrième année consécutive reflète vraiment la culture positive de notre organisation et met l’accent sur l’importance de la satisfaction des employés pour notre entreprise. Je suis fière de faire partie d’une organisation avec ces valeurs », a déclaré Melissa Di Nardo, Directrice principale Marketing & Communications. « Je travaille chez FIRST Canada depuis un peu plus d’un an. Je suis fier de faire partie d’une entreprise qui s’efforce de fournir un environnement sain et engageant pour que les employés prospèrent », a déclaré Kyle Mascarenhas, Spécialiste de la mise en œuvre.

FIRST Canada est fier de promouvoir un milieu de travail qui favorise la croissance et l’innovation. Leur équipe est toujours à la recherche de candidats qualifiés pour divers postes au sein de l’organisation. Visitez leur site internet pour voir les récentes opportunités de carrière.

À propos de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit des solutions de paiement complètes au marché canadien de l’assurance. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent collaborer avec FIRST Canada pour accroitre leurs offres et fournir plus de valeur, de choix et de commodité à leurs clients. Les forces combinées de notre équipe dévouée, de notre offre de service enrichie et de notre plate-forme novatrice confèrent à nos partenaires une position de choix leur permettant de satisfaire les exigences futures du monde de l’assurance au Canada, équipés de solutions de pointe pour leur succès. FIRST Canada fait partie de la famille de compagnies Wintrust (Nasdaq: WTFC) totalisant un excédent de plus de 36 milliards de dollars en actifs et faisant partie des plus grandes entreprises de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information, visitez www.firstinsurancefunding.ca.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Crystal Macklin, PVP Marketing & Communications

Financement d’Assurance FIRST du Canada

crystal.macklin@firstinsurancefunding.ca

647 308 4944