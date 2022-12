GUS Adds Fifth Location in AB with Addition of First Call Restorations Ltd. to Network

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, DECEMBER 7, 2022/insPRESS/ – Jaime Smith, Director of Franchise Development for GUS, is pleased to announce that First Call Restorations Ltd. has successfully partnered with GUS, further growing GUS’s network of full-service restoration companies as the banner continues its expansion plans across Canada.

Founded in 2001, First Call Restorations is a family-owned company that has delivered premium emergency and rebuild services to policyholders in Red Deer and surrounding areas for over 20 years. First Call provides a full complement of restoration services to both residential and commercial clients, including sewer backup, water, wind, fire and smoke damage restoration as well as mold remediation and asbestos abatement. Over the years, they have been called upon to assist in multiple major storms in the province, most recently responding to hundreds of claims to assist policyholders after the devastating hailstorm this past summer.

First Call’s founder, Bernie Kulcsar, is a 40-year veteran of the industry. After developing a successful restoration career in the Calgary area, Bernie made the decision to branch out and open his own company in Red Deer. “We’ve worked diligently to build a strong reputation in our community over the past two decades that reflects our core values of service excellence, proficiency, and quality,” Bernie said. “Becoming part of a well-established, innovative network like GUS is the right step at the right time for us. This new partnership perfectly aligns with our vision of the future for First Call, priming us for success as we prepare to take our business to the next level.”

Initially employed in the oil and gas industry, Doreen Kulcsar, Owner of First Call, was brought into the family business during a CAT event and quickly became an integral part of the day-to-day operations. “At First Call, our clients mean everything to us,” said Doreen. “Our focus is always on providing each and every customer with the highest level of service possible. They trust us to help them restore their lives back to normal as quickly as possible after a disaster and we work diligently to do just that, with the utmost care and quality that they deserve. We love what we do, and we’re excited to partner with a client-focused national network of like-minded peers who feel the same passion we do.”

Kelleigh Kulcsar, General Manager of First Call, shifted from a career in social services to managing the family business full time. “This is an exciting time for First Call,” said Kelleigh. “As a locally owned and operated company, we were looking for a partner that would provide us with the strengths of a national network while allowing us to preserve our unique brand of service and the identity we’ve worked hard to build. GUS is that partner, providing us with the support we need to maximize our growth without limiting our market area; and we’re eager to begin this new chapter with them.”

Jaime Smith, Director of Franchise Development for GUS said, “We couldn’t be more thrilled to welcome Doreen, Bernie, Kelleigh, and the entire First Call Restorations team to the GUS network. First Call is highly respected in the Red Deer community and working with their team has been a dream. Their professionalism, skill, integrity, and compassion exemplify everything we look for in a partner, and we are excited to provide them with new opportunities for growth and bring them to the national stage as a representative of GUS.”

About GUS

GUS is a leading full-service restoration provider that has delivered disaster relief to Canadians for over 30 years. Beginning from humble roots in Quebec City in 1991, GUS has expanded into a national company with locations across seven provinces and growing. GUS is well known for providing high-quality work coupled with professional open lines of communication for both the insured and insurer.

For more information about GUS, please visit www.gus.ca, or for emergency service, call our 24/7 Emergency Call Center at 1-800-361-0911.

GUS accueille compte désormais cinq points de service en Alberta avec l’arrivée de First Call Restorations Ltd. au sein de son réseau

TORONTO, ON, LE 7 DECEMBRE, 2022/insPRESS/ – Jaime Smith, directrice du développement de franchises chez GUS, est heureuse d’annoncer l’officialisation d’un partenariat avec le restaurateur après sinistre First Call Restorations Ltd., situé en Alberta. L’ajout de ce nouveau point de service en Alberta s’inscrit dans le plan de croissance de l’entreprise, alors que la bannière poursuit son expansion partout au Canada.

Fondée en 2001, First Call Restorations est une entreprise familiale qui se fait un point d’honneur d’offrir les meilleurs services d’urgence après sinistre aux sinistrés de Red Deer et de ses environs. L’entreprise propose une gamme complète de services de restauration après sinistre, tant pour le secteur commercial que pour le secteur résidentiel. First Call Restorations prend en charge les dommages soudains causés par l’eau, le feu, la fumée, du vandalisme, les égouts, mais aussi les dommages graduels, tels une propagation de moisissures et les opérations nécessitant une expertise particulière, comme le désamiantage. Au fil des ans, ils ont été appelés à porter assistance aux sinistrés de la province, lors de multiples tempêtes d’envergure. À titre d’exemple, ceux-ci ont prêté main forte à plusieurs centaines de personnes suivant une tempête de grêle dévastatrice l’été dernier.

Le fondateur de l’entreprise, Bernie Kulcsar, est un vétéran de l’industrie. Après avoir mené une carrière fructueuse en après sinistre dans la région de Calgary, Bernie a pris la décision d’ouvrir sa propre entreprise à Red Deer. « Au cours des deux dernières décennies, nous avons travaillé avec diligence pour bâtir une solide réputation au sein de notre collectivité qui reflète nos valeurs fondamentales d’excellence du service, de compétence et de qualité », a déclaré Bernie. « Faire partie d’un réseau bien établi et novateur comme GUS est la bonne étape au bon moment pour nous. Ce nouveau partenariat s’harmonise parfaitement avec notre vision de l’avenir de First Call Restorations, nous préparant ainsi au succès, cependant que nous fassions évoluer notre entreprise au niveau supérieur. »

D’abord employée dans l’industrie pétrolière et gazière, Doreen Kulcsar, propriétaire de First Call Restorations, a été amenée à intégrer l’entreprise familiale lors d’un événement « catastrophe », tel que nous le catégorisons dans le domaine, et est rapidement devenue une partie intégrante des opérations quotidiennes. « Chez First Call, nos clients représentent tout pour nous, a déclaré Doreen. « Notre objectif est de fournir à chaque client le plus haut niveau de service possible. Ils nous font confiance pour les aider à retrouver une vie normale le plus rapidement possible après une catastrophe et nous travaillons avec diligence pour le faire, avec le plus grand soin et la qualité qu’ils méritent. Nous aimons ce que nous faisons, et nous sommes heureux de nous associer à un réseau national axé sur la clientèle composée de pairs aux vues similaires qui partagent notre passion. »

Pour sa part, Kelleigh Kulcsar, directrice générale de First Call, est passée d’une carrière dans les services sociaux à la gestion à temps plein de l’entreprise familiale. « C’est un moment passionnant pour First Call », a déclaré Kelleigh. « En tant qu’entreprise locale, nous étions à la recherche d’un partenaire qui nous fournirait les avantages d’un réseau national bien établi, tout en nous permettant de préserver notre marque de service unique et l’identité pour laquelle nous avons travaillé si fort. GUS est notre partenaire et nous fournit le soutien dont nous avons besoin pour maximiser notre croissance sans limiter notre marché. Nous sommes impatients de commencer ce nouveau chapitre avec eux. »

Jaime Smith, directrice du développement des franchises pour GUS, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Doreen, Bernie, Kelleigh et toute l’équipe de First Call Restorations au sein du réseau GUS. First Call est très respecté dans la communauté de Red Deer et travailler en collaboration avec leur équipe est jusqu’à maintenant un charme complet.

Leur professionnalisme, leurs compétences, leur intégrité et leur compassion représentent tout ce que nous recherchons chez un partenaire, et nous sommes heureux de pouvoir leur offrir de nouvelles possibilités de croissance et de les amener sur la scène nationale en tant que représentants GUS. »

À propos de GUS

GUS est le plus grand réseau de professionnels de l’après sinistre au Québec. Créé en 1991 par deux entrepreneurs de la région de Québec, GUS s’est forgé, au fil des ans, une crédibilité et une réputation plus qu’enviable auprès des compagnies d’assurance en proposant sous un même toit une gamme complète de services en après sinistre. Pour plus d’informations sur l’entreprise, visitez gus.ca.

