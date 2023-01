GUS Continues to Expand Network in BC with Addition of Incredible Restorations

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, JANUARY 10, 2023/insPRESS/ – Jaime Smith, Director of Franchise Development for GUS, is pleased to announce a successful partnership between GUS and Incredible Restorations as GUS continues to expand its portfolio of full-service restoration companies across the western provinces.

Incredible Restorations has provided emergency and reconstruction services to policyholders, property managers and strata councils in the Greater Vancouver area for more than 25 years. Evolving from a carpet cleaning business in the 1980s, Incredible was founded in 1993 as a water damage restoration company and over the years expanded its service offerings to also include fire, smoke, and wind damage restoration and mold remediation services.

As second-generation owner of the family business, Gerry Gust, President of Incredible Restorations, began his career in the industry as a young man and worked his way up through every role in the company, gaining a thorough understanding of every facet of the business. “Our team at Incredible is thrilled to enter this exciting next step in our company’s journey,” said Gerry. “GUS is quickly growing in BC, and we are eager to join such a large network of like-minded restoration contractors that share the same values as we do. We approach each loss as if it was our own, treating our clients and their properties with the same level of care and understanding that we would expect in our own homes. As a locally owned and operated business, we pride ourselves on delivering large company results with small company service to our valued clientele. Partnering with GUS will enable us to utilize the strength of a national network to help us bring our unique brand of service to a wider market.”

“We’re ecstatic to have the opportunity to work directly with Gerry and the Incredible team,” said Tony Scott, CEO of the Pro-Claim Group and GUS representative for British Columbia. “Their stellar reputation for timely, high-quality services and premium level of customer service is well known in the Vancouver area, but what struck me most about them is the passion they have for helping people in their community. It’s that elevated degree of passion and care that makes Incredible a perfect fit for GUS.”

Jaime Smith, Director of Franchise Development for GUS added, “Incredible Restorations is an excellent addition to the GUS network, and we’re thrilled to welcome their highly skilled and dedicated team of experts that truly live up to their name in the incredible customer experience they provide to their clients. We’re looking forward to helping their company grow and build even further on their success.”

About GUS

GUS is a leading full-service restoration provider that has delivered disaster relief to Canadians for over 30 years. Beginning from humble roots in Quebec City in 1991, GUS has expanded into a national company with locations across seven provinces and growing. GUS is well known for providing high-quality work coupled with professional open lines of communication for both the insured and insurer.

For more information about GUS, please visit www.gus.ca, or for emergency service, call our 24/7 Emergency Call Center at 1-800-361-0911.

GUS poursuit son expansion dans l’Ouest du pays grâce à l’officialisation de son partenariat avec Incredible Restorations

TORONTO, ON, LE 10 JANVIER, 2023/insPRESS/ – Jaime Smith, directrice du développement de franchises chez GUS, est heureuse d’annoncer l’officialisation du partenariat avec le restaurateur après sinistre Incredible Restorations, situé en Colombie-Britannique. L’ajout de ce nouveau point de service en Colombie-Britannique s’inscrit dans le plan de croissance de l’entreprise, alors que la bannière poursuit l’expansion de son réseau, partout au Canada.

Incredible Restorations offre des services après sinistre allant de l’intervention d’urgence à la reconstruction. Ils assistent, depuis plus de 25 ans, particuliers, gestionnaires immobiliers et conseils de copropriétés de la région métropolitaine de Vancouver. D’abord établie en tant qu’entreprise spécialisée en nettoyage de tapis, l’entreprise a officialisé son entrée dans le domaine de l’après-sinistre en 1993. Elle offre aujourd’hui une gamme complète de services, qui inclut notamment la restauration après-sinistre à la suite de dommages par le feu, la fumée et le vent, ainsi qu’un service d’assainissement des moisissures.

Gerry Gust, président d’Incredible Restorations, est propriétaire de deuxième génération. Jeune homme, il entama sa carrière dans le domaine de l’après-sinistre au sein de l’entreprise, où il y occupa différents rôles. Sa polyvalence lui permit non seulement de gravir les échelons au fil des années, mais surtout de développer une compréhension approfondie de toutes les facettes de l’entreprise. « Toute notre équipe est ravie de participer à cette prochaine et emballante étape du parcours de l’entreprise. », a déclaré Gerry. « GUS connaît une croissance très rapide en Colombie-Britannique, et nous sommes impatients de nous joindre à un si vaste réseau d’entrepreneurs en restauration après sinistre qui partagent la même vision et les mêmes valeurs que nous. Nous abordons chaque perte comme si c’était la nôtre ; en traitant nos clients et leur propriété avec le même niveau de soins et de compréhension que ce à quoi nous nous attendrions chez nous. En tant qu’entreprise locale, nous sommes fiers d’offrir à notre précieuse clientèle des résultats équivalents à ceux des grandes entreprises, mais avec la qualité du service qui caractérise une plus petite entreprise. Notre partenariat avec GUS nous permettra de bénéficier de la force d’un réseau national afin d’offrir notre marque de service unique à un plus vaste marché. »

« Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de collaborer avec Gerry et toute l’équipe d’Incredible Restorations », a déclaré Tony Scott, président-directeur général de Pro-Claim Group et représentant GUS en Colombie-Britannique. « Leur excellente réputation en matière de rapidité d’intervention, de qualité de service et d’excellence au niveau du service à la clientèle est bien connue dans la région de Vancouver. Ce qui m’a le plus frappé, c’est la passion qu’ils démontrent à aider les gens de leur collectivité. C’est ce degré élevé de passion et de soins qui fait qu’Incredible soit en parfaite adéquation avec GUS. »

Jaime Smith, directrice du développement de franchises chez GUS a ajouté : « L’arrivée d’Incredible Restorations au sein du réseau GUS est une excellente nouvelle. Nous sommes enchantés d’accueillir une équipe d’experts aussi qualifiés et aussi dévoués, qui incarnent parfaitement leur nom grâce à l’expérience client incroyable qu’ils offrent à leur clientèle. Nous nous réjouissons à l’idée de les aider à poursuivre la croissance bien entamée de leur entreprise et de participer à la faire rayonner de plus belle. »

À propos de GUS

GUS est le plus grand réseau de professionnels de l’après sinistre au Québec. Créé en 1991 par deux entrepreneurs de la région de Québec, GUS s’est forgé, au fil des ans, une crédibilité et une réputation plus qu’enviable auprès des compagnies d’assurance en proposant sous un même toit une gamme complète de services en après sinistre. Pour plus d’informations sur l’entreprise, visitez gus.ca.

