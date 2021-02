GUS Partners with the Pro-Claim Group in BC and Alberta

LÉVIS, QUE., FEB. 25, 2021/insPRESS/ – René-Charles Landry, President of GUS is pleased to announce that GUS has partnered with the Pro-Claim Group in British Columbia, adding four new locations to the network as GUS continues their expansion plans across the country.

With CEO Tony Scott at the helm, the Pro-Claim Group operates across British Columbia and Alberta in five different branches: their flagship location Platinum Pro-Claim Restoration (PPCR) in the Greater Vancouver area, a second PPCR location in the Fraser Valley, Down’s Construction in the Greater Victoria Area, ProStar Cleaning & Restoration within the Calgary Metropolitan, and McKnight Restoration in Canmore.

Platinum Pro-Claim Restoration is a leading provider of 24/7 full-service property restoration in the Vancouver Mainland. Over the past 30 years, PPCR has built a solid reputation throughout BC within the insurance industry and among homeowners for their focus on exceptional customer service and expert craftsmanship. With a dedicated team of more than 250 employees across their branches, top-of-the-line equipment, innovative technology, and long-standing trusted relationships, PPCR continues to grow and redefine the service industry.

As an organization that strongly believes in giving back, PPCR is committed to supporting their community by donating funds, supplies, and volunteer hours to many charities and organizations in need, including the Chill Foundation, Breakfast Club Programs, RCRG (Richmond Cares, Richmond Gives), ConquerCovid19, SafeCare BC, Richmond Food Bank, and many more.

PPCR is a corporate leader in environmental responsibility, adopting and championing several green initiatives in their mission to become the first restoration company in Canada to reach net-zero emissions. As the first and only Canadian restoration company to be ClimateSmart certified, they are committed to electrifying 25% of their fleet by 2023, with 18 electric vehicles and counting. PPCR has also made their 9 EV charging stations free to the public in an effort to pay it forward to their community. In addition, their industry leading recycling and recovery program, created and operated in-house, has successfully diverted 85% of their job site waste from landfills since 2017.

“We are thrilled to embark on the next step of our journey alongside GUS,” said Tony Scott, CEO of Pro-Claim Group. “At Pro-Claim, our primary focus has always been on the client: helping them through a difficult time as we work to quickly restore their lives back to normal. Our mission is to treat each claim as if it were happening in our own homes, providing exemplary service and clear, consistent communication with a compassionate approach. It was extremely important to us to team up with a partner that shares our core values, which is what we’ve found with GUS. Now as part of a Canada-wide network, we have an opportunity to bring our elevated standards of customer care to a larger market, and we’re excited to continue to expand and build upon the success we’ve achieved thus far.”

“This is truly an exciting time for GUS,” said René-Charles Landry, President of GUS. “Partnering with Tony and his talented team in this capacity is a major coup for our network. Their reputation for service and expertise is second-to-none in the industry. With the level of success that they have achieved during their tenure, along with their proven track record for operational excellence, welcoming them into the GUS family was an easy decision to make.”

René-Charles adds, “As the largest restoration network in Quebec, we have long been strong in the East. Now after several years of firmly focusing our efforts on our national expansion, our partnership with the Pro-Claim Group truly solidifies our presence both in Western Canada, and coast to coast as a national service provider. We are proud to have the Pro-Claim Group represent GUS in BC and Alberta and look forward to their continued success and growth in the months and years to come.”

About GUS

GUS is a leading full-service restoration provider that has delivered disaster relief to Canadians for nearly 30 years. Beginning from humble roots in Quebec City in 1991, GUS has expanded into a national company with locations across seven provinces and growing. GUS is well known for providing high-quality work coupled with professional open lines of communication for both the insured and insurer.

For more information about GUS, please visit www.gus.ca, or for emergency service, call our 24/7 Emergency Call Center at 1-800-361-0911.

Contact:

Jaime Smith, Franchise Coordinator

GUS Group Inc.

jaime.smith@gus.ca

1-800-361-0911

GUS conclut un partenariat avec Pro-Claim Group

LÉVIS, QUE., FEB. 25, 2021/insPRESS/ – René-Charles Landry, Président de GUS, est heureux d’annoncer un nouveau partenariat avec Pro-Claim Group, ajoutant quatre nouveaux emplacements au réseau.

Dirigé par Tony Scott, Pro-Claim Group opère actuellement en Colombie-Britannique et en Alberta. Le groupe est composé de cinq entreprises dont : Platinum Pro-Claim Restoration (PPCR), située à Richmond, et considérée comme « l’entreprise phare »; Platinum Pro-Claim Restoration (PPCR) située à Surrey; Down’s Construction située à Victoria; ProStar Cleaning & Restoration située à Calgary et McKnight Restoration située à Canmore.

Platinum Pro-Claim Restoration est l’un des principaux fournisseurs de services complets en après-sinistre 24/7 dans la région de Vancouver. Reconnu pour offrir un service à la clientèle exceptionnel dispensé par des experts attentionnés, PPCR s’est forgé, depuis les 30 dernières années, une solide réputation auprès des assureurs et du grand public. C’est grâce à une équipe dévouée de plus de 250 employés répartis à travers le groupe, de l’équipement de haut de gamme, une technologie innovante et des relations de confiance bâtie à long terme que Pro-Claim Group continue de croître et de redéfinir l’industrie.

PPCR, dont l’une des valeurs consiste à « redonner au suivant » est reconnu pour son implication auprès de la communauté grâce à ses dons en argent, en fournitures et en temps par le bénévolat auprès de nombreux organismes de bienfaisanceParmi celles-ci : the Chill Foundation, Breakfast Club Programs, RCRG (Richmond Cares, Richmond Gives), ConquerCovid19, SafeCare BC, Richmond Food Bank, et plusieurs autres groupes.

Chef de file de l’industrie en matière de responsabilité environnementale, PPCR a adopté et défend plusieurs initiatives écologiques dans le cadre d’une mission visant à devenir la première entreprise en après sinistre au Canada à atteindre l’objectif de zéro émission nette. PPCR est la première et la seule entreprise canadienne œuvrant dans le domaine de restauration après sinistre à être certifiée « ClimateSmart ». Possédant déjà une flotte composée de 18 véhicules électriques, l’entreprise s’est engagée à électrifier plus de 25 % de leur parc automobile d’ici 2023 en plus de mettre leurs 9 bornes de recharge EV à la disposition du public gratuitement. Ils ont également créé un programme de recyclage et de récupération de premier plan dans l’industrie empêchant l’enfouissement de plus de 85 % des déchets de chantiers, et ce, depuis 2017.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre lancée aux côtés de GUS », a déclaré Tony Scott, PDG de Pro-Claim Group. « Chez Pro-Claim, nous nous sommes toujours fait un devoir de prioriser la qualité au niveau du service à la clientèle. Notre objectif principal : aider le client à traverser cette épreuve difficile qu’engendre un sinistre, en travaillant de façon à leur permettre de retrouver, le plus rapidement possible, une vie normale. Notre mission est de traiter chaque dossier de façon exemplaire. Notre approche qui se veut compatissante, se traduit par une communication claire, constante et cohérente. Il était extrêmement important pour nous de faire équipe avec une entreprise qui partage nos valeurs fondamentales et c’est ce que nous avons retrouvé chez GUS. En tant que partenaires d’un réseau pancanadien, nous avons maintenant l’opportunité d’étendre notre mission d’excellence sur un marché encore plus vaste et nous sommes enthousiastes de poursuivre notre expansion tout en tirant parti du succès déjà accompli. »

« Il s’agit d’une période exaltante pour le réseau GUS! », a déclaré René-Charles Landry, président de GUS. « L’arrivée de Proclaim Group et de son équipe talentueuse au sein du réseau ne peut qu’être positive. La réputation dont ils jouissent tant au niveau du service et qu’au niveau expertise est inégalée dans l’industrie. Le niveau de succès qu’ils ont accumulé au fil des ans, doublés de leur excellence au niveau opérationnelont facilité la décision de les accueillir au sein de la bannière GUS. Déjà très bien établis dans l’Est et à titre de “plus grand réseau de l’après-sinistre au Québec”, nous sommes plus que jamais actifs d’un océan à l’autre. Après plusieurs années de développement et d’efforts consacrés à l’expansion du groupe à travers le pays, nous voyons aujourd’hui notre présence se concrétiser davantage dans l’Ouest grâce à ce nouveau partenariat. Nous sommes fiers de voir Pro-Claim Group représenter GUS en Colombie-Britannique et en Alberta et enjoués l’idée de voir leur succès et leur expansion se poursuivre dans les mois et années à venir. »

À propos de GUS

GUS est un important réseau de professionnels de l’après-sinistre qui offre la gamme la plus complète de services en après sinistre depuis près de 30 ans. L’entreprise familialequi fut fondée au Québec en 1991, est devenue un réseau national établi dans sept provinces. L’entreprise, qui poursuit sa croissances’est forgée, au fil des ans, une réputation plus qu’enviable auprès des compagnies d’assurance.

Pour plus d’information au sujet de GUS, veuillez visiter www.gus.ca. Pour toute urgence ou pour toute demande de service, contactez notre centre d’appel ouvert 24/7 au 1 800 361-0911.

Contact :

René-Charles Landry, Président

GUS

rene-charles.landry@gus.ca

1 800 361-0911