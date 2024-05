HSB Canada names Alice Keung as new board chair

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, MAY 15, 2024/insPRESS/ – Alice Keung succeeds former board chair, Barbara Bellissimo, who was recently appointed president and CEO of HSB Canada.

Ms. Keung is an award-winning senior leader, recognized globally for innovation, driving transformation and building collaborative partnerships. Her track record spans insurance, banking, transportation, digital health, and manufacturing and distribution.

“It is an honour to be named board chair at this critical juncture of growth and change. I look forward to working with our highly experienced board members and HSB Canada’s knowledgeable executive team to continue our focus on delivering market-leading innovations and service excellence for the success of our customers,” said Ms Keung.

Ms. Keung was named ‘Elite Woman’ in 2020, ‘Global Top 100 Insurance Executive’ in 2019 and 2022 and one of Canada’s ‘Top 100 Most Powerful Women’ in 2003 and 2004. She currently also serves on the boards of GreenShield Canada, Embark Student Corporation and Carleton University, as member and committee chair.

HSB Canada, part of Munich Re, is a multi-line specialty insurer and provider of inspection, risk management and IoT technology services. HSB Canada’s insurance offerings include equipment breakdown, cyber risk and other coverages. HSB blends its engineering expertise, technology and data to craft inventive insurance and service solutions for existing and emerging risks posed by technological change. Throughout its 150-year history HSB’s mission has been to help clients prevent loss, advance sustainable use of energy and build deeper relationships that benefit business, public institutions and consumers. HSB holds A.M. Best Company’s highest financial rating, A++ (Superior). For more information, visit www.hsb.ca and connect on LinkedIn , Twitter and Facebook .

HSB Canada nomme Alice Keung comme nouvelle présidente du conseil

TORONTO, ON, LE 15 MAI 2024/insPRESS/ – Alice Keung succède à l’ancienne présidente du conseil Barbara Bellissimo, qui a été récemment nommée présidente directrice générale de HSB Canada.

Mme Keung est une grande leader primée, mondialement reconnue pour faire preuve d’innovation, susciter la transformation et forger des partenariats collaboratifs. Son parcours englobe les secteurs de l’assurance, des banques, du transport, de la santé numérique, de la fabrication et de la distribution.

« C’est un honneur d’être nommée présidente du conseil à ce stade décisif de croissance et de changement, a déclaré Mme Keung. J’ai hâte de travailler avec nos administrateurs chevronnés et l’équipe de dirigeants hautement qualifiés de HSB Canada pour continuer à axer nos efforts sur la prestation d’innovations et d’une excellence de service inégalées sur le marché afin d’assurer la réussite de nos clients. ».

Mme Keung a été nommée « femme élite » en 2020, a figuré au palmarès des « 100 meilleurs dirigeants de l’assurance dans le monde » en 2019 et 2022, et a fait partie des « 100 femmes les plus influentes » en 2003 et 2004. Elle siège actuellement aux conseils de GreenShield Canada, d’Embark Student Corporation et de l’Université Carleton, comme administratrice et présidente de comités.