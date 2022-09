HSB Canada welcomes Simone Lumsden to its Board of Directors

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, SEPTEMBER 22, 2022/insPRESS/ – HSB Canada is pleased to announce the appointment of Simone Lumsden to its Board of Directors.

Simone Lumsden is an experienced marketing and customer experience executive from the telecommunications industry. She has deep experience leveraging digital marketing and the power of data, advanced analytics (AI) and technology to drive brand preference, engagement and industry-leading customer experiences for millions of customers. Ms. Lumsden was also a founding executive of a telco startup. She is a Board Member for Moorelands Kids, is on the Advisory Board for Outward Bound, and champion for Walk this Way of the Boys and Girls Club.

HSB Canada, part of Munich Re, is a multi-line specialty insurer and provider of inspection, risk management and IoT technology services. HSB Canada’s insurance offerings include equipment breakdown, cyber risk and other coverages. HSB blends its engineering expertise, technology and data to craft inventive insurance and service solutions for existing and emerging risks posed by technological change. Throughout its 150-year history HSB’s mission has been to help clients prevent loss, advance sustainable use of energy and build deeper relationships that benefit business, public institutions and consumers. HSB holds A.M. Best Company’s highest financial rating, A++ (Superior). Connect with HSB Canada on LinkedIn, Twitter and Facebook.

hsb.ca

© 2022 The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada, part of HSB Group. All rights reserved.

HSB Canada souhaite la bienvenue à Simone Lumsden au sein de son conseil d’administration

TORONTO, ON, LE 22 SEPTEMBRE, 2022/insPRESS/ -HSB Canada est heureuse d’annoncer la nomination de Simone Lumsden à son conseil d’administration.

Simone Lumsden est une dirigeante qui a fait ses preuves en marketing et expérience client dans le domaine des télécommunications. Elle sait tout particulièrement tirer parti du marketing numérique et du pouvoir des données, de l’analyse avancée et de la technologie pour propulser la préférence de la marque, l’engagement et une expérience client inégalée dans l’industrie pour des millions de clients. Mme Lumsden a été une dirigeante fondatrice d’une entreprise de télécommunications en démarrage. Elle siège au conseil d’administration de Moorelands Kids et au conseil consultatif d’Outward Bound, et elle fait la promotion de l’initiative Walk This Way de BGC Canada.

HSB Canada, membre de Munich Re, est un assureur spécialisé multilignes et un fournisseur de services d’inspection, de gestion des risques et de technologies IdO. Les offres d’assurance de HSB Canada comprennent le bris d’équipement, le cyberrisque et d’autres couvertures. HSB allie son expertise en ingénierie, sa technologie et ses données pour concevoir des solutions d’assurances et de services créatives pour les risques existants et émergents en lien avec les changements technologiques. Tout au long de son histoire de 150 ans, la mission de HSB a été d’aider ses clients à prévenir les pertes, à promouvoir une utilisation durable de l’énergie et à établir des relations plus étroites qui profitent aux entreprises, aux institutions publiques et aux consommateurs. HSB détient la cote financière la plus élevée, A++ (Supérieure) de l’A.M. Best Company. Connectez-vous à HSB Canada sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

hsb.ca

© 2022 La Compagnie d’Inspection et d’Assurance Chaudière et Machinerie du Canada, faisant partie du Groupe HSB. Tous droits réservés.