Imperial PFS Canada and Vertafore Canada Partner to Enhance Insurance Services

TORONTO, ON, JULY 26, 2023/insPRESS/ – Imperial PFS Canada (IPFS Canada, formerly SNAP Premium Finance), a leading provider of premium finance services, announces a strategic partnership with Vertafore Canada, a leading provider of insurance management software solutions, aimed at enhancing insurance services for clients across Canada.

The partnership will bring together IPFS Canada’s expertise in premium financing with Vertafore Canada’s advanced technology solutions to deliver a more efficient and streamlined insurance experience for brokers and insurers across the country. The companies are committed to working closely together to offer a more complete solution for all players in the Canadian insurance industry and develop new solutions that would enhance the overall insurance experience.

“The partnership between IPFS Canada and Vertafore Canada is a significant development for both companies,” said Sumeet Sharma, Vice President of IPFS Canada. “Together, we will be able to offer our clients a more comprehensive suite of insurance services, leveraging the strengths of both of our companies to deliver a more efficient and seamless experience.”

“We are excited to bring IPFS Canada’s premium finance services into the Vertafore Canada ecosystem,”

said Stacey Miranda, Senior Director of Product Management for Vertafore Canada. “Reducing friction in

the insurance buying process represents a significant advantage to our mutual broker partners.”About Imperial PFS Canada

Imperial PFS Canada is a leading provider of premium finance services for insurance agents and brokers. With over 40 years of experience, IPFS Canada offers a wide range of premium financing solutions to meet the needs of clients across the country. Follow Imperial PFS Canada on LinkedIn and Twitter. For more information, please visit https://ipfscanada.com.

About Vertafore Canada

Vertafore Canada is the expert in Canadian broker innovation and a leader in the BMS (broker management systems) marketplace for insurance and financial services brokers. With a focus on improving efficiency and reducing costs, Vertafore Canada’s advanced software solutions are designed to meet the needs of brokers and insurers across the country. For more information, please visit https://vertafore.ca.

Impérial PFS Canada et Vertafore Canada s’associent pour améliorer les services d’assurance

TORONTO, ON, LE 26 JUILLET 2023/insPRESS/ – Impérial PFS Canada (IPFS Canada, anciennement SNAP Financement de primes), un fournisseur de premier plan de services de financement de primes, annonce un partenariat stratégique avec Vertafore Canada, un chef de file des solutions logicielles de gestion d’assurance, dans le but d’améliorer les services d’assurance pour les clients partout au Canada.

Le partenariat conjuguera l’expertise d’IPFS Canada en matière de financement des primes avec les solutions technologiques de pointe de Vertafore Canada, afin d’offrir une expérience d’assurance plus efficace et simplifiée aux courtiers et aux assureurs de tout le pays. Les deux sociétés se sont engagées à travailler en étroite collaboration, pour offrir une solution plus complète à tous les acteurs de l’industrie canadienne de l’assurance et définir de nouvelles solutions qui amélioreraient l’expérience globale de l’assurance.

« Le partenariat entre IPFS Canada et Vertafore Canada est un développement important pour les deux entreprises », a déclaré Sumeet Sharma, vice-président d’IPFS Canada. « Ensemble, nous serons en mesure d’offrir à nos clients une gamme plus complète de services d’assurance, en tirant parti des forces de nos deux sociétés. Cela permettra de proposer une expérience plus efficace et transparente. »

« Nous sommes ravis d’intégrer les services de financement d’IPFS Canada à l’écosystème de Vertafore

Canada », a déclaré Stacey Miranda, directrice principale de la gestion des produits chez Vertafore Canada. « La réduction de la friction au sein du processus d’achat d’assurance représente un avantage important pour nos partenaires mutuels qui sont des courtiers. »

À propos de Imperial PFS Canada

Impérial PFS Canada est un important fournisseur de services de financement de primes pour les agents et les courtiers d’assurance. Avec plus de 40 ans d’expérience, IPFS Canada offre une vaste gamme de solutions de financement des primes pour répondre aux besoins de ses clients partout au pays. Suivez Impérial PFS Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://ipfscanada.com/fr.

À propos de Vertafore Canada

Vertafore Canada est l’expert en solutions innovantes pour les courtiers et un chef de file canadien sur le marché des systèmes de gestion de courtage (BMS) à l’intention des courtiers dans le domaine des assurances et des services financiers En mettant l’accent sur l’amélioration de l’efficacité et la réduction des coûts, les solutions logicielles avancées de Vertafore Canada sont conçues pour répondre aux besoins des courtiers et des assureurs de partout au pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://vertafore.ca/fr.