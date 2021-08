Markel Canada Limited Appoints Rene Philippe Jobin as Assistant Vice President, Eastern Region to their Regional Leadership Team

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, AUGUST 17, 2021/insPRESS/ – Markel Canada Limited, a leading underwriter of casualty, professional and financial risks, environmental liability and specialty insurance announces the appointment of Rene Philippe Jobin as Assistant Vice President, Eastern Region.

Rene Philippe Jobin (Phil) joins Markel with over 15 years of experience with reputable insurers like RSA, Gore Mutual and Travelers, while most recently having worked as the National Manager of Commercial P&C at Beazley. His breadth of underwriting excellence spans across several business lines and Phil has worked servicing both Central and Eastern regions of Canada. In his new role Phil will focus on furthering the region’s embrace of the Atlantic provinces, executing Markel’s business and growth strategies, liaising with strategic partners and advancing the culture and Markel Style while reporting to Michael Kearney, VP Central & Eastern Regions. Phil will reside in Montreal and provide management and service to Markel’s Eastern region which includes Quebec and the Atlantic provinces. All Eastern region team members will report to Phil.

“There is great potential for expansion and service improvement in Canada’s Eastern region” says Markel Canada’s VP of Central & Eastern Regions, Michael Kearney, “Phil’s leadership and past underwriting experience will be instrumental in helping form positive relations and strategy with our brokers and policy holders residing in Canada’s Eastern area”.

“I am very excited to join Markel Canada and lead Markel’s Eastern region” says Phil. “Markel’s expertise in the industry and competitive products offer an easy choice for potential clients. I am eager to work with the team at Markel to deliver on this opportunity.”

As our Eastern Region transitions to being run by trusted leaders the positive output potential increases and there is excitement amongst our internal team and external stakeholders. Markel’s company culture (an ode called The Markel Style) makes reference to the importance of collaboration, underwriting excellence and promising results for our clients. Helping grow this team with these values at our core continues to prove beneficial on many fronts. Markel Canada warmly welcomes Phil to our team.

About Markel Canada

Markel Corporation (NYSE – MKL), a fortune 500 company based in Richmond, Virginia, with over 60 offices in 20+ countries, is a holding company for insurance, reinsurance, specialist advisory and investment operations around the world. A member of the national markets team, Markel Canada Limited is a division of Markel International Services Limited (MINT) and the Canadian underwriting and claims operation writing business in Canada on behalf of Markel Syndicate 3000 at Lloyd’s. To learn more, visit https://www.markelinternational.ca/

Markel Canada Limitée nomme René Philippe Jobin au poste de vice-président adjoint, région de l’Est au sein de son équipe de direction régionale

TORONTO, ON, LE 17 AOÛT, 2021/insPRESS/ – Markel Canada Limitée, un chef de file de la souscription d’assurances risques divers, professionnels et financiers, d’assurances de la responsabilité environnementale et d’assurances spécialisées, annonce la nomination de René Philippe Jobin au poste de vice-président adjoint, région de l’Est.

René Philippe Jobin (Phil) compte plus de 15 ans d’expérience auprès de compagnies d’assurance réputées, telles que RSA, Gore Mutual et Travelers. Le dernier poste qu’il a occupé était celui de directeur national de l’assurance dommages commerciale chez Beazley. Sa vaste expertise en matière de souscription s’étend à plusieurs secteurs d’activité, et Phil a travaillé dans les régions du Centre et de l’Est du pays. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Phil cherchera à renforcer notre présence dans les provinces de l’Atlantique, à mettre en œuvre les stratégies commerciales et de croissance de Markel, à assurer la liaison avec les partenaires stratégiques et à faire progresser la culture et le style Markel. Il relèvera de Michael Kearney, vice-président, Région du centre et de l’Est. Phil résidera à Montréal et assurera la gestion et le service de la région de l’Est de Markel, qui comprend le Québec et les provinces de l’Atlantique. Tous les membres de l’équipe de la région de l’Est relèveront de Phil.

« Il existe un grand potentiel d’expansion et d’amélioration du service dans la région de l’Est du Canada, a déclaré Michael Kearney, vice-président, Région du centre et de l’Est de Markel Canada. Le leadership et l’expérience de Phil en matière de souscription contribueront à l’établissement de relations et de stratégies positives avec nos courtiers et nos titulaires de polices résidant dans cette région. »

« Je suis très heureux de me joindre à Markel Canada et de prendre les rênes de la région de l’Est, a affirmé Phil. L’expertise de Markel dans l’industrie et ses produits concurrentiels en font un choix tout désigné pour les clients potentiels. Je suis impatient de saisir l’occasion de travailler avec l’équipe de Markel. »

L’arrivée de dirigeants de confiance à la tête de notre région de l’Est augmente le potentiel de résultats positifs et suscite l’enthousiasme, aussi bien dans notre équipe que chez nos parties prenantes externes. La culture d’entreprise de Markel (une ode intitulée « Le style Markel ») repose sur l’importance de la collaboration, l’excellence en matière de souscription et l’obtention de résultats prometteurs pour nos clients. Le respect de ces valeurs fondamentales dans la croissance de notre équipe demeure bénéfique à bien des égards. Markel Canada accueille chaleureusement Phil au sein de son équipe.

À propos de Markel Canada

Basée à Richmond, en Virginie, Markel Corporation (NYSE : MKL) est une société de portefeuille spécialisée dans l’assurance, la réassurance, la prestation de services-conseils et les opérations de placement dans le monde entier. Figurant au palmarès Fortune 500, elle compte plus de 60 bureaux dans plus de 20 pays. Membre de l’équipe des marchés nationaux, Markel Canada Limitée est une division de Markel International Services Ltd (MINT) et le service canadien de souscription et d’indemnisation, qui mène ses activités au Canada pour le compte de Markel Syndicate 3000 du Lloyd’s. Pour en savoir plus, consultez la page https://www.markelinternational.ca/.

