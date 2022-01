Markel Canada Limited Appoints Senior P&C Underwriter in join their Eastern Region

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, JANUARY 17, 2022/insPRESS/ – Markel Canada Limited, a leading underwriter of casualty, professional indemnity, specialty and property insurance is pleased to announce the appointment of Alynn Poirier as Senior Underwriter, Property & Casualty to join their eastern region underwriting talent.

Alynn joins Markel with close to 15 years of underwriting experience. Alynn worked with RSA, one of Canada’s most reputable insurers, where she grew her extensive underwriting knowledge in areas like P&C, E&O, D&O, contracting and mid-market. Most recently Alynn worked as a senior underwriter at Anderson McTague, a Saint John, New Brunswick based insurance company, where she specialized in underwriting commercial risks, including specialty lines such as E&O, pollution and incidental marine. Alynn has a proven history of handling high complexity new business and renewals, which is a strategic fit for our growth targets in eastern Canada. Alynn is CIP and FCIP certified, holds a BBA designation and is bilingual, which will allow her to service brokers in all eastern provinces. Alynn resides in Moncton, New Brunswick and will primarily work remotely, allowing flexible availability for our eastern brokers. Alynn will report to Rene Philippe Jobin, AVP, Eastern Region.

“It is an exciting time with lots of positive change happening at Markel, particularly with the new talent we’ve been lucky to add to our eastern Canada underwriting team” says Markel Canada’s VP of Central and Eastern Region, Michael Kearney. “I’m glad to see some focus on developing what we can offer our Quebec and Atlantic provinces because I know there is a tremendous amount of possibility if we can share with our eastern brokers our updated appetites and more agile ways of doing business. Alynn is great addition to this team”.

As our team capabilities expand so does the excitement throughout Canada. Markel’s company culture (an ode called The Markel Style) makes reference to the importance of collaboration, underwriting excellence and promising results for our stakeholders and clients. Helping grow this amazing team with these values at our core continues to prove beneficial on many fronts. Markel Canada warmly welcomes Alynn to the team and looks forward to her talents helping positively impact service to our eastern canada brokers.

About Markel Canada

Markel Corporation (NYSE – MKL), a fortune 500 company based in Richmond, Virginia, is a holding company for insurance, reinsurance, specialist advisory and investment operations around the world. Markel has over 60 offices in 20+ countries including Canada. Markel Canada Limited is a division of Markel International Services Limited (MINT) and the Canadian underwriting and claims operation writing business on behalf of Markel Syndicate 3000 at Lloyd’s. To learn more, visit https://www.markelinternational.ca/

Media Contact:

Maddie Dickson, Senior Marketing & Communications Specialist

Markel Canada Limited

Suite 400 – 200 Wellington Street West

Toronto, ON M5V 3C7

Direct: 416.933.3685

Mobile: 647.646.1200

maddie.dickson@markel.com | www.markelinternational.ca

Markel Canada Limitée nomme une souscriptrice principale en assurance de dommages pour sa région de l’Est

TORONTO, ON, LE 17 JANVIER 2022/insPRESS/ – Markel Canada Limitée, un chef de file de la souscription d’assurances risques divers, de responsabilité civile professionnelle et d’assurances spécialisées et de biens est heureuse d’annoncer qu’Alynn Poirier se joindra à son équipe de souscription de la région de l’Est à titre de souscriptrice principale, Assurance de dommages.

Alynn entre au service de Markel avec près de 15 ans d’expérience en souscription. Elle a travaillé chez RSA, l’un des assureurs les plus réputés au Canada, où elle a approfondi ses connaissances en matière de souscription dans des domaines tels que ceux de l’assurance de dommages, des erreurs et omissions, des administrateurs et dirigeants, des contrats et du marché intermédiaire. Plus récemment, Alynn a travaillé comme souscriptrice principale chez Anderson McTague, une compagnie d’assurance basée à Saint John, au Nouveau-Brunswick, où elle s’est spécialisée dans les risques commerciaux et des domaines spécialisés tels que les erreurs et omissions, la pollution et les dommages accessoires dans le secteur maritime. Alynn a fait ses preuves dans la gestion de nouvelles affaires et de renouvellements très complexes, ce qui offre une complémentarité stratégique pour nos objectifs de croissance dans l’Est du Canada. Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), Alynn possède les titres de Professionnel d’assurance agréé (PAA) et de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA). Elle est bilingue, ce qui lui permettra de servir les courtiers dans toutes les provinces de l’Est. Résidant à Moncton, au Nouveau-Brunswick, Alynn travaillera principalement à distance; nos courtiers de l’Est pourront ainsi compter sur une plus grande souplesse sur le plan de la disponibilité. Alynn relèvera de René Philippe Jobin, vice-président adjoint, région de l’Est.

« Markel connaît actuellement une période passionnante marquée par de nombreux changements positifs, notamment grâce aux nouveaux talents que nous avons eu la chance d’ajouter à notre équipe de souscription de l’Est du Canada, a déclaré Michael Kearney, vice-président, région du centre et de l’Est de Markel Canada. Je suis heureux de voir que l’on met l’accent sur le développement de ce que nous pouvons offrir à nos provinces du Québec et de l’Atlantique, car je sais que les possibilités sont multiples si nous parvenons à partager avec nos courtiers de l’Est nos appétits renouvelés et nos façons plus agiles de faire des affaires. Alynn représente un excellent ajout à cette équipe. »

Les capacités de notre équipe augmentent au même rythme que notre enthousiasme d’un bout à l’autre du Canada. La culture d’entreprise de Markel (une ode intitulée « Le style Markel ») repose sur l’importance de la collaboration, l’excellence en matière de souscription et l’obtention de résultats prometteurs pour nos parties prenantes et nos clients. Le respect de ces valeurs fondamentales dans la croissance de notre équipe demeure bénéfique à bien des égards. Markel Canada accueille chaleureusement Alynn au sein de l’équipe et se réjouit de savoir que ses talents contribuent positivement au service offert aux courtiers de l’Est du Canada.

À propos de Markel Canada

Basée à Richmond, en Virginie et figurant au palmarès Fortune 500, Markel Corporation (NYSE : MKL) est une société de portefeuille spécialisée dans l’assurance, la réassurance, la prestation de services-conseils et les opérations de placement dans le monde entier. Markel compte plus de 60 bureaux dans plus de 20 pays, dont le Canada. Markel Canad Limitée est une division de Markel International Services Ltd (MINT) et le service canadien de souscription et d’indemnisation, qui mène ses activités pour le compte de Markel Syndicate 3000 du Lloyd’s. Pour en savoir plus, consultez la page https://www.markelinternational.ca/.

Personne-ressource pour les médias :

Maddie Dickson, spécialiste principale du marketing et des communications

Markel Canada Limitée

200, rue Wellington Ouest, bureau 400

Toronto (Ontario) M5V 3C7

Bureau : 416 933-3685

Cellulaire : 647 646-1200

maddie.dickson@markel.com | www.markelinternational.ca