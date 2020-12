Mary Delli Quadri, an experienced attorney in commercial and insurance litigation cases, joins Gascon

Voir français ci-dessous

MONTRÉAL, QC, DEC. 14, 2020/insPRESS/ — Gascon is proud to announce the arrival of Mary Delli Quadri as a Partner within its law firm. Mary Delli Quadri is a seasoned attorney in matters relating to commercial and insurance litigation. She also has many years of experience as a defence lawyer for insurance brokers, financial advisors, and planners. She has also acted as defence counsel for domestic and foreign insurance carriers in large-scale construction matters involving professionals such as architects and engineers.

Named Future Star in Dispute Resolution in 2020 by Benchmark Canada, Mary excels by her capacity to defend her clients’ interests in complex matters before both Ontario and Quebec courts. She also built a reputation in international arbitration cases where she has successfully defended players in the aerospace industry in high stakes litigation.

“Mary Delli Quadri’s professional and personal background is marked by a variety of experiences that make her a versatile lawyer in her field of expertise,” mentions Audrey Robitaille, Attorney and Partner at the firm. “For our clients, her arrival at Gascon & Associates means adding another strong link to our team of lawyers dedicated to their business.”

Public speaker at conferences, course lecturer at the Faculties of Law of McGill University and Université de Montréal, and an active member of numerous professional associations, Mary Delli Quadri counts many enriching experiences. In the current context, where the real estate and construction sectors are booming, the arrival of Mary Delli Quadri to the Gascon & Associates team could not be more relevant. “I am thrilled to join Gascon at such a socially significant time when our local businesses are facing major challenges,” said Mary Delli Quadri. Her vast knowledge is already being put to good use to benefit the firm’s clients to ensure their success. It will not be long for her work to positively impact the firm’s reputation.

About Gascon

Gascon & associates L.L.P. has been specializing in business law for more than 40 years. Our mission is to apply sound and creative legal strategies to all mandates, acting with care and attention to client needs. For more information, please visit www.gascon.ca, and follow us on LinkedIn at www.linkedin.com/company/gascon-&-associates.

Me Mary Delli Quadri, avocate chevronnée en litiges commerciaux et en litiges d’assurance, se joint à Gascon

MONTRÉAL, QC, 14 DÉC., 2020/insPRESS/ — Le cabinet Gascon est fier d’accueillir dans ses rangs à titre d’associée, Me Mary Delli Quadri, avocate d’expérience en matière de règlements de litiges commerciaux et de litiges d’assurance. Me Delli Quadri possède de nombreuses années d’expérience à titre d’avocate de la défense pour des courtiers d’assurances, des conseillers et des planificateurs financiers. Elle a également agi sur des questions de couverture pour le compte de compagnies d’assurance canadiennes et étrangères dans le cadre de litiges en droit de la construction mettant en cause des professionnels, comme des architectes et des ingénieurs.

Étoile en devenir du litige reconnue dans le classement Benchmark Litigation Canada 2020, Mary excelle par sa capacité à défendre les intérêts de ses clients dans des dossiers complexes devant les tribunaux du Québec et de l’Ontario. Elle s’est également illustrée en matière d’arbitrage international où elle a défendu des acteurs de l’industrie aérospatiale dans des litiges aux enjeux importants.

« Me Delli Quadri se démarque par son parcours professionnel et personnel jalonné d’expériences variées qui font d’elle une avocate polyvalente dans son champ de compétence », souligne Me Audrey Robitaille, avocate, associée du cabinet. « Pour nos clients, son arrivée au sein du cabinet Gascon & associés se résume à l’ajout d’un maillon fort de plus à notre équipe de juristes dévoués à leur cause. »

Conférencière, chargée de cours universitaire et membre de nombreuses associations professionnelles, Me Delli Quadri cumule les expériences enrichissantes pouvant lui être utiles dans la pratique du droit. Dans le contexte actuel, où les secteurs de l’immobilier et de la construction sont en plein essor, l’arrivée de Me Delli Quadri au sein de l’équipe de Gascon & associés ne pourrait mieux coïncider. « Je suis ravie de me joindre à Gascon à une période si marquante socialement alors que les défis à relever s’annoncent majeurs pour nos entreprises locales », affirme Me Delli Quadri. Son apport ne saura tarder à contribuer au rayonnement du cabinet et dès maintenant l’étendue de ses connaissances est mise au profit des clients du cabinet afin d’assurer leur succès.

À propos de Gascon

Depuis plus de 40 ans, Gascon & associés s.e.n.c.r.l. se spécialise en droit des affaires avec pour mission d’utiliser une stratégie juridique judicieuse et créative pour tous ses mandats, accompagnée d’une approche alerte et attentive aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus, visitez le www.gascon.ca, et suivez-nous sur notre page LinkedIn à www.linkedin.com/company/gascon-&-associates.