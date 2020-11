MBC Group: Staff Spotlight – Meet Our Quebec Team

OTTAWA, ON, NOV. 13, 2020/insPRESS/ – MBC Group is a team with extensive experience and impressive skillsets that have evolved from their rich history and diverse experiences. Within its team in the Eastern provinces, there are consultants who have been with the company since before the rebranding to MBC Group, when it was Bourret Appraisal and Consulting. Marc Bourret, founder and Chief Executive Officer looks back to being a one-man operation, when he took the risk of going out on his own and starting a new company. He is proud of how far the company has come and how his efforts have evolved into a whole team of determined, dedicated, and experienced consultants who perform in accordance with the high standard that MBC Group’s clientele have come to rely on.

Marc is impressed by the relationship between the “old dogs” of MBC, as he calls them, and how they pass on their knowledge and expertise to the younger generation of MBC Group experts. It is the perfect recipe of energy and knowledge. Antoine Caron, MBC Group’s Vice President of Engineering, is a great example of the kind of energy that is propelling MBC Group. With the growth MBC Group is currently experiencing, Antoine looks forward to more opportunities to expand beyond the insurance industry and continue being involved in larger design projects. He is proud of the team that has developed and trusts in their abilities to champion the next stages of growth and innovation. MBC Group stands out amongst its competition because a project team can be tailored with consultants across Canada for the needs of the client and the demands of each specific project, while maintaining a fast turnaround time.

The members of this team are effectively trained and thus can be trusted with the confidence to operate on their own terms, using their unique and relevant expertise that each bring to their approach of a project. One of MBC Group’s Senior Cost Consultants, Sylvain Levesque, knows it will be his last job. Aside from the independence he is privileged to have because of the trust in his abilities, the job is also ever-changing. It is never the same house or situation, and he never tires of meeting and interacting with new people on a regular basis. Having been with the company for over 10 years, Sylvain is confident that clients trust MBC Group, and rely on individuals like Cost Consultants to perform the essential and efficient mediation required for losses that have created a lot of chaos in their lives.

The industry is evolving, and MBC Group is offering a fresh approach to a form that no longer works. Christian Deselliers, a Cost Consultant who started in March of 2019, has over 20 years of experience in disaster restoration, and he is confident MBC Group is offering exactly the kind of innovation needed to streamline loss management. If a consultant is on a file that they notice has a requirement for an Engineer or Environmental Consultant, or vice versa, MBC has an extensive and diverse team readily available, eliminating the cost and time associated with finding and scheduling required experts from external sources.

Hired just at the end of September, Luc Dumouchel – MBC Group’s new Director of Operations – is already impressed with the level of professionalism and knowledge of the team. He looks forward to maintaining the efficiency and core values of MBC Group’s operations, so it remains the reliable and trustworthy company while it continues to grow. Appraisal services may have been the main component for MBC Group in its inception, but the company has now expanded far beyond that. With Luc’s experience managing operations in different industries, he is confident this growth is an essential part of any business who hopes to stand out in today’s economy.

Across the board, MBC Group staff are excited to witness and be a part of MBC Group’s innovation and growth. To reiterate Marc Bourret’s beliefs, this is a team that share the ambition to stand out from the rest of the industry and consistently deliver high-quality services. MBC Group’s employees feel like they are part of something bigger. From the front desk administrative staff to the field staff and up to the executive team, everyone plays an important role at MBC Group. That passion for teamwork is extended to MBC Group’s clientele, in the work performance that MBC Group prides itself on.

OTTAWA, ON, NOV. 13, 2020/insPRESS/ – Le Groupe MBC est une équipe forte d’une vaste expérience et de compétences considérables qui ont évolué au fil de leur riche histoire et de leurs diverses expériences. L’équipe des provinces de l’Est comporte des experts-conseils qui font partie de l’entreprise depuis bien avant le changement de nom de l’entreprise à Groupe MBC, lorsqu’elle était encore Bourret Appraisal and Consulting. Marc Bourret, fondateur et PDG, se souvient de l’époque où il était à son compte et où il a pris le risque de se lancer seul dans la création d’une nouvelle entreprise. Il est fier du chemin parcouru par l’entreprise et de la manière dont ses efforts ont mené à toute une équipe d’experts-conseils déterminés, dévoués et chevronnés qui travaillent dans le respect des normes élevées sur lesquelles la clientèle du Groupe MBC a appris à compter.

Marc est impressionné par la relation entre les anciens de MBC et la façon dont ils transmettent leurs connaissances et leur expertise à la jeune génération d’experts du Groupe MBC. C’est la formule parfaite d’énergie et de connaissance. Antoine Caron, vice-président de l’ingénierie du Groupe MBC, est un excellent exemple du type d’énergie qui propulse le Groupe MBC. Avec la croissance que connaît actuellement le Groupe MBC, Antoine espère avoir d’autres occasions de s’étendre au-delà du secteur des assurances et de continuer à participer à des projets de conception de plus grande envergure. Il est fier de l’équipe qui s’est développée et a confiance en ses capacités à mener à bien les prochaines étapes de la croissance et de l’innovation. Le Groupe MBC se distingue de ses concurrents parce qu’une équipe de projet peut être constituée de consultants adaptés aux spécificités de chaque région du Canada pour répondre aux besoins du client et aux exigences de chaque projet spécifique, tout en maintenant un délai d’exécution rapide.

Les membres de cette équipe sont bien formés et on peut donc compter sur eux pour travailler sur la base de leur mandat, en utilisant leur expertise unique et pertinente que chacun apporte à son approche d’un projet. Sylvain Levesque, l’un des experts-conseils principaux en estimation de coûts du Groupe MBC, sait que ce sera son dernier emploi. En plus de l’indépendance qu’il a le privilège d’avoir en raison de la confiance en ses capacités, le travail est également en constante évolution. Ce n’est jamais la même maison ou la même situation, et il ne se lasse pas de rencontrer et d’interagir régulièrement avec de nouvelles personnes. Ayant travaillé pour la société pendant plus de 10 ans, Sylvain est convaincu que les clients font confiance au Groupe MBC, et comptent sur des professionnels comme les experts-conseils en estimation de coûts pour effectuer la médiation essentielle et efficace requise pour les sinistres qui ont créé beaucoup de chaos dans leur vie.

L’industrie évolue et le Groupe MBC propose une nouvelle approche pour une formule qui ne fonctionne plus. Christian Deselliers, un expert-conseil en estimation de coûts qui a rejoint l’entreprise en mars 2019, cumule plus de 20 ans d’expérience dans la restauration après sinistre, et il est convaincu que le Groupe MBC offre exactement le type d’innovation nécessaire pour rationaliser la gestion des sinistres. Si un expert-conseil travaille sur un dossier pour lequel il constate le besoin d’un ingénieur ou d’un conseiller en environnement, ou vice versa, MBC dispose d’une grande équipe diversifiée rapidement disponible, ce qui élimine les coûts et le temps associés à la recherche et à l’organisation des experts requis auprès de sources externes.

Engagé tout juste à la fin du mois de septembre, Luc Dumouchel – le nouveau directeur des opérations du Groupe MBC – est déjà impressionné par le niveau de professionnalisme et de connaissance de l’équipe. Il compte bien maintenir l’efficacité et les valeurs fondamentales des opérations du Groupe MBC, afin que l’entreprise demeure fiable et digne de confiance tout en poursuivant sa croissance. Les services d’évaluation ont peut-être été la principale composante du Groupe MBC à ses débuts, mais l’entreprise s’est maintenant étendue bien au-delà de ce domaine. Fort de son expérience dans la gestion d’opérations dans différentes industries, Luc est convaincu que cette croissance est un élément essentiel pour toute entreprise qui espère se démarquer dans l’économie actuelle.

Le personnel tout entier du Groupe MBC est ravi d’être témoin et de faire partie de l’innovation et de la croissance du Groupe MBC. Pour reprendre les convictions de Marc Bourret, il s’agit d’une équipe qui partage l’ambition de se démarquer du reste de l’industrie et de toujours fournir des services de grande qualité. Les employés du Groupe MBC ont le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Du personnel administratif à la réception, en passant par le personnel de terrain et jusqu’à l’équipe de direction, chacun joue un rôle important au sein du Groupe MBC. Cette passion pour le travail d’équipe s’étend à la clientèle du Groupe MBC et dans le rendement au travail dont le Groupe MBC est particulièrement fier.

