Northbridge Financial Corporation Distributing $3 Million To Customers Through Small Business Relief Grant Program

TORONTO, ON, FEB. 16, 2021/insPRESS/ – Small businesses at the heart of our communities have been heavily impacted by the financial pressures created by the pandemic. In support of its small business customers across the country, Northbridge Financial Corporation has distributed $3 million in relief grants to assist those who have been directly impacted by the pandemic.

“Small businesses have faced many challenges as a result of mandated shutdowns and public health restrictions,” said Silvy Wright, CEO of Northbridge Financial. “We’re pleased to provide meaningful support to our small business customers at this critical time, to ensure they not only recover, but thrive for years to come.”

The Northbridge grant program provides a one-time payment of up to $3,000 to help cover COVID-19 related expenses incurred since the start of the pandemic. This includes the purchase of Personal Protective Equipment (PPE), renovation of facilities to comply with re-opening guidelines, website and e-commerce enhancements and other expenses related to operating and sustaining the business during the pandemic.

Due to the volume of applications received in the first day of opening the program, Northbridge contributed an additional $1 million to its initial $2 million grant program, bringing the total grant fund to $3 million. As a result, over 1,000 small businesses across the country will be receiving grants.

Northbridge chose the Ontario Chamber of Commerce (OCC) to administer the program given its experience managing large scale national grant programs in support of small business. Leveraging their existing platforms enabled Northbridge to quickly roll out this grant program and provide immediate relief to customers.

“Small businesses are the backbone of our economy and lifeblood of our communities,” said Rocco Rossi, President and CEO of the Ontario Chamber of Commerce. “We encourage Canadians to shop local and support small businesses at a time when they need it most and applaud Northbridge for the quick and meaningful action they have taken to help their customers.”

About Northbridge Financial Corporation

Northbridge Financial Corporation is a leading commercial property and casualty insurance company that has helped protect Canadian businesses for more than 100 years. We offer a wide range of innovative solutions to Canadian businesses through our Northbridge Insurance, Federated Insurance, and TruShield Insurance brands. We are proud to be a 100% Canadian company, wholly-owned by Fairfax Financial Holdings.

About the Ontario Chamber of Commerce

For more than a century, the Ontario Chamber of Commerce (OCC) has been the non-partisan, indispensable partner of Ontario business. The OCC’s mission is to support economic growth in Ontario by defending business priorities at Queen’s Park on behalf of its network’s diverse 60,000 members.

La Corporation financière Northbridge distribue trois millions de dollars à des clients au moyen de sa Subvention pour la relance des petites entreprises

TORONTO, ON, FÉV. 11, 2021/insPRESS/ – Les petites entreprises, qui sont au cœur de nos collectivités, ont été durement touchées par les pressions financières exercées par la pandémie. Pour venir en aide à ses petites entreprises clientes partout au pays, la Corporation financière Northbridge a distribué trois millions de dollars en subventions pour soutenir celles qui ont été directement touchées par la pandémie.

« Les petites entreprises ont dû faire face à de nombreux défis en raison des fermetures temporaires ordonnées et des restrictions de la santé publique, a déclaré Silvy Wright, présidente et chef de la direction de la Financière Northbridge. Nous sommes ravis de pouvoir offrir un soutien concret à nos petites entreprises clientes à ce moment critique, afin de les aider non seulement à relancer leurs activités, mais à réussir pendant des années à venir. »

Le programme de subvention de Northbridge fournit un versement unique allant jusqu’à 3 000 $ pour aider les petites entreprises à payer certaines dépenses liées à la COVID-19 engagées depuis le début de la pandémie, comme pour l’achat d’équipement de protection individuelle (EPI), la rénovation des installations pour se conformer aux consignes de réouverture, l’amélioration de leur site Web et de leurs activités de cybercommerce et autres dépenses d’exploitation visant à maintenir l’entreprise en activité durant la pandémie.

En raison du volume de demandes reçues le premier jour où le programme a été lancé, Northbridge a versé un million de dollars additionnels à son programme initial de subvention de deux millions de dollars, portant ainsi le total du fonds de subvention à trois millions de dollars. Par conséquent, plus de 1 000 petites entreprises à travers le pays recevront une subvention.

Northbridge a choisi la Chambre de commerce de l’Ontario pour administrer le programme en raison de son expérience dans la gestion de programmes de subvention nationaux de grande envergure visant à soutenir les petites entreprises. Le fait de pouvoir mettre à profit les plateformes existantes de la Chambre a permis à Northbridge de lancer ce programme de subvention rapidement afin d’offrir une aide immédiate aux clients.

« Les petites entreprises sont des piliers de notre économie et le poumon de nos collectivités, a mentionné Rocco Rossi, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de l’Ontario. Nous encourageons les Canadiens à faire des achats locaux et à soutenir les petites entreprises à un moment où ils en ont le plus besoin, et nous félicitons Northbridge pour son geste rapide et concret pour venir en aide à ses clients. »

À propos de la Corporation financière Northbridge

La Corporation financière Northbridge est un chef de file en matière d’assurance de dommages des entreprises; elle protège les entreprises canadiennes depuis plus de 100 ans. Elle offre une vaste gamme de solutions novatrices sous les marques Northbridge Assurance, Les assurances Federated et TruShield Assurance. Elle est fière d’être une société canadienne à 100 %, détenue en propriété exclusive par Fairfax Financial Holdings Limited.

À propos de la Chambre de commerce de l’Ontario

Pendant plus d’un siècle, la Chambre de commerce de l’Ontario a été le partenaire indispensable et non partisan des entreprises de l’Ontario. Sa mission est de soutenir la croissance économique en Ontario en défendant les intérêts des entreprises auprès du gouvernement de l’Ontario au nom de ses 60 000 membres issus d’une multitude de secteurs.