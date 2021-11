Partner for success with FIRST Canada at the 2021 RCCAQ Convention

TORONTO, ON, NOVEMBER 10, 2021 /insPRESS/ – Partner for success with FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada), the industry leader in insurance payment solutions, and elevate your client payment experience. Learn more about offering all payment methods using one streamlined process via a completely customizable Payment Options Form and digital workflow at the 2021 RCCAQ Convention.

FIRST Canada is pleased to continue its support of RCCAQ as a virtual exhibitor and in-person attendee at the 2021 RCCAQ Convention, taking place on Wednesday, November 24 & Thursday, November 25, 2021.

Whether you’re attending in person or virtually, connect with Eric Bissonnette, Regional President, and Karl Hamaoui, Relationship Manager, in person, or visit Alex Subirana, Relationship Manager, at their virtual exhibitor table during the 2021 RCCAQ Convention. Discover how a partnership with FIRST Canada can revolutionize your client payment experience.

When:

Wednesday, November 24 and Thursday, November 25, 2021

Where:

Hotel Bonaventure, Montréal QC and Online

They look forward to connecting with you there.

> Voir français ci-dessous

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with comprehensive payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform positions its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC) a financial services company with more than $46 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

For more information, please contact:

Crystal Macklin

SVP Marketing & Communications

FIRST Insurance Funding of Canada

crystal.macklin@firstinsurancefunding.ca

647-308-4944

Soyez le partenaire de succès de FIRST Canada au congrès 2021 du RCCAQ

TORONTO, ON, le 10 NOVEMBRE 2021 /insPRESS/ – Soyez le partenaire de succès de Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada), chef de file de l’industrie des solutions de paiement d’assurance, et améliorez l’expérience de paiement de vos clients. Apprenez-en davantage sur la façon d’offrir toutes les méthodes de paiement à l’aide d’un seul processus simplifié grâce à un formulaire d’options de paiement entièrement personnalisable et à un flux de travail numérique au congrès 2021 du RCCAQ.

FIRST Canada est fier de poursuivre notre soutien au RCCAQ en tant qu’exposant virtuel et participant en personne au congrès 2021 du RCCAQ, qui aura lieu les mercredi 24 et jeudi 25 novembre 2021.

Que vous soyez présent en personne ou virtuellement, communiquez avec Eric Bissonnette, Président régional, et Karl Hamaoui, Directeur des Relations clients, en personne, ou rendez visite à Alex Subirana, Directeur des Relations clients, à notre table d’exposant virtuelle pendant le congrès 2021 du RCCAQ. Découvrez comment un partenariat avec FIRST Canada peut révolutionner l’expérience de paiement de vos clients.

Eric Bissonnette

Président régional Président régional Karl Hamaoui

Directeur des Relations clients Directeur des Relations clients Alex Subirana

Directeur des Relations clients Directeur des Relations clients

Quand :

Mercredi le 24 et jeudi le 25 novembre 2021

Où :

Hôtel Bonaventure, Montréal QC et en ligne

Ils ont hâte de vous y retrouver.

À propose de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit au marché canadien de l’assurance des solutions de paiement complètes. Les courtiers, les AGM et les assureurs peuvent s’associer à FIRST Canada et élargir leur offre pour fournir plus de valeur, de choix et de commodité à tous leurs clients. La force combinée de l’équipe dévouée, de l’offre évoluée et de la plateforme innovatrice de FIRST Canada permet à ses partenaires de faire face à l’avenir exigeant du marché canadien de l’assurance, outillés de solutions leaders dans le marché pour réussir. FIRST Canada fait partie de Wintrust (Nasdaq : WTFC) une société de services financiers avec plus de 46 milliards de dollars d’actifs et une partie des plus grandes sociétés de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez www.firstinsurancefunding.ca/fr.

Pour plus d’informations:

Eric Bissonnette

Président régional, Est du Canada & Analytique des ventes

Financement d’Assurance FIRST du Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252