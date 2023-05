PRL Welcomes Alina Kanadjian as Eastern Region and National Aerospace Practice Leader

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, MAY 8, 2023/insPRESS/ – Purves Redmond Limited (PRL) is pleased to announce that effective May 8, 2023, Alina Kanadjian joined the PRL team as Eastern Region and National Aerospace Practice Leader. Alina is based in Montreal and will work in the development and execution of risk management strategies, and related insurance programs for both existing and prospective clients.

For the past two decades, Alina has been the Risk and Insurance Manager for CAE Inc., a leading multinational company offering advanced technology-based simulation solutions for training and critical operations, to customers in civil aviation, defence & security, and healthcare. She gained extensive experience during her career at CAE by managing the company’s insurance programs in an evolving and complex risk landscape and working closely with key internal stakeholders on various initiatives, including defence proposals and multiple M&A transactions.

Alina commented, “I’m excited to join PRL as Eastern Region and National Aerospace Practice Leader. Building on PRL’s reputation and remarkable success, I look forward to applying my experience and working with the team to help clients succeed in this challenging and continuously evolving risk landscape.”

“As PRL continues to invest in talented industry resources, we are excited to have Alina join our team and help grow our presence in Eastern Canada, and in the aerospace sector. Alina’s deep knowledge, understanding, and experience in risk management and insurance will bring significant value to our clients and will further advance PRL’s leadership in providing a compelling value proposition to large and complex-risk clients,” says Richard Doherty, President of PRL.

About Purves Redmond Limited (“PRL”)

PRL is an innovative and entrepreneurial employee-owned insurance brokerage firm. Founded in Toronto in 1959, PRL has grown to include offices in Vancouver, Montreal, Calgary, and Sudbury, and our clients include many of Canada’s leading companies and families. Our services include insurance brokerage, risk management advisory and employee benefits consulting.

______________________________________________________________________

PRL a le plaisir d’accueillir Mme Alina Kanadjian à titre de dirigeante de la région de l’Est et cheffe de file nationale dans l’industrie de l’aviation

TORONTO, ON, LE 8 MAI 2023/insPRESS/ – La société Purves Redmond Limited (PRL) est heureuse d’annoncer qu’à compter du 8 mai 2023, Mme Alina Kanadjian fera partie de l’équipe de PRL, à titre de Dirigeante de la région de l’Est et cheffe de file nationale dans l’industrie de l’aviation. Mme Kanadjian travaillera à partir des bureaux de Montréal et sera responsable de l’élaboration et de l’exécution des stratégies de gestion des risques et des programmes d’assurance connexes, à la fois pour les clients existants et potentiels.

Au cours des vingt dernières années, Mme Kanadjian a travaillé à titre de Gestionnaire des risques et des assurances pour CAE Inc., une société multinationale de premier plan qui offre des solutions de simulation avancées basées sur la technologie pour la formation et les opérations critiques, destinées aux clients des secteurs de l’aviation civile, de la défense et de la sécurité, ainsi que des soins de santé. Chez CAE, elle a eu l’occasion d’acquérir une vaste expérience en gérant les programmes d’assurance de l’entreprise, et ce, dans un environnement de risques complexe et évolutif. De plus, elle a travaillé en étroite collaboration avec les principales parties prenantes, sur diverses initiatives, notamment des propositions en matière de défense et de multiples opérations de fusion et d’acquisition.

Mme Kanadjian a déclaré : « Je suis ravie de me joindre à l’équipe de PRL à titre de dirigeante de la région de l’est et cheffe de file nationale dans l’industrie de l’aviation. En m’appuyant sur le succès remarquable et la réputation de PRL, j’ai très hâte de mettre à profit mon expérience en collaborant avec l’équipe, afin d’aider les clients à réussir dans ce domaine de la gestion de risques rempli de défis et en constante évolution. »

« Alors que PRL continue d’investir dans les ressources les plus compétentes de l’industrie, nous sommes des plus enthousiastes de pouvoir maintenant compter Mme Kanadjian dans nos rangs et de faire croître notre présence dans la région Est du Canada, ainsi que dans le secteur de l’aviation. Ses connaissances, sa compréhension et son expérience approfondies liées au domaine de l’assurance et de la gestion des risques représenteront une importante valeur ajoutée pour nos clients, et feront davantage progresser le leadership de PRL, dans l’offre de propositions de valeur convaincantes aux clients les plus importants, et aux risques complexes », a déclaré M. Richard Doherty, président de PRL.

À propos de Purves Redmond Limited (« PRL »)

PRL est une société de courtage d’assurance, favorisant l’innovation et l’esprit d’entreprise, et entièrement détenue par ses employés. Fondée à Toronto en 1959, PRL a pris de l’expansion et possède maintenant des bureaux à Vancouver, Montréal, Calgary et Sudbury. Nos clients comptent parmi les plus importantes sociétés et familles canadiennes. Nos services comprennent le courtage d’assurance, des conseils en gestion des risques et des services de consultation en matière d’avantages sociaux.

______________________________________________________________________

For further information, please contact:

Adrian Vanelli, Chief Operating Officer

T: 416.644.4035

E: avanelli@purvesredmond.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Adrian Vanelli, directeur de l’exploitation

Tél. : 416.644.4035

Courriel : avanelli@purvesredmond.com