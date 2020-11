Relectronic-Remech Inc. is pleased to announce the opening of their newest location in Montréal

Voir français ci-dessous

WATERLOO, ON, NOV. 3, 2020/insPRESS/ – Relectronic-Remech is a premier provider of large loss consulting services for commercial claims, focusing on electronics and mechanical losses.

This new office firmly establishes the Relectronic-Remech commitment to all commercial carriers, large loss independent adjusters and large loss contractors. We assess, provide replacement cost and recovery services, for equipment damaged by fire, water, lightning and power surges. We have a full complement of senior consultants and can engage on a file in English, French, or Spanish.

“We feel with this new office in the province of Quebec, we can now service all national commercial carriers. With our new high tech, 8000 square feet facility in Montréal, we are well positioned to service the industry going forward into 2021. Our entire team extends a big Thank-You to our supporters and we look forward to servicing our existing customers and welcoming all new clients” said Jay Sutherland, President.

About Relectronic-Remech:

Our firm specializes in claims consulting and appraisal services for CNC equipment, all major electronic equipment, restaurants, large mechanical and educational facilities. We provide accurate and timely reports, with LKQ and ACV on all types of equipment. In addition to our commercial business, Relectronic-Remech can assist on all residential losses. We provide evaluation and restoration services in-home or at our centrally located office in Ville St. Laurent. These restoration services have provided cost effective savings in the order of 70%-80% over replacement of the equipment.

www.relectronic-remech.ca

Inquiries: marketing@relectronic-remech.ca

claims@relectronic.remech.ca

Waterloo 1-800-465-9473

Montréal 1-833-259-6281 or 514-227-0060

Daniel Roy – Technical Sales Representative in QC

droy@relectronic-remech.ca or 613-261-0919

WATERLOO, ON, 3e NOV., 2020, insPRESS/ – Relectronic-Remech Inc. est heureux d’annoncer l’ouverture de leur nouvel emplacement à Montréal.

Relectronic-Remech est un fournisseur de premier plan en services de conseil en sinistre pour les réclamations commerciales et résidentiel, se concentrant sur l’équipement électronique et mécanique.

Ce nouveau bureau établit fermement l’engagement de l’équipe de Relectronic-Remech envers tous les courtiers d’assurance.

Nous évaluons et fournissons les estimés de remplacement ainsi que nos services de restauration pour tous les types d’équipement endommagé que ce soit par le feu, l’eau, la foudre, les surtension, etc.

Nous employons plusieurs consultants seniors, et pouvons correspondre tout aussi bien en français, en anglais, ou encore en espagnol.

“Nous croyons qu’avec notre nouveau bureau sophistiqué de 8,000 pieds carré situé à Montréal, nous serons en mesure de desservir tous les courtiers d’assurance au Québec, incluant les compagnies nationales. Notre équipe remercie nos clients ainsi que tout ceux qui vont se greffer à cette liste” -remarque notre président Jay Sutherland.

Qui est Relectronic-Remech :

Nous sommes un fournisseur de services d’évaluation, consultation et de restauration. Ces services peuvent être fait dans notre atelier situé à ville St. Laurent ou encore sur place.

Ces services de restaurations vous ferons économiser en moyenne de 70%-80% du cout de remplacement des equipment touché.

Notre entreprise est aussi spécialisée dans les réclamations et restaurations de type « CNC » (consultation et restauration de machine à commande numérique), se retrouvant dans les restaurants, les établissements scolaires et medicaux. Nous vous fournirons les “LKQ” (numéros de valeur de remplacement des biens de même nature et de même qualité) ainsi que les “ACV” (valeurs au jour du sinistre).

Évaluations – Consultations – Recommandations

www.relectronic-remech.ca

reclamations@relectronic-remech.ca

pour toute questions:

Montréal 1-833-259-6281 or 514-227-0060

helenew@relectronic-remech.ca

Daniel Roy (représentant technique)

droy@relectronic-remech.ca

613-261-0919

Montréal ● Ottawa-Gatineau ● Waterloo

Markham ● Barrie ● London ● Hamilton ● Mississauga