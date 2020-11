Revolutionize your client payment experience at the 2020 virtual RCCAQ Convention

> Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, NOV. 17, 2020/insPRESS/ – FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada), the industry leader in insurance payment solutions, proud to be an Exhibitor at this year’s virtual RCCAQ Convention. The event will take place Thursday, November 26, 2020.

One Partner. One Process. All Payments.

Elevate your client payment experience by offering all payment methods using one process via a completely customizable payment options form. Configure your form to present all payment methods accepted by your brokerage. Further customization options enable you to include your relevant payment instructions, as well as your desired look and feel.

Learn how FIRST Canada enables you to protect your client relationship and confidently ask your clients, “How would you like to pay for that?”

Revolutionize your client payment experience:

Personalize the payment options for your brokerage

Protect your client relationship

Improve your client experience

Include all your payment methods on one form, including easy monthly payments, credit cards, Interac ® , Online Bill Pay, eTransfer, and more.

Offer these comprehensive payment options with a few simple clicks, directly from your BMS Policy Works , or Applied Epic ®

Integrate customized payment options into your website, portal, or app with FIRST Canada APIs

Speak with the FIRST Canada team to learn more about their partnership with Vertafore Canada

FIRST Canada is proud to announce their strategic partnership with Vertafore Canada. Speak with Eric Bissonnette and Alexander Subirana from the FIRST Canada team and with Benoit Tessier from Vertafore Canada on November 26 from 10am-5pm to learn how their integration partnership will enable innovation in payments for SIG brokerages.

When:

Thursday, November 26, 2020.

They look forward to seeing you there, virtually.

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian insurance market with comprehensive payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all of their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform positions its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC), a financial services company with more than $43 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

For more information, please contact:

Crystal Macklin

SVP Marketing & Communications

FIRST Insurance Funding of Canada

crystal.macklin@firstinsurancefunding.ca

647 308 4944

Révolutionnez l’expérience de paiement de vos clients au congrès du RCCAQ 2020



TORONTO, ON, NOV. 17, 2020/insPRESS/ – Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada), chef de file de l’industrie en solutions de paiement d’assurance, est fier d’être un exposant au congrès virtuel du RCCAQ de cette année. L’événement aura lieu le jeudi, 26 novembre 2020.

Un partenaire. Un seul processus. Tous les paiements.

Améliorez l’expérience de paiement de vos clients en proposant tous les modes de paiement en un seul processus simple à l’aide d’un formulaire d’options de paiement entièrement personnalisable. Configurez votre formulaire pour présenter tous les modes de paiement acceptés par votre maison de courtage. D’autres options de personnalisation permettent d’inclure les instructions de paiement pertinentes ainsi que de modifier l’apparence du formulaire.

Découvrez comment FIRST Canada vous permet de protéger votre relation client et demandez en toute confiance à vos clients:

« Comment aimeriez-vous payer pour cela? »

Révolutionnez l’expérience de paiement de vos clients : Personnalisez les options de paiement de votre maison de courtage.

Protégez votre relation client.

Améliorez votre expérience client.

Incluez tous vos modes de paiement sur un seul formulaire, incluant les paiements mensuels faciles, les cartes de crédit, le Virement Interac ® , le paiement de factures en ligne, le transfert électronique, et bien plus.

Offrez des options de paiement complètes en quelques clics, directement à partir de votre BMS Policy Works ou Applied Epic ®

Intégrez des options de paiement personnalisées à votre site internet, votre portail ou à votre application mobile avec les API FIRST Canada

Échangez avec l’équipe de FIRST Canada pour en savoir plus sur leur partenariat avec Vertafore Canada

Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat stratégique avec Vertafore Canada. Parlez avec Eric Bissonnette et Alexander Subirana de l’équipe FIRST Canada, et avec Benoit Tessier de Vertafore Canada le 26 novembre de 10 h à 17 h pour savoir comment leur partenariat d’intégration permettra l’innovation dans les paiements pour les courtiers SIG.

Quand :

Jeudi, le 26 novembre 2020.

Ils ont hâte de vous rencontrer, virtuellement.

À propos de Financement d’Assurance FIRST du Canada Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit des solutions de paiement complètes au marché canadien de l’assurance. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent collaborer avec FIRST Canada pour accroitre leurs offres et fournir plus de valeur, de choix et de commodité à leurs clients. Les forces combinées de notre équipe dévouée, de notre offre de service enrichie et de notre plate-forme novatrice confèrent à nos partenaires une position de choix leur permettant de satisfaire les exigences futures du monde de l’assurance au Canada, équipés de solutions de pointe pour leur succès. FIRST Canada fait partie de la famille de compagnies Wintrust (Nasdaq: WTFC) totalisant un excédent de plus de 43 milliards de dollars en actifs en faisant partie des plus grandes entreprises de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information, visitez www.firstinsurancefunding.ca.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Eric Bissonnette

Vice-président, ventes nationales

Financement d’Assurance FIRST du Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252