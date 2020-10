Say Goodbye to 2020 with FIRST Canada

> Voir français ci-dessous

Say Goodbye to 2020

And hello to a new year free of receivables

TORONTO, ON, OCT. 29, 2020/insPRESS/ – Now more than ever, managing receivables is a critical element to business success. Say goodbye to 2020 by clearing up your outstanding receivables. Offer all your current and backdated accounts payment options from FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada).

Pre-approve your clients



Offer payment plans with confidence, knowing your clients are pre-approved. Leverage your pre-approved terms and competitive rates from FIRST Canada to reduce your receivables before year-end.

Provide your clients choice

Include all payment methods accepted by your brokerage on one all-inclusive customized Payment Options Form. Provide your clients their choice of payment methods, such as easy monthly payments, credit cards, Interac®, cheque, Online Bill Pay, eTransfer, and more.

Elevate your client payment experience



Provide your clients with an exceptional customer experience by offering integrated payment plans and the security and convenience to pay for their premiums online anywhere, at any time, from any device.

Contact your FIRST Canada dedicated relationship manager to obtain quotes on your outstanding accounts and say goodbye to 2020.

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with innovative payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform positions its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC) a financial services company with more than $43 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

Media Contact:

Crystal Macklin

SVP Marketing and Communications

FIRST Insurance Funding of Canada

crystal.macklin@firstinsurancefunding.ca

647 308 4944

Dites adieu à 2020

Et bonjour à une nouvelle année sans comptes à recevoir



Plus que jamais, la gestion des comptes à recevoir est un élément essentiel de la réussite des entreprises. Dites adieu à 2020 en réglant vos comptes à recevoir impayées. Offrez les options de paiement de Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) à vos comptes actuels et antidatés.

Pré-approuvez vos clients

Offrez des plans de paiement en toute confiance, sachant que vos clients sont pré-approuvés. Tirez profit des termes pré-approuvés et des tarifs concurrentiels de FIRST Canada pour réduire vos comptes à recevoir avant la fin de l’année.

Offrez du choix à vos clients

Incluez tous les modes de paiement acceptés par votre maison de courtage sur un seul formulaire d’options de paiement personnalisé. Offrez à vos clients le choix du mode de paiement, incluant les paiements mensuels faciles, les cartes de crédit, Interac®, les chèques, le paiement de factures en ligne, les virements électroniques, et plus encore.

Améliorez l’expérience de paiement de vos clients

Offrez à vos clients une expérience client exceptionnelle en offrant des plans de paiement intégrés, ainsi que la sécurité et la commodité de payer leurs primes en ligne n’importe où, à tout moment, à partir de n’importe quel appareil.

Contactez votre directeur des relations clients FIRST Canada attitré pour obtenir des soumissions sur vos comptes impayés et dites au revoir à 2020.

À propos de FIRST Canada

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit des solutions de paiement complètes au marché canadien de l’assurance. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent collaborer avec FIRST Canada pour accroitre leurs offres et fournir plus de valeur, de choix et de commodité à leurs clients. Les forces combinées de notre équipe dévouée, de notre offre de service enrichie et de notre plate-forme novatrice confèrent à nos partenaires une position de choix leur permettant de satisfaire les exigences futures du monde de l’assurance au Canada, équipés de solutions de pointe pour leur succès. FIRST Canada fait partie de la famille de compagnies Wintrust (Nasdaq: WTFC) totalisant un excédent de plus de 43 milliards de dollars en actifs et faisant partie des plus grandes entreprises de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez www.firstinsurancefunding.ca.

Personne-ressource média:

Eric Bissonnette

Vice-président, ventes nationales

Financement d’Assurance FIRST du Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252