The future is bright with FIRST Canada at the 2023 P&C Insurance Day

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, MARCH 27, 2023/insPRESS/ – With payment solutions from FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada), the future is bright. Expand your offering with flexible payment options, improve your client experience, and grow your market share. Connect with the FIRST Canada team at the 2023 P&C Insurance Day taking place April 13, 2023 at Palais des congrès de Montréal as they showcase their innovative payment solutions. Offer anytime, anywhere payments and retain more clients while improving your operational efficiency and ability to close business faster.

Eric Bissonnette

Regional President

514 688 8252 Alex Subirana

Senior Relationship Manager

514 292 6209

Scalable Growth

Brokers looking to fuel scalable growth turn to our payment integration,

FIRST Pay™ to automate manual processes

and boost productivity.

FIRST Pay™ our suite of APIs which allows you to easily offer convenient and automated payment solutions via your website, portal, or BMS. FIRST Pay™ processes tens of millions in digital payments today. Put the power of FIRST Pay™ to work for your brokerage.

Enter to Win

While at the FIRST Canada booth, speak with a member of the sales team and enter your name into the draw for a $250 Visa Gift Card.

Don’t miss this opportunity to learn about the future of payment solutions.

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with innovative payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offerings to provide more value, choice, and convenience for all their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform position its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC) a financial services company with more than $52 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

For more information, please contact:

Crystal Macklin

SVP Marketing & Communications

FIRST Insurance Funding of Canada

crystal.macklin@firstinsurancefunding.ca

647-308-4944

L’avenir est prometteur avec FIRST Canada à la Journée de l’assurance de dommages 2023

Avec les solutions de paiement de Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada), l’avenir est prometteur. Élargissez votre offre avec des options de paiement flexibles, améliorez l’expérience de vos clients et augmentez votre part de marché.

Rencontrez l’équipe de FIRST Canada lors de la Journée de l’assurance de dommages 2023 qui aura lieu le 13 avril 2023 au Palais des congrès de Montréal, alors qu’elle présentera ses solutions de paiement novatrices. Offrez des paiements en tout temps et en tout lieu et conservez plus de clients tout en améliorant votre efficacité opérationnelle et en concluant des affaires plus rapidement.

Eric Bissonnette

Président régional

514 688 8252 Alex Subirana

Directeur principal des relations clients

514 292 6209

Croissance evolutive

Les courtiers qui cherchent à alimenter une croissance évolutive se tournent vers l’intégration des paiements de FIRST Canada, FIRST PayMC, pour automatiser les processus et stimuler la productivité.

FIRST PayMC est une suite d’API qui vous permet d’offrir facilement des solutions de paiement pratiques et automatisées via votre site internet, votre portail ou votre BMS. FIRST PayMC traite aujourd’hui des dizaines de millions de paiements numériques. Mettez la puissance de FIRST PayMC au service de votre courtage.

Participez pour gagner

Au kiosque de FIRST Canada, discutez avec un membre de l’équipe des ventes et inscrivez votre nom au tirage d’une carte-cadeau Visa de 250 $.

Ne manquez pas cette occasion de vous informer sur l’avenir des solutions de paiement.

À propose de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance du Canada (FIRST Canada) offre au marché canadien de l’assurance des solutions de paiement innovatrices. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent s’associer à FIRST Canada et élargir leur offre afin d’offrir plus de valeur, de choix et de commodité à tous leurs clients. La force combinée de l’équipe dévouée de FIRST Canada, de son offre évoluée et de sa plateforme innovatrice permet à ses partenaires de faire face à l’avenir exigeant du marché canadien de l’assurance, outillés de solutions de pointe pour réussir. FIRST Canada fait partie de Wintrust (Nasdaq : WTFC) une compagnie de services financiers avec plus de 52 milliards de dollars d’actifs et une partie des plus grandes compagnies de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez www.firstinsurancefunding.ca/fr.

Pour plus d’informations:

Eric Bissonnette

Président régional, Est du Canada & Analytique des ventes

Financement d’Assurance FIRST du Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252