Update on GISA’s Transition to a New Statistical Service Provider

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, FEBRUARY 27, 2023/insPRESS/ – Today, the General Insurance Statistical Agency (GISA) is taking further steps toward modernizing its service delivery infrastructure to enhance its data collection and reporting functions. As part of the modernization, GISA’s transition to its new Statistical Service Provider (SSP) is well underway and a new SSP transition and transformation pulldown menu, intended to keep industry informed of transition and transformation activities, is live.

As first announced in its April 12, 2022 bulletin to GISA stakeholders and further communicated in a December 8, 2022 news release, GISA has selected IBM Canada to assume the role of SSP effective October 1, 2023, with responsibility for modernizing GISA’s service delivery infrastructure and carrying out statistical data operations on behalf of nine insurance regulatory authorities and more than 140 property and casualty insurers across Canada.

GISA and IBM Canada are working together to transition services from the current SSP, while in parallel planning implementation of a transformed technology platform.

Following the transition, GISA will work with IBM Canada and stakeholders to pursue GISA’s business transformation objectives and service delivery enhancements for member regulators and industry stakeholders. The new platform will be a key enabler of GISA’s business transformation and enhanced service delivery to regulators and industry stakeholders.

Transition will occur in two stages

While IBM Canada will assume the role of SSP effective October 1, 2023, the transition will occur in two stages:

IBM Canada will assume financial management services on April 1, 2023 , consistent with the beginning of GISA’s fiscal year. This includes assessment and deficiency fee invoicing and collections.

, consistent with the beginning of GISA’s fiscal year. This includes assessment and deficiency fee invoicing and collections. IBM Canada will assume all other SSP functions by October 1, 2023. GISA is prioritizing business continuity for regulators and industry stakeholders; therefore, no material changes in statistical data submission or reporting are planned during the transition period.

GISA recognizes the necessity and importance of industry engagement to successfully achieve its business transformation objectives and is in the process of establishing an Industry Advisory Committee (IAC). The GISA IAC is expected to play a key role in providing strategic advice to GISA and supporting effective industry engagement.

Further communication about the transition

Details concerning the IAC will be communicated in a subsequent communication to GISA stakeholders, as will more detailed information about the transition to the new SSP.

To provide regulators, insurers and other GISA stakeholders with up-to-date information about the transition to the new SSP, a dedicated pulldown menu, entitled “Statistical Service Provider – Transition and Transformation”, has been developed on the GISA website (www.gisa.ca). All GISA stakeholders are encouraged to visit the menu regularly for information and assistance pertinent to the transition. The menu includes regularly updated Frequently Asked Questions (FAQs).

Contact GISA

If you have any immediate questions regarding the business transformation or GISA’s SSP transition to IBM Canada, please contact GISA at gisa@fsrao.ca.

About GISA

GISA operates as a statistical agent on behalf of the insurance regulatory authorities of Alberta, New Brunswick, Newfoundland & Labrador, the Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island and Yukon. GISA is a federally incorporated, not-for-profit corporation governed by a Board of Directors with representation from the nine participating regulators, the property and casualty insurance industry, and the public.

For more information about GISA, visit: www.gisa.ca.

About IBM Canada

IBM Canada is an information technology company providing integrated solutions that leverage industry knowledge, best practices and business processes. IBM Canada brings a wealth of industry expertise and knowledge to its offerings and leverages the larger IBM ecosystem to provide a wide variety of services and solutions offerings including cloud, cognitive, AI, security, infrastructure, consulting, networking, software and more.

For more information about IBM Canada, visit: www.ibm.com/ca-en.

Le point sur l’initiative de transition

vers un nouveau fournisseur de services statistiques de l’ASAG

TORONTO, ON, LE 27 FÉVRIER, 2023/insPRESS/ – Aujourd’hui, l’Agence statistique d’assurance générale (ASAG) franchit une autre étape dans le cadre de son projet de modernisation de son infrastructure de prestation de ses services en vue d’améliorer ses fonctions de collecte de données et de rapports. À cette fin, l’ASAG a bien avancé dans sa transition vers un nouveau fournisseur de services statistiques et a créé un nouveau menu déroulant sur cette transition et transformation destinée à tenir l’industrie au courant des activités liées à la transition et à la transformation opérationnelle.

Comme elle l’a annoncé pour la première fois dans son bulletin du 12 avril 2022 à l’intention de ses intervenants et rappelé dans un communiqué du 8 décembre 2022, l’ASAG a sélectionné IBM Canada pour remplir les fonctions de nouveau fournisseur de services statistiques à partir du 1er octobre 2023. IBM Canada aura la responsabilité de moderniser l’infrastructure de prestation des services de l’ASAG et de se livrer à des activités liées aux données statistiques pour le compte de neuf organismes de réglementation du secteur de l’assurance et de plus de 140 assureurs IARD au Canada.

L’ASAG travaille avec IBM Canada à la reprise des services du fournisseur de services statistiques actuel, tout en veillant à la création d’une plateforme de technologie de l’information améliorée.

Après la période de transition, l’ASAG collaborera avec IBM Canada et des parties prenantes à l’atteinte des objectifs de transformation opérationnelle de l’ASAG ainsi qu’à l’amélioration de la prestation des services pour les organismes de réglementation membres et les acteurs de l’industrie. La nouvelle plateforme sera très importante pour permettre à l’ASAG de mener à bien la modernisation de ses activités et l’amélioration de la prestation des services aux organismes de réglementation et aux acteurs de l’industrie.

La transition se fera en deux étapes

IBM Canada reprendra les fonctions de fournisseur des services statistiques à compter du 1er octobre 2023, mais la transition se fera en deux étapes :

IBM Canada assumera les fonctions de gestion financière le 1 er avril 2023 , ce qui coïncide avec le début de l’exercice financier de l’ASAG. Ces responsabilités comprennent l’évaluation, et la facturation et le recouvrement des frais impayés.

, ce qui coïncide avec le début de l’exercice financier de l’ASAG. Ces responsabilités comprennent l’évaluation, et la facturation et le recouvrement des frais impayés. IBM Canada aura repris toutes les fonctions de fournisseur de services statistiques restantes à partir du 1er octobre 2023. La priorité de l’ASAG est la continuité des activités pour les organismes de réglementation membres et les acteurs de l’industrie; en conséquence, aucun changement important n’est prévu aux processus de soumission de données statistiques ou de rapports pendant la période de transition.

Reconnaissant la nécessité et l’importance de la participation de l’industrie pour assurer l’atteinte de ses objectifs de transformation opérationnelle, l’ASAG est en voie de créer un Comité consultatif de l’industrie, qui sera chargé de lui prodiguer des conseils stratégiques et d’encourager la participation de l’industrie.

Communications futures au sujet de la transition

Des renseignements plus détaillés sur le Comité consultatif de l’industrie et sur la transition au nouveau fournisseur de services statistiques seront transmis aux intervenants de l’ASAG dans des communiqués futurs.

Pour tenir les organismes de réglementation, les assureurs et d’autres intervenants de l’ASAG au courant des dernières nouvelles sur la transition au nouveau fournisseur de services statistiques, un menu déroulant dédié, intitulé « Fournisseur de services statistiques – Transition et transformation », a été créée sur le site Web de l’ASAG (www.gisa.ca). Toutes les personnes intéressées sont invitées à consulter régulièrement le menu pour obtenir des informations récentes sur la transition. La page Web contient une foire aux questions (FAQ) régulièrement actualisée.

Communication avec l’ASAG

Si vous avez des questions concernant la transformation opérationnelle ou la transition de l’ASAG vers IBM Canada, veuillez communiquer avec l’ASAG à gisa@fsrao.ca.

Au sujet de l’ASAG

L’Agence statistique d’assurance générale (ASAG) agit à titre d’agent statistique au nom des autorités de réglementation d’assurance de l’Alberta, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, et du Yukon. L’ASAG est une société sans but lucratif constituée en vertu d’une loi fédérale et dirigée par un conseil d’administration, avec des représentants des neuf autorités de réglementation des assurances participantes, du secteur de l’assurance de dommages, et du public.

Pour plus d’information au sujet de l’ASAG, rendez-vous à : www.gisa.ca.

Au sujet d’IBM Canada

IBM Canada est une entreprise de technologie de l’information qui fournit des solutions intégrées tirant parti des connaissances, des meilleures pratiques et des processus d’affaires de l’industrie. IBM Canada apporte une grande expertise et des connaissances de l’industrie à ses offres et tire parti de l’écosystème IBM élargi pour fournir une grande variété d’offres de services et de solutions, notamment quant au nuage, à l’aspect cognitif, à l’intelligence artificielle, à la sécurité, à l’infrastructure, à la consultation, au réseautage et aux logiciels.

Pour plus d’information au sujet d’IBM Canada, rendez-vous à : www.ibm.com/ca-fr.