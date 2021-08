Cowan Insurance Group Names CMHO as Charity of Choice for Second Year

Voir français ci-dessous

CAMBRIDGE, ON, AUGUST 31, 2021/insPRESS/ – Cowan Insurance Group, a leading Canadian insurance brokerage and consulting firm, announced today that Children’s Mental Health Ontario (CMHO) has been selected as the organization’s 2021 Charity of Choice.

“The past year has continued to be challenging for so many people, as the impact of the pandemic and repeated lockdowns affected our home and work lives. We understand how it has forced people to adjust their priorities and goals as we strive to find our way in this unusual environment. While we are all in this together, some of the most profoundly affected individuals in our communities have been those already in need of support, like at-risk youth,” said Cowan Insurance Group President Janet Peddigrew. “Now more than ever, children’s mental health matters, and we’re proud to support an organization like CMHO.”

CMHO supports 150,000 children and their families annually, connecting them to organizations providing needed services, including mental health support, which has become more crucial than ever as younger generations struggle to deal with the pandemic.

Introducing Cowan CMHO Summer

As part of their longstanding corporate commitment to community support, Cowan Insurance Group has announced the launch of their 2021 philanthropic campaign—Cowan CHMO Summer. Each year, funds raised at summer charity events are donated to a charity of choice. Since 2002, Cowan has hosted annual events raising over $1.5 million for local charities and organizations.

Last year, Cowan made the difficult decision to cancel their annual Charity Classic due to the pandemic. This year, the company’s top priority continues to be the well-being of its clients, employees, and communities. In place of the annual Cowan Charity Classic, from June to September, Cowan is hosting a series of micro-events uniting employees, clients, industry partners, and the community to support an important common cause. The Cowan CMHO Summer campaign includes Cowan Golf Day, a safe and socially distant golf tournament on September 15, at Glen Abbey Golf Course, in Oakville, ON.

“The events of the last 18 months have had a massive impact on the mental health of children and youth and their families”, said Mary D’Alton, Executive Director, The Cowan Foundation. “The Cowan Foundation is honoured to continue our support of CMHO and the exceptional work they do to provide the mental health supports that children and their families need. Their work aligns so closely with our values as a Foundation and the wishes of our clients and staff.”

Along with support from sponsors, business partners, employees, and participants, funds raised from portions of this year’s campaign will be matched by The Cowan Foundation.

“We are so thankful for the ongoing leadership The Cowan Foundation has shown by making kids’ mental health a priority and empowering CMHO to reach more families and kids,” said Kimberly Moran, CEO, CMHO. “At a time when the mental health of children, youth and families has never been more important, this funding will make a significant difference in our work to promote a coordinated and high performing system of care that puts children, youth, and families first.”

About Cowan Insurance Group

Cowan Insurance Group is a prominent independent Canadian insurance brokerage and consulting operation providing insurance and risk management to businesses, organizations and individuals. Partnering with national and international insurance companies, we advise and create retirement, group benefits, disability management and international benefits programs for employee groups, and offer wealth and asset management and financial and succession planning services to individuals. cowangroup.ca.

About The Cowan Foundation

The Cowan Foundation was started in 1995 in honour of our founder, Frank Cowan, and is sustained by the ongoing success of the Princeton Holdings group of companies. The goal of The Cowan Foundation is to make a positive difference in the lives of Canadians and the broader well-being of our communities. For more information, please visit www.cowanfoundation.ca.

About CMHO

Children’s Mental Health Ontario (CMHO) is the association representing Ontario’s public providers of infant, child and youth mental health services. Their nearly 100 member organizations operate in every region of the province, providing treatment and support to over 140,000 kids and families annually. With the combined strength of members, partners, youth and families, their primary goal is to promote a coordinated and high-performing system of care that puts children, youth, and families first so that young people get the mental health supports they need to thrive.

Le Groupe Assurance Cowan désigne Santé mentale pour enfants Ontario (CMHO) comme l’organisme de bienfaisance de son choix pour une deuxième année

TORONTO, ON, LE 31 AOÛT, 2021/insPRESS/ – Groupe Assurance Cowan, un important courtier d’assurance et cabinet d’experts‑conseils canadien, a annoncé aujourd’hui que Santé mentale pour enfants Ontario (CMHO) a été choisi comme l’organisme de bienfaisance de choix de l’organisation pour 2021.

« L’année qui vient de passer a encore été difficile pour tant de gens, il va sans dire que les conséquences de la pandémie et les confinements répétés ont affecté notre vie personnelle et professionnelle. Nous comprenons dans quelle mesure les gens ont dû revoir leurs priorités et leurs objectifs, alors que nous nous efforçons de poursuivre nos activités dans ce contexte inhabituel. Bien que nous vivions tous cette situation ensemble, certaines des personnes les plus gravement touchées dans nos collectivités sont celles qui avaient déjà besoin de soutien, comme les jeunes à risque », a déclaré Janet Peddigrew, présidente du Groupe Assurance Cowan. « Aujourd’hui, la santé mentale des enfants est plus que jamais importante, et nous sommes fiers de soutenir une organisation comme Santé mentale pour enfants Ontario. »

CMHO vient en aide à 150 000 enfants et leurs familles chaque année, en les mettant en contact avec des organismes qui offrent les services dont ils ont besoin, y compris un soutien en santé mentale, ce qui est devenu encore plus crucial de nos jours, car les jeunes générations ont du mal à faire face à la pandémie.

Présentation de l’Été Cowan CMHO

Dans le cadre de son engagement de longue date envers le soutien communautaire, le Groupe Assurance Cowan a annoncé le lancement de sa campagne philanthropique 2021 : Été Cowan CMHO. Chaque année, les fonds recueillis lors d’activités caritatives estivales sont versés à un organisme de bienfaisance de choix. Depuis 2002, Cowan a organisé des événements annuels qui ont permis de recueillir plus de 1,5 million de dollars pour des organismes de bienfaisance et d’autres organismes locaux.

L’an dernier, Cowan a pris la décision difficile d’annuler son tournoi de golf Classique de charité annuel en raison de la pandémie. Cette année, la priorité de l’entreprise demeure le bien‑être de ses clients, de ses employés et des collectivités. Au lieu du tournoi de golf Classique de charité annuel de Cowan, de juin à septembre, Cowan organise une série de microévénements réunissant des employés, des clients, des partenaires de l’industrie et la collectivité afin d’appuyer une cause commune importante. La campagne Été Cowan CMHO comprend la journée de golf de Cowan (Cowan Golf Day), un tournoi de golf sécuritaire qui se tiendra dans le respect des mesures de distanciation physique, le 15 septembre prochain, au club de golf Glen Abbey, à Oakville, en Ontario.

« Les événements des 18 derniers mois ont eu des répercussions considérables sur la santé mentale des enfants, des jeunes et de leurs familles », a déclaré Mary D’Alton, directrice générale de la Fondation Cowan. « La Fondation Cowan est honorée de continuer à appuyer l’organisme CMHO et son travail exceptionnel pour offrir le soutien en santé mentale dont ont besoin les enfants et leurs familles. Leur travail s’harmonise parfaitement avec nos valeurs en tant que fondation ainsi qu’avec les souhaits de nos clients et de notre personnel. »

Les fonds recueillis dans le cadre de la campagne de cette année seront jumelés par la Fondation Cowan au soutien des commanditaires, des partenaires d’affaires, des employés et des participants.

« Nous sommes très reconnaissants pour le leadership continu dont la Fondation Cowan a fait preuve en faisant de la santé mentale des enfants une priorité et en donnant à Santé mentale pour enfants Ontario les moyens d’atteindre un plus grand nombre de familles et d’enfants », a déclaré Kimberly Moran, directrice générale de CMHO. « À une époque où la santé mentale des enfants, des jeunes et des familles n’a jamais été aussi importante, ce financement fera une différence marquée dans notre travail visant à promouvoir un système de soins coordonné et à haut rendement qui place les enfants, les jeunes et les familles au premier plan. »

À propos du Groupe Assurance Cowan

Groupe Assurance Cowan est une entreprise canadienne indépendante de premier plan de courtage et de consultation en assurance et en gestion des risques pour les entreprises, les organisations et les particuliers. En partenariat avec des compagnies d’assurance nationales et internationales, nous offrons des conseils et créons des régimes de retraite, d’avantages sociaux collectifs, d’assurance invalidité et d’avantages internationaux pour des groupes d’employés, en plus d’offrir des services de gestion du patrimoine et des biens ainsi que des services en matière de planification financière et de planification de la relève aux particuliers. cowangroup.ca.

À propos de la Fondation Cowan

La Fondation Cowan a été créée en 1995 en l’honneur de notre fondateur, Frank Cowan, et elle est soutenue par le succès continu du groupe de sociétés Princeton Holdings. L’objectif de la Fondation Cowan est de faire une différence positive dans la vie des Canadiens et le bien‑être général de nos collectivités. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cowanfoundation.ca.

À propos de CMHO

Santé mentale pour enfants Ontario (CMHO) est l’association qui représente les fournisseurs publics de services de santé mentale pour les nourrissons, les enfants et les jeunes de l’Ontario. CMHO chapeaute près d’une centaine d’organismes membres qui travaillent dans toutes les régions de la province pour offrir des traitements et un soutien à plus de 140 000 enfants et familles chaque année. Grâce à la force combinée des membres, des partenaires, des jeunes et des familles, l’organisme poursuit l’objectif principal de promouvoir un système de soins coordonné et à haut rendement qui place les enfants, les jeunes et les familles au premier plan, de sorte que les jeunes reçoivent le soutien en santé mentale dont ils ont besoin pour prospérer.

