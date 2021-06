FIRST Canada launches monthly credit card payments in collaboration with AcordPay

TORONTO, ON, JUNE 1, 2021/insPRESS/ – FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada), the industry leader in payment solutions, is pleased to announce the launch of monthly credit card payments, in collaboration with AcordPay.

FIRST Canada is the first in the insurance industry to offer payment for monthly premium financing via credit card. Now brokers can seamlessly integrate monthly credit card payments into their Payment Options Form and digital workflow. Offering even more flexibility in financing payments puts the broker in control of their client relationships and differentiates their client experience while improving their operations.

“A completely digital workflow has never been more important,” said Stuart Bruce, CEO of FIRST Canada. “Monthly credit cards offer brokers and their clients all the benefits of premium financing coupled with the convenience of credit card payments.”

“Better management of receivables and cash flow is an important factor in the success of the brokerage and their clients,” said Mike Senechal, CEO of AcordPay. “AcordPay is proud to have partnered with FIRST Canada to delivery this industry first.”

Brokers looking to offer their clients the ability to pay monthly via credit card are invited to contact David Caringi, chief sales officer at FIRST Canada.

> Voir français ci-dessous

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with innovate payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform positions its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC) a financial services company with more than $45 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

About AcordPay

AcordPay is a leader in receivables automation for the insurance industry, simplifying the payment and reconciliation processes that too often encumber insurance professionals. Brokers can rely on AcordPay to deliver industry compliant solutions that simplifies the receivables process with our automation technology and being the single point of contact for VISA, MasterCard, American Express, Discover, Interac, Bank Payments and Point of Sale transactions. Follow AcordPay on LinkedIn and Twitter.

Contact:

David Caringi

Chief Sales Officer

FIRST Insurance Funding of Canada

david.caringi@firstinsurancefunding.ca

416 859 2522

Mike Senechal

CEO

AcordPay

mike@acordpay.com

650 954 0458

FIRST Canada lance les paiements mensuels par carte de crédit en collaboration avec AcordPay



TORONTO, ON, 1er JUIN , 2021/insPRESS/ – Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada), le chef de file de l’industrie des solutions de paiement, a le plaisir d’annoncer le lancement des paiements mensuels par carte de crédit, en collaboration avec AcordPay.

FIRST Canada est le premier dans l’industrie de l’assurance à offrir le paiement par carte de crédit pour le financement mensuel des primes. Désormais, les courtiers peuvent intégrer de manière transparente les paiements mensuels par carte de crédit dans leur Formulaire d’options de paiement et dans leur flux de travail numérique. Offrir encore plus de flexibilité dans le financement des paiements permet au courtier de contrôler sa relation client et de différencier son expérience client, tout en améliorant ses opérations.

« Un flux de travail entièrement numérique n’a jamais été aussi

important », a déclaré Stuart Bruce, PDG de FIRST Canada. « Les

cartes de crédit mensuelles offrent aux courtiers et à leurs clients tous les avantages du financement de prime, associés à la commodité des paiements par carte de crédit. »

« Une meilleure gestion des comptes à recevoir et des flux de trésorerie sont des facteurs importants du succès du cabinet de courtage et de ses clients », a déclaré Mike Senechal, PDG d’AcordPay. « AcordPay est fier de s’être associé à FIRST Canada pour livrer cette primeur à l’industrie. »

Les courtiers qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de payer mensuellement par carte de crédit sont invités à communiquer avec Eric Bissonnette, Président régional chez FIRST Canada.

À propose de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit des solutions de paiement complètes au marché canadien de l’assurance. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent collaborer avec FIRST Canada pour accroitre leurs offres et fournir plus de valeur, de choix et de commodité à leurs clients. Les forces combinées de notre équipe dévouée, de notre offre de service enrichie et de notre plate-forme novatrice confèrent à nos partenaires une position de choix leur permettant de satisfaire les exigences futures du monde de l’assurance au Canada, équipés de solutions de pointe pour leur succès. FIRST Canada fait partie de la famille de compagnies Wintrust (Nasdaq: WTFC) totalisant un excédent de plus de 45 milliards de dollars en actifs et faisant partie des plus grandes entreprises de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez www.firstinsurancefunding.ca/fr.

À propos d’AcordPay

AcordPay est un leader dans l’automatisation des comptes à recevoir pour le secteur de l’assurance, simplifiant les processus de paiement et de conciliation qui encombrent trop souvent les professionnels de l’assurance. Les courtiers peuvent compter sur AcordPay pour fournir des solutions conformes à l’industrie, qui simplifient le processus de gestion des comptes à recevoir grâce à notre technologie d’automatisation et en étant le point de contact unique pour les transactions VISA, MasterCard, American Express, Discover, Interac, les paiements bancaires et les transactions au point de vente. Suivez AcordPay sur LinkedIn et Twitter.

Contacts:

Eric Bissonnette

Président régional

Financement d’Assurance FIRST du Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252

Mike Senechal

PDG

AcordPay

mike@acordpay.com

650 954 0458