FIRST Canada revolutionizes payments for brokers and their clients

Toronto, ON, April 13, 2020/InsPress/ – FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada), the industry leader in insurance payment solutions, is pleased to announce the launch of customized payment options, effective April 13, 2020.

One Partner

As a FIRST Canada partner, you can revolutionize your client payment experience. FIRST Canada now offers a simple and flexible way to include all payment methods accepted by your brokerage on one all-inclusive Payment Options Form. You can personalize your payment types, payment instructions, broker logo, and form colours to make the Payment Options Form uniquely your own.

One Process

Conveniently offer all clients your personalized Payment Options Form at the point of sale. Offer the same streamlined process every time, regardless of how your client chooses to pay. Your newly designed, user-friendly Payment Options Form puts you in control of your client relationships. Present a more comprehensive experience for your clients and a more efficient process for your staff.

All Payments

Personalize the newly-improved Payment Options Form to include all your payment methods, such as easy monthly payments, credit cards, Interac®, cheque, Online Bill Pay, eTransfer, and more. Include instructions for each payment method and provide your clients with superior service.

Your Clients. Your Payments.

Personalize the payment options for your brokerage

Protect your client relationship

Improve your client experience

Include all your payment methods on one form, including easy monthly payments, credit cards, Interac ® , Online Bill Pay, eTransfer, and more.

Offer these comprehensive payment options with a few simple clicks, directly from your BMS Policy Works , or Applied Epic ®

Integrate customized payment options into your website, portal, or app with FIRST Canada APIs

“We put brokers in control of the payment process for their clients,” said FIRST Canada CEO Stuart Bruce. “Our new customizable Payment Options Form easily allows brokers the flexibility to provide a compliant, bespoke payment experience for their clients, improving their value proposition.”

For more information about customizing your payment options, visit firstinsurancefunding.ca/yourpayments

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with comprehensive payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all of their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform positions its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC), a financial services company with more than $36 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit firstinsurancefunding.ca.

For more information, please contact:

David Caringi , Senior Vice President National Sales

FIRST Insurance Funding of Canada

david.caringi@firstinsurancefunding.ca

416 859 2522

FIRST Canada révolutionne les paiements pour les courtiers et leurs clients

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada), chef de file de l’industrie en solutions de paiement d’assurance, est heureux d’annoncer le lancement des options de paiement personnalisables à compter du 13 avril 2020.

Un partenaire

En tant que partenaire de FIRST Canada, vous pouvez révolutionner votre expérience de paiement client. FIRST Canada offre maintenant un moyen simple et flexible d’inclure tous les modes de paiement acceptés par votre cabinet de courtage sur un seul formulaire d’options de paiement. Vous pouvez personnaliser vos instructions de paiement, les types de paiements, le logo du courtier et les couleurs afin de rendre le formulaire à votre image.

Un processus

Offrez votre formulaire d’options de paiement personnalisé au point de vente en toute commodité à tous vos clients. Offrez le même processus standardisé à chaque fois, quelle que soit la façon dont votre client choisit de payer. Votre nouveau formulaire d’options de paiement convivial vous permet de contrôler vos relations clients. Présentez une expérience plus complète à vos clients et un processus plus efficace à votre personnel.

Tous les paiements

Personnalisez le nouveau formulaire d’options de paiement amélioré avec tous vos modes de paiement, tels que les paiements mensuels faciles, les cartes de crédit, Interac®, les chèques, le paiement de facture en ligne, eTransfer et plus encore. Incluez des instructions pour chaque mode de paiement et offrez un service supérieur à vos clients.

Vos clients. Vos paiements.

Personnalisez les options de paiement pour votre cabinet de courtage

Protégez votre relation client

Améliorez votre expérience client

Incluez tous vos modes de paiement sur un seul formulaire, y compris les paiements mensuels faciles, les cartes de crédit, Interac ® , le paiement de facture en ligne, eTransfer et plus encore.

Offrez ces options de paiement complètes en quelques clics, directement depuis votre BMS Policy Works , ou Applied Epic ®

Intégrez des options de paiement personnalisées à votre site Web, votre portail ou votre application mobile avec les API FIRST Canada

« Nous mettons les courtiers en contrôle du processus de paiement de leurs clients, » a déclaré Stuart Bruce, PDG. « Notre nouveau formulaire d’options de paiement personnalisable permet aux courtiers de fournir une expérience de paiement conforme et sur mesure à ses clients, améliorant ainsi leur proposition de valeur. »

Pour de plus amples renseignements sur la personnalisation des options de paiement, visitez le firstinsurancefunding.ca/fr/vospaiements

À propos de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit des solutions de paiement complètes au marché canadien de l’assurance. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent collaborer avec FIRST Canada pour accroitre leurs offres et fournir plus de valeur, de choix et de commodité à leurs clients. Les forces combinées de notre équipe dévouée, de notre offre de service enrichie et de notre plate-forme novatrice confèrent à nos partenaires une position de choix leur permettant de satisfaire les exigences futures du monde de l’assurance au Canada, équipés de solutions de pointe pour leur succès. FIRST Canada fait partie de la famille de compagnies Wintrust (Nasdaq: WTFC) totalisant un excédent de plus de 36 milliards de dollars en actifs et faisant partie des plus grandes entreprises de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information, visitez firstinsurancefunding.ca.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

David Caringi , Vice-président principal, ventes nationales

Financement d’Assurance FIRST du Canada

david.caringi@firstinsurancefunding.ca

416 859 2522