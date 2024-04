FIRST Canada Strengthens Senior Leadership Team with AVP, Product Strategy and Customer Success Role

TORONTO, ON, APRIL 8, 2024/insPRESS/ – FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada), the industry leader in payment solutions, is pleased to announce the appointment of Susanna Fraser-Kuipers in the role of AVP, Product Strategy and Customer Success.

As the newest addition to the FIRST Canada senior leadership team, Susanna will lead the product management and customer success teams in spearheading initiatives to enhance FIRST Canada’s suite of solutions. Leveraging her extensive experience and deep understanding of the Canadian insurance industry, Susanna will play a pivotal role in driving strategic growth and ensuring that our solutions remain at the forefront of the industry.

Susanna joins FIRST Insurance Funding of Canada with extensive commercial brokering and software solutions background and over 10 years of proven success in product management, having previously held key roles to successfully launch and optimize products to meet customer needs effectively.

“We are committed to continuously investing in technology to support the evolving needs of our broker partners,” said Stuart Bruce, Chairman and CEO FIRST Canada. “We welcome Susanna to our team and are confident that her leadership and systems thinking will fortify our position as the innovator in payment solutions.”

“I am excited to join FIRST Canada and be part of their dedicated and pioneering team,” said Susanna Fraser-Kuipers. “I look forward to leveraging my expertise to further enhance our product offerings and deliver exceptional value to our broker partners.”

Susanna has her Certified Insurance Professional (CIP) designation from the Insurance Institute of Canada and holds a Business Administration and General Insurance Degree from Mount Royal University. Please join us in welcoming Susanna to the FIRST Insurance Funding of Canada team.

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with innovative payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform position its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC) a financial services company with more than $56 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

For more information, please contact:

Crystal Macklin

SVP Marketing and Communications

FIRST Insurance Funding of Canada

crystal.macklin@firstinsurancefunding.ca

647 308 4944

FIRST Canada renforce son équipe de direction avec un poste de vice-président, stratégie des produits et succès des clients

TORONTO, ON, LE 8 AVRIL 2024/insPRESS/ – Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada), le chef de file de l’industrie en matière de solutions de paiement d’assurance, a le plaisir d’annoncer la nomination de Susanna Fraser-Kuipers au poste d’AVP, Product Strategy and Customer Success.

En tant que nouveau membre de l’équipe de direction de FIRST Canada, Susanna dirigera les équipes de gestion des produits et de réussite des clients dans la mise en œuvre d’initiatives visant à améliorer la gamme de solutions de FIRST Canada. Tirant profit de sa vaste expérience et de sa profonde compréhension de l’industrie canadienne de l’assurance, Susanna jouera un rôle central dans la croissance stratégique et s’assurera que nos solutions demeurent à l’avant-garde de l’industrie.

Susanna se joint à FIRST Canada avec une vaste expérience en courtage commercial et en solutions logicielles et plus de 10 ans de succès éprouvé en gestion de produits, ayant déjà occupé des rôles clés pour lancer et optimiser avec succès des produits afin de répondre efficacement aux besoins des clients.

“Nous nous engageons à investir continuellement dans la technologie afin de soutenir les besoins changeants de nos courtiers partenaires “, a déclaré Stuart Bruce, président et chef de la direction de FIRST Canada. “Nous souhaitons la bienvenue à Susanna au sein de notre équipe et sommes convaincus que son leadership et sa pensée systémique renforceront notre position d’innovateur en matière de solutions de paiement.”

“Je suis ravie de me joindre à FIRST Canada et de faire partie de son équipe dévouée et avant-gardiste”, a déclaré Susanna Fraser-Kuipers. “J’ai hâte de mettre à profit mon expertise pour améliorer davantage nos offres de produits et offrir une valeur exceptionnelle à nos courtiers partenaires.”

Susanna a obtenu le titre de Professionnelle d’assurance agréée (PAA) de l’Institut d’assurance du Canada et est titulaire d’un diplôme en administration des affaires et en assurance générale de l’Université Mount Royal. Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter la bienvenue à Susanna au sein de l’équipe de Financement Assurance FIRST du Canada.

À propose de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance du Canada (FIRST Canada) offre au marché canadien de l’assurance des solutions de paiement innovatrices. Les courtiers, grossistes et assureurs peuvent s’associer à FIRST Canada et élargir leur offre afin d’offrir plus de valeur, de choix et de commodité à tous leurs clients. La force combinée de l’équipe dévouée de FIRST Canada, de son offre évoluée et de sa plateforme innovatrice permet à ses partenaires de faire face à l’avenir exigeant du marché canadien de l’assurance, outillés de solutions de pointe pour réussir. FIRST Canada fait partie de Wintrust (Nasdaq : WTFC) une compagnie de services financiers avec plus de 56 milliards de dollars d’actifs et une partie des plus grandes compagnies de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter.Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez www.firstinsurancefunding.ca/fr.

Pour plus d’informations:

Eric Bissonnette

Président régional, Est du Canada & Analytique des ventes

Financement d’Assurance FIRST du Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252