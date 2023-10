FIRST ONSITE expands in Quebec, opening new branch in Trois-Rivières

Voir français ci-dessous

MISSISSAUGA, ON, OCTOBER 3, 2023/insPRESS/ – FIRST ONSITE Property Restoration, Canada’s leading property restoration company, has opened a new operations branch in Trois-Rivières, Quebec.

Trois-Rivières is the next step in the company’s expansion plans. Already the largest full service commercial and residential restoration provider in the province, the new branch joins First Onsite’s flagship Montréal/Dorval branch, its Quebec City and Gatineau branches, and its branch in Sainte-Agathe-des-Monts, QC., serving the Laurentians. The branch will serve the restoration, remediation and reconstruction needs of both existing and new customers in the Trois-Rivières and Shawinigan regions.

“Trois-Rivières and Shawinigan have strong manufacturing, transportation and logistics industries, bolstered by tourism and an emerging hospitality sector that can benefit from having a restoration provider with our experience,” said Barry J. Ross, Executive Vice President, First Onsite Property Restoration. “The new office allows our team to be closer to many of our commercial and residential customers and insurance partners. We have already carried out major recovery and restoration work in the region and it’s a market that First Onsite knows well. We look forward to continuing to provide best-in-class restoration services to our customers.”

This new branch is supported by Martin Kack, Operations Manager, Eastern Quebec, an experienced professional with decades of restoration experience. Over the years, Martin Kack has been actively developing his skills at all levels as operations manager, business development director, senior manager of emergency and construction projects, senior estimator, and mentor to his teams.

“Martin brings a wealth of experience that will be instrumental to the success of our new First Onsite Trois-Rivières location. With his deep understanding of the industry, we are well poised to meet the growing demand for our restoration services, and we look forward to building lasting relationships with our valued clients in the region,” said Mr. Ross.

First Onsite will be hosting an open house and official inauguration of the new building on October 19th for clients, media, and other distinguished guests.

About First Onsite: North America’s Trusted Leader in Property Restoration

First Onsite Property Restoration is one of the largest and fastest-growing emergency response planning, mitigation, and reconstruction service providers in North America. First Onsite employs over 2,700 team members and operates from more than 100 locations across Canada, the U.S., and Puerto Rico. With a culture focused on harnessing the human power of its team members and a commitment to doing what’s right, the First Onsite team helps clients restore, rebuild, and rise. First Onsite is a subsidiary of FirstService Corporation. For more information, go to firstonsite.ca or follow @firstonsite on X and LinkedIn.

FIRST ONSITE grandit au Québec et ouvre une nouvelle succursale à Trois-Rivières

MISSISSAUGA, ON, LE 3 OCTOBRE 2023/insPRESS/ – FIRST ONSITE Restauration après sinistre, la plus importante entreprise de restauration de propriétés au Canada, a ouvert une nouvelle succursale pour ses opérations à Trois-Rivières, au Québec.

Trois-Rivières est la prochaine étape des plans d’expansion de l’entreprise. Déjà le plus important fournisseur de services complets de restauration commerciale et résidentielle de la province, la nouvelle succursale s’ajoute à la succursale principale de First Onsite à Montréal/Dorval, à ses succursales de Québec et de Gatineau, et à sa succursale de Sainte-Agathe-des-Monts, qui dessert les Laurentides. La succursale répondra aux besoins de restauration, d’assainissement et de reconstruction des clients actuels et nouveaux dans les régions de Trois-Rivières et de Shawinigan.

“Trois-Rivières et Shawinigan ont des industries manufacturières, de transport et de logistique solides, soutenues par le tourisme et un secteur hôtelier émergent qui peuvent bénéficier d’un fournisseur de services de restauration avec notre expérience “, a déclaré Barry J. Ross, vice-président exécutif de First Onsite Property Restoration. “Le nouveau bureau permet à notre équipe d’être plus proche d’un grand nombre de nos clients commerciaux et résidentiels et de nos partenaires assureurs. Nous avons déjà effectué d’importants travaux de récupération et de restauration dans la région et c’est un marché que First Onsite connaît bien. Nous sommes prêts à continuer à fournir à nos clients des services de restauration de premier ordre”.

Cette nouvelle succursale est appuyée par Martin Kack, directeur des opérations pour l’Est du Québec, un professionnel chevronné qui possède des décennies d’expérience en restauration. Au fil des ans, Martin Kack a développé activement ses compétences à tous les niveaux en tant que directeur des opérations, directeur du développement des affaires, directeur principal des projets d’urgence et de construction, estimateur principal et mentor de ses équipes.

“Martin apporte une riche expérience qui sera déterminante pour le succès de notre nouvelle succursale First Onsite à Trois-Rivières. Grâce à sa connaissance approfondie de l’industrie, nous sommes bien placés pour répondre à la demande croissante de nos services de restauration, et nous sommes heureux d’établir des relations durables avec nos précieux clients dans la région “, a déclaré M. Ross.

À propos de First Onsite : Le leader nord-américain de confiance en matière de restauration immobilière

First Onsite Property Restoration est l’un des fournisseurs de services de planification d’intervention d’urgence, d’atténuation et de reconstruction les plus importants et à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. First Onsite emploie plus de 2 700 membres d’équipe et opère à partir de plus de 100 sites au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico. Avec une culture axée sur l’exploitation du pouvoir humain des membres de son équipe et un engagement à faire ce qui est juste, l’équipe de First Onsite aide ses clients à restaurer, reconstruire et se relever. First Onsite est une filiale de FirstService Corporation. Pour plus d’informations, visitez firstonsite.ca ou suivez @firstonsite sur X et LinkedIn.

