FIRST ONSITE expands in Saskatchewan, opening new branch in Regina

MISSISSAUGA, ON, DECEMBER 1, 2023/insPRESS/ – FIRST ONSITE Property Restoration, Canada’s leading property restoration company, has opened a new branch in Regina, Saskatchewan.

This branch location represents the ninth capital city location for First Onsite in Canada and a deepening connection with commercial, insurance, and residential customers in western Canada.

First Onsite has been operating in and around the Regina area for years, bringing in teams and resources as necessary to handle restoration projects for national clients who rely on the company’s services. As the demand continued to increase for the company’s presence in the area, First Onsite responded to its clients’ requests for local operations by investing in the Regina facility, with satisfaction that the company is meeting a need to provide reliable, top-notch restoration services for the Regina area communities.

“We are continuing with our growth strategy and opening branches in areas that make geographical sense and allow us to offer improved coverage for our customers,” said Jamie Mackie, Regional Vice President – Prairies, First Onsite Property Restoration. “Regina was the next logical step for us in western Canada and now we’re in every major city in the west. This is a great location for us given that Regina is on a major trucking and train route that follows The Trans-Canada Highway through the prairie provinces, with plenty of commercial clients and a growing residential base.”

Industry veteran, Kernon Maxwell, is the operating Branch Manager for the new Regina branch. Kernon currently manages the Saskatoon branch, and his responsibilities have expanded to include Regina.

See all of First Onsite’s locations on their website, through this link: First Onsite locations.

About First Onsite: North America’s Trusted Leader in Property Restoration

First Onsite Property Restoration is one of the largest and fastest-growing emergency response planning, mitigation, and reconstruction service providers in North America. First Onsite employs over 2,700 team members and operates from more than 100 locations across Canada, the U.S., and Puerto Rico. With a culture focused on harnessing the human power of its team members and a commitment to doing what’s right, the First Onsite team helps clients restore, rebuild, and rise. First Onsite is a subsidiary of FirstService Corporation. For more information, go to firstonsite.ca or follow @firstonsite on X and LinkedIn.

FIRST ONSITE prends de l’expansion en Saskatchewan, ouvrant une nouvelle succursale à Regina

MISSISSAUGA, ON, LE 1er DÉCEMBRE, 2023/insPRESS/ – FIRST ONSITE Property Restoration, la plus importante entreprise de restauration de propriétés au Canada, a ouvert une nouvelle succursale opérationnelle à Regina, en Saskatchewan.

Cette succursale représente la neuvième implantation de First Onsite dans une capitale canadienne et permet d’approfondir les liens avec les clients commerciaux, d’assurance et résidentiels de l’ouest du Canada.

First Onsite opère depuis des années dans la région de Regina et ses environs, et fait venir des équipes et des ressources en fonction des besoins pour gérer des projets de restauration pour des clients nationaux qui font appel aux services de l’entreprise. La demande de présence de l’entreprise dans la région ne cessant d’augmenter, First Onsite a répondu aux demandes de ses clients en investissant dans l’installation de Regina, avec la satisfaction que l’entreprise réponde à un besoin de fournir des services de restauration fiables et de première qualité aux communautés de la région de Regina.

“Nous poursuivons notre stratégie de croissance et ouvrons des succursales dans des régions qui ont un sens géographique et qui nous permettent d’offrir une meilleure couverture à nos clients “, a déclaré Jamie Mackie, vice-président régional – Prairies, First Onsite Property Restoration. “Regina était la prochaine étape logique pour nous dans l’Ouest canadien et nous sommes maintenant présents dans toutes les grandes villes de l’Ouest . Il s’agit d’un emplacement idéal pour nous, car Regina se trouve sur une importante voie de transport routier et ferroviaire qui suit la Transcanadienne à travers les provinces des Prairies, avec de nombreux clients commerciaux et une base résidentielle en pleine croissance.”

Kernon Maxwell, un vétéran du secteur, est le directeur de la nouvelle succursale de Regina. M. Kernon dirige actuellement la succursale de Saskatoon et ses responsabilités se sont étendues à Regina.

Vous pouvez consulter toutes les emplacements de First Onsite sur leur site web, en cliquant sur ce lien : Emplacements de First Onsite.

À propos de First Onsite: le leader de confiance en Amérique du Nord en matière de restauration immobilière

First Onsite Property Restoration est l’un des fournisseurs de services de planification, d’atténuation et de reconstruction des interventions d’urgence les plus importants et à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. First Onsite emploie plus de 2 700 membres d’équipe et opère à partir de plus de 100 sites au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico. Avec une culture axée sur l’exploitation du pouvoir humain des membres de son équipe et un engagement à faire ce qui est juste, l’équipe de First Onsite aide ses clients à restaurer, reconstruire et se relever. First Onsite est une filiale de FirstService Corporation. Pour plus d’informations, visitez firstonsite.ca ou suivez @firstonsite sur X et LinkedIn.

