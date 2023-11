Leadership Transition at GUS: René-Charles Landry Passes on the Presidency to François Hétu to Focus on Strategic Development

Voir français ci-dessous

LÉVIS, QUE, NOVEMBER 14, 2023/insPRESS/ — GUS, the largest network of property restoration professionals in Canada, is pleased to announce a significant change in its leadership. René-Charles Landry, who has been President of GUS since 2013, is making a strategic change by appointing François Hétu as President of the company. This leadership transition is part of a thoughtful progression to continue the sustained growth of the banner.

Under the leadership of René-Charles, the group has experienced remarkable growth. During his 10 years as president, he has been instrumental in establishing the GUS name beyond Quebec’s borders. This remarkable expansion has cemented GUS’s position as the largest network of disaster professionals in Canada, with the largest number of locations nationwide.

This organizational change stems from François’ success in his position as executive vice president for more than 3 years within the organization. Since his arrival, he has orchestrated significant changes at the company’s operational level, multiplied value creation within the network, and fostered a culture of continuous improvement.

Commenting on this transition, René-Charles said, “I am very excited to be part of the next phase of GUS growth with François at the helm. His extensive experience and knowledge of the insurance and management fields, as well as his background as an operator, owner, and shareholder in various markets, make him the ideal candidate to lead GUS to new heights. This transition will allow me to focus on strategic initiatives that will help our group prosper.”

“I am honoured to assume the role of President and to continue the remarkable legacy that the Landry family has built at GUS,” said François Hétu. “I am very excited about the opportunities ahead and am committed to advancing our group while maintaining the strong values and well-established reputation of the company.”

The entire GUS team is excited about this transition and looks forward to a future of growth and success under the leadership of François Hétu. René-Charles Landry’s continued involvement in the company as an owner will focus on strategic development and acquisitions.

About GUS

GUS is a leading full-service restoration provider that has delivered disaster relief to Canadians for over 30 years. Beginning from humble roots in Quebec City in 1991, GUS has expanded into a national company with locations across seven provinces and growing. GUS is well known for providing high-quality work coupled with professional open lines of communication for both the insured and insurer. To learn more about GUS, please visit www.gus.ca.

For more information, please contact:

Liz-Ann Picard

Director of Communications and Branding

liz-ann.picard@gus.ca

1-800-361-0911 ext. 2223

Transition de leadership chez GUS : René-Charles Landry passe le flambeau de la présidence à François Hétu pour se concentrer sur le développement stratégique

LÉVIS, QUE, LE 14 NOVEMBRE, 2023 — GUS, le plus vaste réseau de professionnels de l’après-sinistre au Canada est heureux d’annoncer un important changement au sein de sa direction. René-Charles Landry, qui occupe le poste de président de GUS depuis 2013, effectue un changement stratégique en nommant François Hétu président de l’entreprise. Cette transition de leadership s’inscrit dans une progression réfléchie visant à poursuivre la croissance soutenue de la bannière.

Sous la direction de René-Charles, le groupe a connu une croissance remarquable. Au courant de ses 10 années de présidence, il a notamment a su faire rayonner le nom GUS au-delà des frontières québécoises. Cette expansion remarquable a consolidé la position de GUS en tant que plus vaste réseau de professionnels de l’après sinistre au Canada, avec le plus grand nombre d’emplacements à l’échelle nationale.

Ce changement organisationnel découle du succès de François dans sa position de vice-président exécutif depuis plus de 3 ans au sein de l’organisation. Depuis son arrivée, il a orchestré d’importants changements au niveau opérationnel de l’entreprise, multiplié la création de valeur au sein du réseau, et favorisé une culture d’amélioration continue.

Commentant cette transition, René-Charles a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l’idée de participer à la prochaine phase de la croissance de GUS avec François à sa tête. Sa vaste expérience et ses connaissances des domaines de l’assurance et de la gestion, ainsi que ses antécédents en tant qu’exploitant, propriétaire et actionnaire dans divers marchés, font de lui le candidat idéal pour mener GUS vers de nouveaux sommets. Cette transition me permettra de me concentrer sur des initiatives stratégiques qui favoriseront la prospérité de notre groupe. »

« Je suis honoré d’assumer le rôle de président et de perpétuer l’héritage remarquable que la famille Landry a mis en place chez GUS », a déclaré François Hétu. « Je suis très emballé par les opportunités à venir et je suis déterminé à faire progresser notre groupe tout en maintenant les valeurs fortes et la réputation bien établie de l’entreprise. »

Toute l’équipe de GUS est enthousiaste à l’idée de cette transition et se réjouit d’un avenir composé de croissance et de réussites sous la direction de François Hétu. L’implication continue de René-Charles Landry dans l’entreprise en tant que propriétaire sera axée sur le développement stratégique et les acquisitions.

À propos de GUS

GUS est le plus vaste réseau de professionnels de l’après sinistre au Canada. Comptant plus de 32 années d’existence, le réseau répertorie aujourd’hui plus de 250 franchises stratégiquement réparties dans 7 provinces canadiennes. GUS s’est forgé, au fil des ans, une crédibilité et une réputation plus qu’enviable auprès des compagnies d’assurance en proposant sous un même toit une gamme complète de services en après sinistre. Pour plus d’informations sur l’entreprise, visitez gus.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Liz-Ann Picard

Directrice, Communications et image de marque

liz-ann.picard@gus.ca

418-951-5583