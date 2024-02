Luc Tanguay announced as NEW President, On Side Restoration

Voir français ci-dessous

VANCOUVER, BC, JANUARY 31, 2024/insPRESS/ – Last week, On Side said farewell to their President Alain Fortin of 4+ years, and effective today, Tuesday, January 30, 2024, the company is pleased to announce the appointment of Luc Tanguay as President, On Side Restoration.

Mr. Tanguay joined Intact in 2008 as a manager in the Commercial Lines Actuarial department and over the last 16 years, progressed through multiple leadership roles in corporate personal lines and commercial lines of insurance. Most recently, he was Senior Vice President, Commercial Lines of Intact Insurance.

“Luc is a leader who shows genuine care for people and invests in their development. He’s curious and a great listener, which has allowed him to successfully drive change and challenge the status quo within the teams he guides,” shared Patrick Barbeau, Chief Operating Officer, Intact. “It is these same characteristics and his wide knowledge of Intact and commercial environments, that make him an excellent choice to lead On Side.”

Alain Fortin’s next steps include returning to “la belle province” to fulfill his key appointment as Senior Vice President, Intact Insurance, Quebec. Mr. Fortin joined Intact at its inception, with a background in both operational and financial roles. He has taken on increasingly important roles in customer service and claims, worked closely with their partners, and led On Side upon its acquisition by Intact in 2019. Under Alain’s leadership, On Side has experienced exceptional growth, doubled in size, and continued its expansion across Canada.

ABOUT ON SIDE RESTORATION

On Side Developments Ltd. (“On Side Restoration”, “On Side” or the “Company”) is the nation’s leading Canadian-owned restoration firm with 45 branches from Victoria, BC to St. John’s, Newfoundland and Labrador. For over 40 years the company has been restoring damaged homes and businesses 24-hours a day, 365 days a year. On Side’s revolutionary web-based software, eClaim, supports easy project access and full file transparency for use by internal staff and external clients. Their in-house emergency Contact Centre is also available 24/7 to help clients connect with them, for a smooth and efficient customer experience. Experienced and certified crew operate their extensive fleet of emergency response vehicles and specialized restoration equipment. On Side Developments Ltd. is a subsidiary of Intact Financial Corporation (TSX: IFC).

CONTACT

Sonia Manson

Director, Communications and Corporate Affairs

Media@onside.ca

1-888-663-6604

VANCOUVER, BC, 31 JANVIER, 2024/insPRESS/ – La semaine dernière, On Side a fait ses adieux à son président Alain Fortin, en poste depuis plus de quatre ans. À compter d’aujourd’hui, mardi 30 janvier 2024, l’entreprise a le plaisir d’annoncer la nomination de Luc Tanguay au poste de président de On Side Après-Sinistre.

Tanguay s’est joint à Intact en 2008 à titre de gestionnaire dans l’équipe de l’assurance des entreprises chez Intact. Au cours des 16 dernières années, il a gravi les échelons en occupant plusieurs postes de direction dans les secteurs de l’assurance des particuliers et de l’assurance des entreprises. Plus récemment, il était premier vice-président de l’assurance des entreprises chez Intact Assurance.

« Luc est un dirigeant qui fait preuve d’une réelle attention envers les personnes et qui s’investit dans leur développement. Il est curieux et très à l’écoute, ce qui lui a permis de conduire avec succès le changement et de remettre en question le statu quo au sein des équipes qu’il dirige », a déclaré Patrick Barbeau, chef de l’exploitation chez Intact. « Ce sont ces mêmes qualités et sa grande connaissance d’Intact et des environnements commerciaux qui font de lui un excellent choix pour diriger On Side. »

Les prochaines étapes pour Alain Fortin seront de retourner dans la « belle province » pour y occuper le poste clé de premier vice-président d’Intact Assurance, Québec. M. Fortin a rejoint Intact dès sa création, avec une expérience dans des rôles opérationnels et financiers. Il a assumé des responsabilités de plus en plus importantes dans le service à la clientèle et les réclamations, travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires, et a dirigé On Side à la suite de son acquisition par Intact en 2019. Sous la direction d’Alain, On Side a connu une croissance exceptionnelle, doublant de taille et continuant à s’étendre à travers le Canada.

À PROPOS DE ON SIDE APRÈS-SINISTRE

On Side Developments Ltd. (« On Side Après-Sinistre », « On Side » ou l’« Entreprise ») est la plus importante entreprise de restauration après-sinistre au Canada, comptant 45 succursales à travers le pays, de Victoria, en Colombie-Britannique, à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis plus de 40 ans, notre entreprise procède à la restauration après sinistre de maisons et de commerces endommagés, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Le logiciel Web révolutionnaire de On Side Après-Sinistre, eClaim, qui est à la disposition des membres du personnel interne et des clients externes, permet un accès facile aux projets et assure une transparence complète des dossiers. Notre centre d’appels d’urgence interne est également disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet aux clients de nous contacter et de profiter d’une expérience client harmonieuse et efficace. Des équipes expérimentées et certifiées exploitent notre vaste flotte de véhicules d’intervention d’urgence et notre équipement spécialisé. On Side Developments Ltd. est une filiale d’Intact Corporation financière (TSX : IFC).

Personne-ressource

‌Sonia Manson

Directrice, Communications et affaires commerciales

Media@onside.ca

1-888-663-6604