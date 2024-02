Markel Canada Limited Appoints Director, Underwriting & Oversight

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, FEBRUARY 5, 2024/insPRESS/ – Markel Canada Limited, a leading underwriter of casualty, professional, environmental and specialty insurance announces the appointment of Antonin Jirou-Najou as Director, Underwriting & Oversight.

Antonin joined Markel in 2021 as an Underwriter in our Markel Play sector. Joining during the pandemic didn’t impede Antonin’s ability to finesse relationships with the broker community in both Toronto and Vancouver since his tenure with Markel. He has been a valuable member of the Markel Play team, beginning as an Underwriter, and more recently stepping into a Senior Underwriter role. Prior to his time with Markel, Antonin worked in sales in the international employee benefits and digital insurance spaces. He holds an MBA from the Paris School of Business and is CRM and BC General Insurance License certified.

The Director of Underwriting & Oversight is a national role working with Markel’s senior leadership team responsible to manage foundational governance frameworks that facilitate ongoing portfolio management intended to inform and steer underwriting direction.

“As we look to support Antonin in the transition to Director of Underwriting & Oversight, I would like to underscore how critical the competencies that inform the role are in defining what success looks like” says Jennifer Devereaux, Senior Vice President, Underwriting. “Myself and my team relied heavily on the competencies to engage in a practical and strategic approach to hiring our newest team member, and are pleased to find a perfect fit with Antonin” she continues.

Measuring a candidate’s potential for success against Markel’s defined competencies in any given role have been a great contributor to the success of our growing team. Placing equal importance to areas like integrity, communication, enthusiasm to learn, ability to analyze and think critically stack up equally with skill and experience when we look to fill vacancies. Markel’s company culture, encapsulated in the Markel Style, refers to the importance of collaboration, underwriting excellence and promising positive results for our clients and communities. We are thrilled to watch Antonin excel in his new role.

About Markel Canada

Markel Group (NYSE – MKL), a Fortune 500 company based in Richmond, Virginia, with over 60 offices in 20+ countries, is a holding company for insurance, reinsurance, specialist advisory and investment operations around the world. A member of the National Markets team, Markel Canada Limited is a division of Markel International Services Limited (MINT) and the Canadian underwriting and claims operation writing business in Canada on behalf of Markel Syndicate 3000 at Lloyd’s. To learn more, visit www.markel.ca

Media Contact:

Maddie Livingston

Manager, Marketing & Communications

Markel Canada

800-200 Wellington Street West

Toronto, ON M5V 3C7

markel.ca

Markel Canada Limited nomme un directeur, souscription et surveillance

TORONTO, ON, LE 5 FÉVRIER 2024/insPRESS/ – Markel Canada Limited, un chef de file dans la souscription d’assurance de dommages, d’assurance professionnelle, d’assurance environnementale et d’assurance spécialisée, annonce la nomination d’Antonin Jirou-Najou au poste de directeur de la souscription et de la surveillance.

Antonin s’est joint à Markel en 2021 à titre de souscripteur dans notre secteur Markel Play. Le fait d’être entré au service de Markel pendant la pandémie n’a pas empêché Antonin d’établir des relations étroites avec les courtiers de Toronto et de Vancouver depuis qu’il travaille chez Markel. Il a été un membre précieux de l’équipe Markel Play, d’abord en tant que souscripteur, puis, plus récemment, en tant que souscripteur principal. Avant de rejoindre Markel, Antonin a travaillé dans le domaine des ventes pour les avantages sociaux internationaux et l’assurance numérique. Il est titulaire d’un MBA de l’École de commerce de Paris et est certifié CRM et BC General Insurance License.

Le directeur de la souscription et de la surveillance est un poste national qui travaille avec l’équipe de direction de Markel et qui est chargé de gérer les cadres de gouvernance fondamentaux qui facilitent la gestion continue du portefeuille afin d’informer et d’orienter la direction de la souscription.

“Alors que nous nous apprêtons à soutenir Antonin dans sa transition vers le poste de directeur de la souscription et du contrôle, j’aimerais souligner à quel point les compétences qui sous-tendent cette fonction sont essentielles pour définir ce qu’est la réussite”, déclare Jennifer Devereaux, vice-présidente principale de la souscription. “Mon équipe et moi-même nous sommes fortement appuyés sur ces compétences pour adopter une approche pratique et stratégique lors du recrutement du nouveau membre de notre équipe, et nous sommes heureux d’avoir trouvé en Antonin la personne idéale”, poursuit-elle.

Mesurer le potentiel de réussite d’un candidat par rapport aux compétences définies par Markel pour un poste donné a grandement contribué au succès de notre équipe en pleine croissance. Lorsque nous cherchons à pourvoir des postes vacants, nous accordons autant d’importance à des domaines tels que l’intégrité, la communication, l’enthousiasme pour l’apprentissage, la capacité d’analyse et de réflexion critique qu’aux compétences et à l’expérience. La culture d’entreprise de Markel, résumée dans le style Markel, fait référence à l’importance de la collaboration, à l’excellence de la souscription et à la promesse de résultats positifs pour nos clients et nos communautés. Nous sommes ravis de voir Antonin exceller dans ses nouvelles fonctions.

À propos de Markel Canada

Basée à Richmond, en Virginie et figurant au palmarès Fortune 500, le groupe Markel (NYSE : MKL), qui possède plus de 60 bureaux dans plus de 20 pays, est une société de portefeuille spécialisée dans l’assurance, la réassurance, la prestation de services-conseils et les opérations de placement dans le monde entier. Membre de l’équipe du marché national, Markel Canada Limitée est une division de Markel International Services Ltd (MINT) et le service canadien de souscription et d’indemnisation, qui mène ses activités au Canada pour le compte de Markel Syndicate 3000 de Lloyd’s. Pour en savoir plus, consultez la page www.markel.ca

Personne-ressource pour les médias :

Maddie Livingston

Responsable du marketing et de la communication

Markel Canada

200, rue Wellington Ouest, bureau 800

Toronto, ON M5V 3C7

markel.ca