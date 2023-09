Markel Canada Limited Appoints Leaders in Operations and the Eastern Region

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, SEPTEMBER 7, 2023/insPRESS/ – Markel Canada Limited, a leading underwriter of casualty, professional, environmental and specialty insurance announces the appointment of Maureen Tomlinson as Senior Vice President, Operations, and Christopher Kelen as Vice President, Eastern Region which includes Ontario, Quebec, and the Atlantic provinces.

Maureen Tomlinson’s career in insurance began in 1998 and over the years Maureen has worked with such reputable organizations as Gore Mutual, Economical Insurance Group, and most recently with Opta Information Intelligence where Maureen was in progressive several leadership roles dealing with operations, production and analytics. In her new role Maureen will oversee various operational functions including data and analytics, technology, underwriting support, and facilities to help streamline processes crucial to scalable growth. With experience in different facets of both the insurance and Information Technology industries, Maureen has her finger on the pulse of process, organization, and operational efficiency, which is the backbone that ensures smooth workflows and timely execution of projects. Maureen holds her Masters of Business Administration from Wilfrid Laurier University, is a trained accountant, and is a session lecturer at Wilfrid Laurier University.

Christopher Kelen will oversee field underwriting operations in Ontario, Quebec and the Atlantic provinces, a newly formed role that brings together the production underwriting teams of the former Eastern and Central Regions. Christopher joined Markel in 2018 as the Product Line Leader and department manager for Professional and Financial Risks , involved in the underwriting of Professional Liability, Management Liability, Cyber and Fintech customers. Since Christopher began his tenure with Markel, the PFR book has profitably grown profitably by over 480%, growing the team and supporting dedicated management for both the professional and management liability lines of business and a team of national underwriters. Prior to Christopher’s time with Markel he worked with reputable insurers including Chubb and AIG where he held progressively senior underwriting and management roles in professional lines. Christopher embodies a unique blend of unwavering determination, exceptional skill and a genuine passion for his work and people. Proven success with the organization and an innate empathy that fosters strong relationships makes Christopher the ideal fit for this role.

Prior to this regional restructure, Michael Kearney oversaw Central and Eastern Regions. Since his tenure with the organization Mike has proven himself to be a motivating manager and visionary leader with strong skills in strategy and marketing. Recognizing this and his focus on relationships, Mike will join our National Business Development team where his skill set and infectious energy makes him the perfect addition to this relatively new and growing team and it’s important function in achieving changing the way Markel interacts with our distribution partners.

“As organizations grow they must evolve, be scalable, and encourage innovation, different approaches to business challenges, and diverse thought. Ensuring our leadership foundations are increasingly strong will empower our teams to deliver upon the promises we make to our customers, teammates, and stakeholders” says Markel’s President and Managing Director for Canada, David Crozier. “The dedication to people and to our industry apparent in Maureen, Christopher and Mike’s proven track records will undoubtedly steer our organization to greater heights” Crozier continues.

As our team capabilities expand so does the our impact and excitement to foster change, throughout Canada. Markel’s company culture, encapsulated in the Markel Style, refers to the importance of collaboration, underwriting excellence and promising positive results for our clients and communities. Helping shape the team with these values at their core continues to prove beneficial on many fronts. Markel Canada warmly welcomes Maureen to the team and celebrates Christopher and Mike’s new roles..

Markel Canada Limitée nomme des dirigeants aux opérations et dans la région de l’Est

TORONTO, ON, LE 7 SEPTEMBRE 2023/insPRESS/ – Markel Canada Limitée, important souscripteur d’assurances risques divers, d’assurances professionnelles, d’assurances responsabilité environnementale et d’assurances spécialisées, annonce la nomination de Maureen Tomlinson au poste de première vice-présidente, Opérations, et de Christopher Kelen au poste de vice-président, région de l’Est, qui comprend l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique.

La carrière de Maureen Tomlinson dans le secteur de l’assurance a débuté en 1998. Au fil des ans, Mme Tomlinson a travaillé pour des organisations réputées comme Gore Mutual, Economical Insurance Group et, plus récemment, Opta Information Intelligence, où elle a progressivement occupé plusieurs postes de direction dans les domaines des opérations, de la production et de l’analyse. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle supervisera diverses fonctions opérationnelles, notamment les données et l’analyse, la technologie, le soutien à la souscription et les installations, afin d’aider à rationaliser les processus essentiels à une croissance évolutive. Son expérience dans les différents domaines de l’assurance et des technologies de l’information lui permet de suivre de près l’évolution des processus, de l’organisation et de l’efficacité opérationnelle, éléments essentiels pour garantir la fluidité des flux de travail et l’exécution des projets dans les délais impartis. Comptable de formation, Mme Tomlinson est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Wilfrid Laurier où elle est aujourd’hui chargée de cours à temps partiel.

Christopher Kelen supervisera les opérations de souscription sur le terrain en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, une fonction nouvellement créée qui regroupe les équipes de souscription de la production des anciennes régions centrale et de l’Est. Mr Kelen s’est joint à Markel en 2018 à titre de chef de produit et de chef de service des risques professionnels et financiers, pour s’occuper notamment de souscription en matière de responsabilité professionnelle, de responsabilité de gestion, de cyberrisques et de technologie financière. Depuis le début de son mandat à Markel, le portefeuille des risques professionnels et financiers a connu une croissance rentable de plus de 480 %, en développant l’équipe et en soutenant une gestion dédiée pour les lignes d’affaires de responsabilité professionnelle et de gestion, ainsi qu’une équipe de souscripteurs nationaux. Avant de se joindre à Markel, Mr Kelen a travaillé pour des assureurs réputés, notamment Chubb et AIG, où il a occupé des postes de souscription et de gestion de plus en plus importants dans le domaine des assurances professionnelles. Sa détermination inébranlable, ses compétences exceptionnelles et sa passion sincère pour son travail et les personnes lui confèrent une personnalité unique. Sa réussite avérée au sein de l’organisation et son empathie innée qui favorise des relations solides font de lui le candidat idéal pour ce poste.

Avant cette restructuration régionale, Michael Kearney supervisait les régions centrale et de l’Est. Depuis qu’il a rejoint l’organisation, Mr Kearney s’est révélé être un gestionnaire motivant et un leader visionnaire, doté de solides compétences en matière de stratégie et de marketing. Au vu de ces atouts et de l’importance accordée aux relations, Mr Kearney intégrera notre équipe nationale de développement des affaires. Ses compétences et son énergie contagieuse feront de lui le complément idéal de cette équipe relativement nouvelle et en pleine croissance, qui est appelée à faire évoluer la façon dont Markel interagit avec ses partenaires de distribution.

« Au fur et à mesure que les organisations grandissent, elles doivent évoluer, être évolutives et encourager l’innovation, les approches différentes des défis commerciaux et la diversité de pensée. En veillant à ce que les fondements de notre leadership soient de plus en plus solides, nous donnerons à nos équipes les moyens de tenir les promesses que nous faisons à nos clients, à nos coéquipiers et à nos parties prenantes », déclare David Crozier, président et directeur général de Markel pour le Canada. « Le dévouement envers les personnes et notre secteur, qui transparaît dans les antécédents de Mme Tomlinsona, de Mr Kelen et de Mr Kearney, permettra sans aucun doute à notre organisation d’atteindre de nouveaux sommets », poursuit M. Crozier.

Le renforcement de notre équipe ne peut qu’accroître notre capacité à favoriser le changement dans tout le Canada, tout comme notre motivation à le concrétiser. La culture d’entreprise de Markel, intégrée dans le « style Markel », mentionne l’importance de la collaboration, l’excellence en matière de souscription et l’obtention de résultats positifs pour nos clients et les collectivités. Le respect de ces valeurs fondamentales dans la création de notre équipe demeure bénéfique à bien des égards. Markel Canada accueille chaleureusement Mme Tomlinsona au sein de son équipe et félicite Mr Kelen et Mr Kearney pour leurs nouvelles fonctions.

