Markel Canada Limited Appoints Senior HR Manager and Business Development Executive

TORONTO, ON, JANUARY 15, 2024/insPRESS/ – Markel Canada Limited, a leading underwriter of casualty, professional, environmental and specialty insurance announces the appointment of Kristen Agro as Senior Human Resources Manager, and Kelly Allen as Business Development Western Region which includes British Columbia, Alberta, Saskatchewan and Manitoba.

Kristen enters the insurance industry having worked within Human Resources across several large organizations in media/advertising, consumer packaged goods and grocery retail. She comes to Markel Canada from Loblaw Companies Ltd. where she started in 2019 as a Senior Human Resources Business Partner supporting their e-commerce division. Her most recent role at Loblaw was the Senior Manager of Culture & Values where she worked with enterprise leaders to build and grow high-performing teams and enhance the employee experience. In her new role, Kristen will oversee all domestic Human Resources duties, including recruitment, payroll and benefits administration, performance management, training and development and strategic planning. Kristen holds a Bachelors of Human Resources Management from York University. Kristen will have oversight of all local Human Resources activity across our Canadian offices, working closely with our local and global Human Resources teams and will report to David Crozier, President and Managing Director, as well as Julianne Cahillane, Head of Human Resources (Markel International).

Kelly joins Markel Canada from Sauce Recruitment Corp. where she has worked as a recruitment consultant, making her a perfect addition to our Business Development team which has a laser focus on business relationship management. Prior to this, Kelly worked in insurance for 14 years as both a broker and sales manager for 2 large brokerages. In her new role Kelly will oversee the relationships of several of our key broker partners in western Canada, driving top line revenue and liaising between brokers and our field underwriting team to procure insurance business solutions in a seamless fashion. Kelly will also be supporting internal efforts to establish processes that will help to foster positive relationships between current and potential broking partners. Kelly will work out of our Vancouver office and will report to Jeff Sutton, Senior Vice President, Sales & Marketing.

“We are thrilled to welcome Kristen and Kelly to the organization. With their extensive experience, I have no doubt that they will both be impactful additions to Markel Canada” says Markel’s President and Managing Director for Canada, David Crozier. “We look forward to the momentum we’re already seeing in 2024. It’s a joy to continue to see our teams grow”.

As our team capabilities expand so does the our impact and excitement to foster change throughout Canada. Markel’s company culture, encapsulated in the Markel Style, refers to the importance of collaboration, underwriting excellence and promising positive results for our clients and communities. Helping shape the team with these values at their core continues to prove beneficial on many fronts. Markel Canada warmly welcomes Kristen and Kelly to the team.

About Markel Canada

Markel Group (NYSE – MKL), a Fortune 500 company based in Richmond, Virginia, with over 60 offices in 20+ countries, is a holding company for insurance, reinsurance, specialist advisory and investment operations around the world. A member of the National Markets team, Markel Canada Limited is a division of Markel International Services Limited (MINT) and the Canadian underwriting and claims operation writing business in Canada on behalf of Markel Syndicate 3000 at Lloyd’s. To learn more, visit www.markel.ca

Media Contact:

Maddie Livingston

Manager, Marketing & Communications

Markel Canada

800-200 Wellington Street West

Toronto, ON M5V 3C7

markel.ca

Markel Canada Limitée nomme une gestionnaire des ressources humaines et une chargée de compte au développement des affaires

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TORONTO, ON, LE 15 JANVIER 2024/insPRESS/ – Markel Canada Limitée, important souscripteur d’assurances risques divers, d’assurances professionnelles, d’assurances responsabilité environnementale et d’assurances spécialisées, annonce la nomination de Kristen Agro au poste de gestionnaire des ressources humaines et de Kelly Allen au poste de chargée de compte au développement des affaires pour la région de l’Ouest, qui comprend la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.

Kristen a fait ses débuts dans le secteur de l’assurance après avoir travaillé en ressources humaines au sein de plusieurs grandes entreprises dans les secteurs des médias et de la publicité, des biens de consommation emballés et de la vente au détail de produits d’alimentation. Son arrivée chez Markel Canada survient après un emploi pour Les Compagnies Loblaw Ltée, où elle a commencé en 2019 en tant que partenaire principale en ressources humaines pour la division du commerce électronique. Son dernier poste chez Loblaw était celui de directrice principale de la culture et des valeurs. Elle travaillait avec les dirigeants de l’entreprise à constituer et développer des équipes hautement performantes et à améliorer l’expérience des employés. Dans ses nouvelles fonctions, Kristen supervisera toutes les tâches liées aux ressources humaines nationales, notamment le recrutement, l’administration des salaires et des avantages sociaux, la gestion du rendement, la formation et le développement, ainsi que la planification stratégique. Kristen est titulaire d’un baccalauréat en gestion des ressources humaines de l’Université York. Kristen supervisera toutes les activités locales de ressources humaines dans nos bureaux canadiens, en étroite collaboration avec nos équipes de ressources humaines locales et mondiales. Elle relèvera de David Crozier, président et directeur général et de Julianne Cahillane, chef des ressources humaines (Markel International).

Kelly se joint à Markel Canada après avoir travaillé comme consultante en recrutement chez Sauce Recruitment Corp. Elle représente un ajout parfait à notre équipe de développement des affaires qui est axée sur la gestion des relations d’affaires. Kelly a travaillé auparavant pendant 14 ans dans le secteur de l’assurance en tant que courtière et responsable des ventes pour deux grandes sociétés de courtage. Dans son nouveau poste, Kelly supervisera les relations avec plusieurs de nos principaux courtiers partenaires dans l’ouest du Canada, en travaillant à augmenter notre chiffre d’affaires et en assurant la liaison entre les courtiers et notre équipe de souscription sur le terrain afin d’obtenir des solutions d’assurance efficacement. Kelly soutiendra aussi les efforts à l’interne pour l’établissement de processus qui favoriseront des relations positives entre les partenaires de courtage actuels et potentiels. Kelly travaillera à partir de notre bureau de Vancouver et relèvera de Jeff Sutton, premier vice-président, Ventes et marketing.

« Nous sommes ravis d’accueillir Kristen et Kelly au sein de l’organisation. Avec leur vaste expérience, je n’ai aucun doute qu’elles seront toutes deux des ajouts importants pour Markel Canada », a dit David Crozier, président et directeur général de Markel pour le Canada. « Nous nous réjouissons de l’élan que nous constatons déjà en 2024. C’est une joie de continuer à voir nos équipes grandir ».

Le renforcement de notre équipe ne peut qu’accroître notre capacité à favoriser le changement dans tout le Canada, tout comme notre motivation à le concrétiser. La culture d’entreprise de Markel, intégrée dans le « style Markel », mentionne l’importance de la collaboration, l’excellence en matière de souscription et l’obtention de résultats positifs pour nos clients et les collectivités. Le respect de ces valeurs fondamentales dans la création de notre équipe demeure bénéfique à bien des égards. Markel Canada accueille chaleureusement Kristen et Kelly au sein de son équipe.

À propos de Markel Canada

Basée à Richmond, en Virginie et figurant au palmarès Fortune 500, le groupe Markel (NYSE : MKL), qui possède plus de 60 bureaux dans plus de 20 pays, est une société de portefeuille spécialisée dans l’assurance, la réassurance, la prestation de services-conseils et les opérations de placement dans le monde entier. Membre de l’équipe du marché national, Markel Canada Limitée est une division de Markel International Services Ltd (MINT) et le service canadien de souscription et d’indemnisation, qui mène ses activités au Canada pour le compte de Markel Syndicate 3000 de Lloyd’s. Pour en savoir plus, consultez la page www.markel.ca

Personne-ressource pour les médias :

Maddie Livingston

Responsable du marketing et de la communication

Markel Canada

200, rue Wellington Ouest, bureau 800

Toronto, ON M5V 3C7

markel.ca