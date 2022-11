Northbridge launches Commercial Connectivity solution for brokers

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, NOVEMBER 18, 2022/insPRESS/ – Northbridge Insurance has launched a Commercial Connectivity solution for brokers, which enables seamless data exchange and efficient real-time quoting for small business. The solution also harnesses technology to eliminate duplicate entry. For brokers, it delivers speed, accuracy, and saves time.

This is the next step in Northbridge’s initiative to help solve a longstanding challenge in the industry – the complex environment of working with multiple processes and ways of exchanging data to provide customers with the insurance solutions they need. Northbridge was previously among the first commercial insurers in Canada to achieve Level 3 in the CSIO Commercial Lines (CL) Certification Program, a joint endeavor with Applied Systems.

“This initiative showcases our commitment to being the best partner for our brokers” says Andrea Bucek, Vice President of Distribution at Northbridge Insurance. “By combining business, process, and technology with this solution, we will begin to deliver a commercial connectivity ecosystem alongside our partner, Applied Systems, to provide an exceptional broker and customer experience.”

“The need for enhanced broker connectivity enabling seamless data exchange and efficient quoting has never been greater in the industry. Improved productivity through API’s and direct connections from BMS’s helps brokers service their small business customers more effectively and efficiently,” says Lorie Phair, President of Canadian Broker Network. “Congratulations to Northbridge for their initiative and leadership. They are setting the standard which hopefully other insurers will soon follow.”

To start, the solution will be available to pilot brokers. Since the system is not a portal, it will allow brokers to send small business submissions directly from the management system through Applied’s portfolio of Commercial Lines solutions.

“We are very excited to be a part of this pilot project and in turn improve automation and efficiencies while providing better customer service,” says Kelly Donovan, Director of Commercial Client Experience at Acera (CapriCMW). “We’ve seen firsthand the hard work and commitment Northbridge has put into this project to make it a success.”

Northbridge Insurance is a leading Canadian commercial insurer. Working with our broker partners, we aim to help businesses of all sizes. We use our in-depth industry expertise to help medium and large businesses operate more safely, so they can worry less and focus on opportunities. We also work to provide small businesses with insurance protection that’s responsive, simple, and flexible. Visit us at www.northbridgeinsurance.ca to learn more.

Ellen Brait

Manager, Content Marketing and Communications

Northbridge Insurance

ellen.brait@nbfc.com

Northbridge lance une solution de connexion pour les courtiers en assurance des entreprises

TORONTO, ON, LE 18 NOVEMBRE, 2022/insPRESS/ – Northbridge Assurance a lancé une solution de connexion pour les courtiers en assurance des entreprises qui permet un échange fluide de données et une expérience de soumission en temps réel pour le segment des petites entreprises. Cette solution utilise également une technologie qui élimine automatiquement les saisies en double. Pour les courtiers, elle est synonyme de rapidité, de précision et de gains de temps.

Il s’agit de la prochaine étape de l’initiative de Northbridge visant à aider à résoudre un problème de longue date dans le secteur : un environnement de travail complexe où l’on doit composer avec de nombreuses procédures et façons d’échanger des données pour offrir aux clients les solutions d’assurance dont ils ont besoin. Plus tôt cette année, Northbridge a été parmi les premiers assureurs des entreprises au Canada à avoir franchi le niveau 3 du programme de certification en assurance des entreprises du Centre d’étude de la pratique d’assurance (CSIO) grâce à son initiative menée conjointement avec la société Applied Systems Canada.

« Cette initiative témoigne de notre engagement à être le meilleur partenaire possible pour nos courtiers, déclare Andrea Bucek, vice-présidente, Distribution, à Northbridge Assurance. En rassemblant en une solution les interactions de vente, les processus et la technologie, nous commencerons à implanter un écosystème connecté en assurance des entreprises avec notre partenaire, Applied Systems, afin d’offrir aux courtiers et aux clients une expérience exceptionnelle. »

« Notre secteur n’a jamais eu autant besoin d’une solution de connexion perfectionnée pour les courtiers, qui leur assure un échange de données fluide et une expérience de soumission efficace. En améliorant leur productivité grâce à des interfaces de programmation d’applications (API) et à des connexions directes à leurs systèmes de gestion de courtage, les courtiers seront outillés pour mieux servir leurs clients du segment des petites entreprises, explique Lorie Phair, présidente du Réseau des courtiers d’assurance du Canada. Félicitations à Northbridge pour son initiative et son leadership! L’entreprise établit une nouvelle norme, et nous espérons que d’autres assureurs lui emboîteront le pas très bientôt. »

La solution ne sera d’abord offerte qu’aux courtiers participant au projet pilote. Puisqu’elle n’est pas un portail, elle permettra aux courtiers d’envoyer des propositions d’assurance pour les petites entreprises directement à partir de leur système de gestion, c’est-à-dire par l’intermédiaire de l’une des solutions en assurance des entreprises d’Applied Systems.

« Nous sommes ravis de prendre part au projet pilote et donc d’offrir un meilleur service à la clientèle grâce à l’amélioration de l’automatisation et de l’efficacité de nos activités, dit Kelly Donovan, directrice principale de l’expérience client en assurance des entreprises d’Acera (CapriCMW). Nous avons été des témoins privilégiés de la détermination de Northbridge à faire de ce projet un succès et de tout le travail qu’elle y a investi. »

Northbridge Assurance est l’une des plus importantes sociétés d’assurance des entreprises au Canada. De concert avec nos courtiers partenaires, nous cherchons à servir les entreprises de toutes tailles. Nous misons sur notre expertise sectorielle approfondie pour aider les moyennes et grandes entreprises à exercer leurs activités de façon plus sécuritaire afin qu’elles puissent se concentrer sur les occasions à saisir plutôt que sur leurs inquiétudes. Quant aux petites entreprises, nous visons à leur offrir des assurances simples, flexibles et pertinentes. Pour en savoir plus, visitez le www.northbridgeassurance.ca.

Ellen Brait

Directrice, Marketing de contenu et communications

Northbridge Assurance

ellen.brait@nbfc.com