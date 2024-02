On Side Appoints Sebastien Bernier, RVP Quebec

Voir français ci-dessous

MONTREAL, QC, FEBRUARY 28, 2024/insPRESS/ – After two key years as On Side Restoration’s Regional Vice President of Quebec, Jean-Pierre Bastien, will be retiring at the end of May. With his departure, the company is pleased to announce that Sebastien Bernier, will replace Mr. Bastien as Regional Vice President, Quebec.

Mr. Bernier has worked with Intact for over 26 years and since 2018 has led both auto and property claims teams at Intact with his most recent role as VP, Claims Operations, Quebec. Before this, Sebastien was VP, Sales and Customer Service with belairdirect. Throughout his time with the company, he has supported several projects improving both the customer and employee experience.

“As I step in to Jean-Pierre’s shoes at On Side in Quebec, what’s most important to me are our people and simplifying our work lives. When we support an open and honest environment that reinforces cross-team and cross-province collaboration, we can better achieve each of our individual objectives. From there we’ll be better positioned to face our challenges head on with more success,” stated Mr. Bernier.

Patrick Barbeau, Chief Operating Officer, Intact thanks Mr. Bastien for his valuable contributions over the past couple of years, “Mr. Bastien has been a motivating leader with exceptional talents in connecting people, which has been key to On Side’s growth and development in the province of Quebec.”

“After a 36-year active career, the time has come for me to entertain retirement and devote more time to my family. I’d like to thank On Side and the management team for giving me the opportunity to discover the world of restoration and collaborate with such wonderful people!” shared Mr. Bastien.

Regarding Mr. Bernier moving into this vital role in Quebec, Mr. Barbeau also shared, “We are confident that Sebastien’s experience and approach will contribute to a continued strong partnership between Intact Financial Corporation (IFC) and On Side.”

To ensure a seamless transition between the two RVPs, Mr. Bernier started at On Side on February 12th and Mr. Bastien will remain with the company through to the end of May.

ABOUT ON SIDE RESTORATION

On Side Restoration is the nation’s leading Canadian-owned restoration company with 45 branches from Victoria, BC to St. John’s, Newfoundland. For the past 45 years the company has been restoring damaged homes and businesses 24 hours a day, 365 days a year. Proprietary internal systems include eClaim, a transparent web-based file management software program, and On Side LiVE, their 24 hour customizable emergency call centre. Experienced and certified crew operate On Side Restoration’s extensive fleet of emergency response vehicles and leverage their 13,000+ pieces of specialty equipment. On Side Restoration is a subsidiary of Intact Financial Corporation (TSX: IFC).

CONTACT

Sonia Manson

Director, Communications and Corporate Affairs

media@onside.ca

604-293-1596

MONTRÉAL, QC, LE 28 FÉVRIER 2024/insPRESS/ – Après deux remarquables années en tant que vice-président régional du Québec pour On Side Après-Sinistre, Jean-Pierre Bastien prendra sa retraite à la fin du mois de mai. Avec son départ, nous avons le plaisir de vous annoncer que Sébastien Bernier remplacera M. Bastien en tant que vice-président régional du Québec.

M. Bernier travaille avec Intact depuis plus de 26 ans et depuis 2018, il dirige les équipes des sinistres automobiles et des propriétés au Québec, son rôle le plus récent étant celui de vice-président des opérations des réclamations pour le Québec. Auparavant, Sébastien était vice-président des ventes et du service à la clientèle chez belairdirect. Tout au long de son parcours dans l’entreprise, il a contribué à plusieurs projets visant à améliorer l’expérience des clients et des employés.

« Alors que je prends la relève de Jean-Pierre chez On Side au Québec, ce qui m’importe le plus, ce sont nos employés et la simplification de notre vie professionnelle. Lorsque nous créons un environnement ouvert et transparent, qui favorise la collaboration entre les équipes et entre les provinces, nous pouvons mieux atteindre chacun de nos objectifs individuels. De cette façon, nous serons mieux positionnés pour faire face à nos défis avec plus de succès », a déclaré M. Bernier.

Patrick Barbeau, chef de l’exploitation chez Intact, remercie M. Bastien pour sa précieuse contribution au cours des deux dernières années, « M. Bastien a été un leader inspirant, doté d’un talent exceptionnel pour établir des liens entre les gens, ce qui a été essentiel à la croissance et au développement de On Side dans la province de Québec. »

« Après une carrière active de 36 ans, le temps est venu pour moi de profiter de la retraite et de consacrer plus de temps à ma famille. Je tiens à remercier On Side et l’équipe de direction pour m’avoir donné l’opportunité de découvrir le monde de la rénovation après sinistre et de collaborer avec des personnes aussi formidables », a confié M. Bastien.

En ce qui concerne l’entrée de M. Bernier dans ce rôle essentiel au Québec, M. Barbeau a également déclaré, « Nous sommes convaincus que l’expérience et l’approche de Sébastien contribueront à la poursuite d’un partenariat fructueux entre Intact Corporation financière (ICF) et On Side. »

Afin d’assurer une transition en douceur entre les deux vice-présidents régionaux, M. Bernier a commencé à travailler pour On Side le 12 février et M. Bastien restera dans l’entreprise jusqu’à la fin du mois de mai.

À PROPOS DE ON SIDE APRÈS-SINISTRE

On Side Après-Sinistre est l’une des principales entreprises après sinistre au Canada ; elle possède des succursales d’un bout à l’autre du pays entre Victoria en Colombie-Britannique et St. John’s à Terre-Neuve. Depuis plus de 45 ans, l’entreprise a procédé à la rénovation après sinistre de maisons et de commerces endommagés, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ses systèmes internes exclusifs comprennent eClaim, un logiciel de gestion de fichiers Web transparent et On Side LiVE, son centre d’appels d’urgence personnalisé accessible en tout temps. Des équipes expérimentées et certifiées exploitent la vaste flotte de véhicules d’intervention d’urgence de On Side et utilisent plus de 13 000 pièces d’équipement spécialisé. On Side Developments Ltd. est une filiale d’Intact Corporation financière (TSX : IFC).

PERSONNE-RESSOURCE

Sonia Manson

Directrice, Communications et affaires commerciales

media@onside.ca

604-293-1596