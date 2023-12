On Side Growing in Ontario with the acquisition of Superior Disaster Services

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, DECEMBER 4, 2023/insPRESS/ – On Side Restoration Ltd. (“On Side Restoration”, “On Side” or the “Company”) is excited to announce the acquisition of Superior Disaster Services Ltd. (“Superior Disaster”) that closed December 1, 2023. Welcoming Superior Disaster to the team as the 17th and 18th branches in Ontario, the Company will strengthen its capacity along the 401 and will extend its service offering across the province.

Superior Disaster was founded as “Superior Cleaners” in 1959 by Leonard and Wanda Martin. When Leonard retired in 1981, Andrew Martin, and Robert (Bob) Webb purchased the company and renamed and expanded it to become Superior Disaster. With more than 60 years’ experience between them, Andrew and Bob have focused on the development of their company since 1981. In addition to the 24/7 emergency response services, Superior Disaster utilizes the expertise of two specialized divisions operating under the same umbrella – Superior Cleaners and Superior Restoration and Contracting – to offer a full range of services for residential, commercial, industrial and institutional customers.

Part of their uniqueness is their reputation for handling specialty and large losses, and On Side Restoration is very pleased to welcome their team to the company and to continue to innovate for customers within the Ontario market. With the transaction, On Side welcomes 12 employees from Superior Disaster Services. Kate Sully, Regional Vice President of Ontario and Atlantic with On Side Restoration says, “with these acquisitions, it’s so much more than acquiring a brick-and-mortar location, to us the exciting part is bringing over the employees. The best and most notable part is the dedication and expertise of this group, and what that means for our shared future success at On Side.”

Andrew Martin, prior owner of Superior Disaster, and whose father and mother founded the business, looks forward to joining On Side Restoration as a Project Manager. His vast industry experience and unique skillset with specialty losses are undoubtedly an asset to the Company. He has a reputation for taking on work that others in the industry won’t. Bob Webb, prior co-owner since 1981, will temporarily join On Side Restoration as a consultant to ensure a smooth and seamless transition for both the employees and customers of Superior Disaster. When ready, Bob looks forward to retirement in the coming year.

Through the acquisition, On Side Restoration will operate out of both Superior Disaster warehouses located in Cobourg and Peterborough. These facilities have resided in the same service area for the length of time they’ve been in operation and have been a vital piece of the community and industry. The Cobourg branch is located at 578 Victoria Street, and the Peterborough location is at 666 The Parkway.

To join their growing team, the Company’s job postings can be found at https://www.onside.ca/en/careers

ABOUT ON SIDE RESTORATION

On Side Developments Ltd. (“On Side Restoration”, “On Side” or the “Company”) is the nation’s leading Canadian-owned restoration firm with 45 branches from Victoria, BC to St. John’s, Newfoundland and Labrador. For over 40 years the company has been restoring damaged homes and businesses 24-hours a day, 365 days a year. On Side’s revolutionary web-based software, eClaim, supports easy project access and full file transparency for use by internal staff and external clients. Their in-house emergency Contact Centre is also available 24/7 to help clients connect with them, for a smooth and efficient customer experience. Experienced and certified crew operate their extensive fleet of emergency response vehicles and specialized restoration equipment. On Side Developments Ltd. is a subsidiary of Intact Financial Corporation (TSX: IFC).

CONTACT

Sonia Manson

Director, Communications and Corporate Affairs

Media@onside.ca

1-888-663-6604

TORONTO, ON, LE 4 DÉCEMBRE 2023/insPRESS/ – On Side Restoration Ltd. (« On Side Après-Sinistre », « On Side » ou l’« Entreprise ») est très heureux d’annoncer l’acquisition de Superior Disaster Services Ltd. (« Superior Disaster ») qui a clôturé le 1er décembre 2023. En accueillant Superior Disaster au sein de l’équipe en tant que 17e et 18e succursales en Ontario, l’entreprise renforcera sa capacité le long de la 401 et étendra son offre de services à travers la province.

Superior Disaster a été fondé sous le nom de « Superior Cleaners » en 1959 par Leonard et Wanda Martin. Lorsque Leonard a pris sa retraite en 1981, Andrew Martin et Robert (Bob) Webb ont racheté l’entreprise, l’ont rebaptisée et l’ont développée pour en faire Superior Disaster. Avec plus de 60 ans d’expérience, Andrew et Bob se concentrent depuis 1981 sur le développement de leur entreprise. En plus des services d’intervention d’urgence 24/7, Superior Disaster s’appuie sur l’expertise de deux divisions spécialisées opérant sous le même toit — Superior Cleaners et Superior Restoration and Contracting — pour offrir une gamme complète de services aux clients résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels.

Une partie de leur spécificité réside dans leur réputation en matière de gestion des sinistres spéciaux et des sinistres de grande ampleur, et On Side Après-Sinistre est très heureux d’accueillir leur équipe en son sein et de continuer à innover pour les clients du marché ontarien. Avec cette acquisition, On Side accueille 12 employés de Superior Disaster Services. Kate Sully, vice-présidente régionale, Ontario et Atlantique, affirme que « dans le cadre de ces acquisitions, il s’agit bien plus que d’acquérir un emplacement physique ; pour nous, la partie la plus excitante est l’arrivée des employés. Le volet le plus intéressant et passionnant est le dévouement et l’expertise de ce groupe, et ce que ça veut dire pour notre réussite future à On Side ».

Andrew Martin, ancien propriétaire de Superior Disaster, dont le père et la mère ont fondé l’entreprise, se réjouit de rejoindre On Side Après-Sinistre en tant que chargé de projet. Sa vaste expérience de l’industrie et ses compétences uniques en matière de sinistres spécialisés constituent sans contredit un atout pour l’Entreprise. Il a la réputation d’accepter des travaux que d’autres dans l’industrie refusent de prendre en charge. Bob Webb, ancien co-propriétaire depuis 1981, rejoindra temporairement On Side Après-Sinistre en tant que consultant afin d’assurer une transition fluide et en douceur pour les employés et les clients de Superior Disaster. Lorsqu’il sera prêt, Bob envisage de prendre sa retraite au cours de l’année à venir.

Grâce à cette acquisition, On Side Après-Sinistre exercera ses activités à partir des deux entrepôts de Superior Disaster situés à Cobourg et à Peterborough. Ces installations sont restées dans la même zone de service depuis qu’elles sont en opération et ont constitué ainsi un élément essentiel de la communauté et de l’industrie. La succursale de Cobourg est située au 578, Victoria Street et celle de Peterborough au 666, The Parkway.

Pour joindre son équipe en croissance, l’affichage des postes à pourvoir au sein de l’Entreprise se trouve à https://www.onside.ca/fr/carrieres

À PROPOS DE ON SIDE APRÈS-SINISTRE

On Side Developments Ltd. (« On Side Après-Sinistre », « On Side » ou l’« Entreprise ») est la plus importante entreprise de restauration après-sinistre au Canada, comptant 45 succursales à travers le pays, de Victoria, en Colombie-Britannique, à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis plus de 40 ans, notre entreprise procède à la restauration après sinistre de maisons et de commerces endommagés, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Le logiciel Web révolutionnaire de On Side Après-Sinistre, eClaim, qui est à la disposition des membres du personnel interne et des clients externes, permet un accès facile aux projets et assure une transparence complète des dossiers. Notre centre d’appels d’urgence interne est également disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet aux clients de nous contacter et de profiter d’une expérience client harmonieuse et efficace. Des équipes expérimentées et certifiées exploitent notre vaste flotte de véhicules d’intervention d’urgence et notre équipement spécialisé. On Side Developments Ltd. est une filiale d’Intact Corporation financière (TSX : IFC).

Personne-ressource

‌Sonia Manson

Directrice, Communications et affaires commerciales

Media@onside.ca

1-888-663-6604