On Side Restoration Moves into Chatham to Serve Communities in Need

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, FEBRUARY 29, 2024/insPRESS/ – On Side Developments Ltd. (“On Side Restoration”, “On Side” or the “Company”) continues to expand in Eastern Canada with the opening of its newest satellite branch in Chatham, Ontario. This location brings On Side Restoration’s nationwide reach to 46 branches and is an important milestone toward the company’s growth goals in the region. From Chatham, On Side will be better positioned to serve the communities of Wallaceburg, Dresden, Thamesville, Blenheim, Ridgetown and many others.

Bill Docherty, Territory Manager in Ontario for On Side, says the new branch will help meet the needs, and greater demand for restoration services within this area of the country. “Chatham and its surrounding areas are poised to have major growth because of the supply of affordable housing and its proximity to nature, beaches, and lakes. We are very excited to call Chatham home to one of On Side’s newest branches and look forward to becoming part of the community.”

For On Side, this is part of a 5-year plan to increase growth and profitability while developing its people. “We’re focusing on broadening our geographical reach and building our expertise to meet the needs of more communities across Canada,” says Kate Sully, Regional Vice President, Ontario & Atlantic. “I’m excited for the team, the growth and for us to continue to adapt to the market.”

Starting February 26, 2024, On Side’s new office, located at 600 Junction Ave., Chatham, ON, will be home to a team of local specialized restoration professionals who will provide emergency water, wind, fire, and remediation services for both commercial and residential clients, no matter the size, nature of loss or property type. The space has over five thousand square feet on the main floor and almost sixteen hundred square feet dedicated to storage on a mezzanine level.

To support the company’s growth and needs in this new location, On Side is looking for talented individuals in the Chatham community to join their team and be part of an organization that has been turning jobs into careers for over forty years. “On Side continues to be an incredible place to work and we need talented, customer service-oriented water technicians and carpenters, as well as operations and project managers,” says Bill Docherty. “It’s an exciting place to work with good people, and many solid opportunities for both personal and professional growth.”

On Side shares its job postings on their website at www.onside.ca/careers and will be hiring experienced water technicians, content specialists, project managers, and more.

ABOUT ON SIDE RESTORATION

On Side Developments Ltd. (“On Side Restoration”, “On Side” or the “Company”) is the nation’s leading Canadian-owned restoration firm with 45+ branches from Victoria, BC to St. John’s, Newfoundland and Labrador. For over 45 years the company has been restoring damaged homes and businesses 24-hours a day, 365 days a year. On Side’s revolutionary web-based software, eClaim, supports easy project access and full file transparency for use by internal staff and external clients. Their in-house emergency Contact Centre is also available 24/7 to help clients connect with them, for a smooth and efficient customer experience. Experienced and certified crew operate their extensive fleet of emergency response vehicles and specialized restoration equipment. On Side Developments Ltd. is a subsidiary of Intact Financial Corporation (TSX: IFC).

CONTACT

Sonia Manson

Director, Communications and Corporate Affairs

media@onside.ca

604-293-1596

TORONTO, ON, LE 29 FÉVRIER 2024/insPRESS/ – On Side Developments Ltd. (« On Side Après-Sinistre », « On Side » ou l’« entreprise ») poursuit son expansion dans l’Est du Canada avec l’ouverture de sa plus récente succursale satellite à Chatham, en Ontario. Cette nouvelle implantation porte à 46 le nombre de succursales On Side Après-Sinistre au niveau national et constitue une étape importante dans la réalisation des objectifs de croissance de l’entreprise dans la région. À partir de Chatham, On Side sera mieux placé pour desservir les communautés de Wallaceburg, Dresden, Thamesville, Blenheim, Ridgetown et bien d’autres.

Bill Docherty, directeur de territoire en Ontario pour On Side, affirme que cette nouvelle succursale permettra de répondre aux besoins et à la demande accrue en matière de services après sinistres dans cette région du pays. « Chatham et ses environs sont prêts à connaître une croissance importante en raison de l’offre de logements abordables et de la proximité de la nature, des plages et des lacs. Nous sommes très heureux d’accueillir à Chatham l’une des plus récentes succursales On Side et nous nous réjouissons de faire partie de cette communauté ».

Pour On Side, ça fait partie d’un plan sur cinq ans visant à améliorer la croissance et la rentabilité, tout en développant ses employés. « Nous nous efforçons d’élargir notre couverture géographique et de renforcer notre expertise afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de communautés à travers le Canada », déclare Kate Sully, vice-présidente régionale, Ontario et Atlantique. « Je suis enthousiaste pour l’équipe, pour la croissance et pour notre capacité à nous adapter au marché ».

À partir du 26 février 2024, le nouveau bureau On Side, situé au 600, avenue Junction, à Chatham, en Ontario, accueillera une équipe de professionnels locaux spécialisés en rénovation qui offriront des services d’urgence en matière de dégâts d’eau, de vent, d’incendie et d’assainissement aux clients commerciaux et résidentiels, peu importe la taille, la nature du sinistre ou le type de propriété. Cet espace comprend plus de cinq mille pieds carrés au rez-de-chaussée et près de seize cents pieds carrés dédiés au stockage au niveau de la mezzanine.

Afin de soutenir la croissance et les besoins de l’entreprise dans ce nouvel emplacement, On Side est à la recherche de personnes talentueuses dans la communauté de Chatham pour rejoindre son équipe et faire partie d’une organisation qui transforme les emplois en carrières depuis plus de quarante ans. « On Side est une entreprise où il fait bon travailler et nous avons besoin de techniciens en dommages causés par l’eau et de charpentiers talentueux, orientés vers le service à la clientèle, ainsi que des directeurs des opérations et des chargés de projets », déclare Bill Docherty. « C’est un lieu de travail stimulant, avec de bonnes personnes, et de nombreuses possibilités de développement personnel et professionnel ».

On Side publie ses offres d’emploi sur son site Web à l’adresse www.onside.ca/fr/carrieres et recrutera des techniciens en dommages causés par l’eau expérimentés, des spécialistes du contenu, des chargés de projets, et plus encore.

À PROPOS DE ON SIDE APRÈS-SINISTRE

On Side Developments Ltd. (« On Side Après-Sinistre », « On Side » ou l’« entreprise ») est la plus importante entreprise de l’industrie après-sinistre au Canada, comptant plus de 45 succursales d’un océan à l’autre, de Victoria, en Colombie-Britannique, à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis plus de 45 ans, notre entreprise procède à l’intervention après sinistre de maisons et de commerces endommagés, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Le logiciel Web révolutionnaire de On Side Après-Sinistre, eClaim, qui est à la disposition des membres du personnel interne et des clients externes, permet un accès facile aux projets et assure une transparence complète des dossiers. Notre centre d’appels d’urgence interne est également disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet aux clients de nous contacter et de profiter d’une expérience client harmonieuse et efficace. Des équipes expérimentées et certifiées exploitent notre vaste flotte de véhicules d’intervention d’urgence et notre équipement spécialisé. On Side Developments Ltd. est une filiale d’Intact Corporation financière (TSX : IFC).

PERSONNE-RESSOURCE

Sonia Manson

Directrice, Communications et affaires commerciales

media@onside.ca

604-293-1596