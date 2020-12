Relectronic-Remech Inc. announce new staff in Ontario and Quebec.

Voir français ci-dessous

WATERLOO, ON, DEC. 7, 2020/insPRESS/ – Relectronic-Remech is a premier provider of large loss consulting services for commercial claims, focusing on electronic and mechanical losses.

With plans for 2021 moving forward, Jay Sutherland President at Relectronic-Remech Inc is pleased to announce the newest members of our team who will engage with all carriers, IA’s and contractors, to continue to grow our firm. Please welcome Christopher McClelland as Business Development Manager for Canada (with the exception of QC) and Daniel Roy as Technical Sales Representative for Ottawa and Montreal regions.

Chris joined our firm in November 2020 and his experience at A.S.A.P Secured and ISB (Insurance Search Bureau) is ideal for his new position with our firm. Chris will focus much of his efforts on large loss clients and all marketing events. Daniel joined us in October and has an Audio Engineering background and will focus on both personal and commercial lines, with our new clients in QC and also maintain our existing client base in the Ottawa region. Both Chris and Daniel bring excellent skills, expertise and knowledge to their new positions.

Our firm specializes in claims consulting and appraisal services for CNC equipment, all major electronic equipment, restaurants, large mechanical and educational facilities. We provide accurate and timely reports, with LKQ and ACV on all types of equipment. In addition to our commercial business, Relectronic-Remech can assist on all residential losses. We provide evaluation and restoration services in-home or at our centrally located office in Ville St. Laurent. These restoration services have provided cost effective savings in the order of 70%-80% over replacement of the equipment.

Relectronic-Remech Inc. annonce de nouveaux employés en Ontario et au Québec

WATERLOO, ON., 7 DÉC., 2020/insPRESS/ – Relectronic-Remech est un fournisseur de premier plan de services de conseil en sinistres importants pour les réclamations commerciales, se concentrant sur les pertes électroniques et mécaniques.

Alors que nos plans pour 2021 vont de l’avant, Jay Sutherland, président de Relectronic-Remech Inc, est heureux d’annoncer les nouveaux membres de notre équipe qui s’engageront avec tous les transporteurs, IA et sous-traitants, pour continuer à faire croître notre entreprise. Veuillez accueillir Christopher McClelland en tant que directeur du développement des affaires pour le Canada (à l’exception du QC) et Daniel Roy en tant que représentant des ventes techniques pour les régions d’Ottawa et de Montréal.

Chris a rejoint notre cabinet en novembre 2020 et son expérience chez A.S.A.P Secured et ISB (Insurance Search Bureau) est idéale pour son nouveau poste au sein de notre cabinet. Chris concentrera une grande partie de ses efforts sur les pertes importantes et tous les événements marketing. Daniel a une formation en ingénierie audio et se concentrera sur les lignes personnelles et commerciales, avec nos nouveaux clients au QC et maintiendra également notre clientèle existante dans la région d’Ottawa. Chris et Daniel apportent tous deux d’excellentes compétences, expertise et connaissances à leurs nouveaux postes.

À propos de Relectronic-Remech:

Notre cabinet se spécialise dans les services de conseil et d’évaluation des réclamations pour les équipements CNC, tous les équipements électroniques majeurs, les restaurants, les grandes installations mécaniques et éducatives. Nous fournissons des rapports précis et opportuns, avec LKQ et ACV sur tous les types d’équipements. En plus de nos activités commerciales, Relectronic-Remech peut aider sur toutes les pertes résidentielles. Nous offrons des services d’évaluation et de restauration à domicile ou à notre bureau situé au centre de Ville Saint-Laurent. Ces services de restauration ont permis des économies rentables de l’ordre de 70% à 80% par rapport au remplacement de l’équipement.