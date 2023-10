Wynward Insurance Group Names New President

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, OCTOBER 13, 2023/insPRESS/ – Wynward Insurance Group, a wholly-owned subsidiary of James Richardson & Sons, Limited (JRSL), announced today that Ken Bolt has been appointed as Wynward’s new President. The appointment will take effect on December 1, 2023. Mr. Bolt, who currently serves as Wynward’s Vice President Regional Operations, Distribution & Analytics, will be succeeding Darryl Levy who will be retiring on December 1st after having led Wynward as its President & CEO for the past thirteen years.

“On behalf of the Wynward board of directors, I am pleased to announce that Ken Bolt has been appointed President of Wynward” said Gregg Hanson, Chairman of Wynward Insurance Group. “Ken has a wealth of experience and a distinguished career in the insurance industry, and we are confident his expertise, innovative thinking and commitment to our core values make him the perfect candidate to lead Wynward into its next phase of success.”

Mr. Hartley Richardson, Executive Chair, President and CEO of JRSL added that, “I would like to thank Darryl Levy for his tremendous leadership and the remarkable milestones he has helped Wynward achieve over the past 13 years. Darryl has demonstrated vision, dedication and unwavering commitment to excellence which has been instrumental in shaping Wynward’s success, and we wish him a happy and fulfilling retirement.”

About Wynward

Established in 1920, Wynward Insurance Group is a national commercial property & casualty insurer, operating in all provinces and territories. With offices throughout Canada, Wynward proudly serves customers from coast to coast, with its headquarters in Winnipeg. Wynward Insurance Group has a Financial Strength Rating of “A” (Excellent) from A.M. Best Company. For more information about Wynward, visit www.wynward.com.

About James Richardson & Sons, Limited

Established in 1857, James Richardson & Sons, Limited (“JRSL”) is a private, family-owned and operated corporation involved in global agriculture and food processing, as well as energy exploration, transportation and marketing, financial services, insurance, real estate and freight transportation and logistics. Headquartered in Winnipeg, Manitoba, JRSL has assets and operations strategically located across Canada, the United States and the United Kingdom. For more information about JRSL, visit www.jrsl.ca.

Le groupe d’assurance Wynward nomme un nouveau président

TORONTO, ON, LE 13 OCTOBRE 2023/insPRESS/ – Le Groupe d’assurance Wynward, une filiale en propriété exclusive de James Richardson & Sons, Limitée (JRSL), a annoncé aujourd’hui que Ken Bolt a été nommé au titre de nouveau président de Wynward. La nomination entrera en vigueur le 1er décembre 2023. Monsieur Bolt, qui occupe actuellement le poste de vice-président des opérations régionales, de la distribution et de l’analyse de Wynward, succédera Darryl Levy, qui prendra sa retraite le 1er décembre 2023, après avoir dirigé Wynward en tant que président et directeur général au cours des 13 dernières années.

“Au nom du conseil d’administration de Wynward, j’ai le plaisir d’annoncer que Ken Bolt a été nommé président de Wynward”, a déclaré Gregg Hanson, président du conseil d’administration du groupe d’assurance Wynward. “Ken possède une vaste expérience et une carrière remarquable dans le secteur de l’assurance, et nous sommes convaincus que son expertise, son esprit novateur et son engagement envers nos valeurs fondamentales font de lui le candidat idéal pour mener Wynward vers sa prochaine phase de succès.”

Monsieur Hartley Richardson, président exécutif, président et directeur général de JRSL, a ajouté : “Je tiens à remercier Darryl Levy pour son leadership exceptionnel et les jalons remarquables qu’il a permis à Wynward de franchir au cours des 13 dernières années. Darryl a fait preuve d’une vision, d’un dévouement et d’un engagement inébranlable envers l’excellence, ce qui a contribué au succès de Wynward, et nous lui souhaitons une retraite heureuse et épanouissante.”

À propos de Wynward

Établi en 1920, le groupe d’assurance Wynward est un assureur national d’assurances multirisques commerciales qui exerce ses activités dans toutes les provinces et tous les territoires. Avec des bureaux dans tout le Canada, Wynward est fière de servir ses clients d’un océan à l’autre, son siège social étant situé à Winnipeg. Le Groupe d’assurance Wynward jouit d’une cote de solidité financière de ” A ” (Excellent) de la part de la société A.M. Best. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Wynward, visitez le site internet www.wynward.com.

À propos de James Richardson & Sons, Limitée

Fondée en 1857, James Richardson & Sons, Limitée (” JRSL “) est une société familiale privée qui exerce ses activités dans les domaines de l’agriculture et de la transformation des aliments à l’échelle mondiale, ainsi que de l’exploration, le transport et de la commercialisation de l’énergie, des services financiers, de l’assurance, de l’immobilier, le transport de marchandises et de la logistique. Basée à Winnipeg (Manitoba), JRSL possède des actifs et des opérations stratégiquement situés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour plus d’informations sur JRSL, visitez le site internet www.jrsl.ca.