Dolden and RSS Announce Strategic Alliance

Voir français ci-dessous

MONTRÉAL, QC, MAY 2, 2024/insPRESS/ – Dolden Wallace Folick LLP and Robinson Sheppard Shapiro LLP are excited to announce that they have entered into a strategic alliance (the “Strategic Alliance”). Through the Strategic Alliance, Dolden and the RSS Insurance Group offer a national platform, seamlessly providing expert legal advice in French and English. Dolden and RSS collectively offer expert legal advice for defence and coverage across all specialty lines of insurance including GL, professional liability, D&O, fiduciary, environmental, construction, EPL, cyber and energy. Class action litigation can now be handled nationally, inclusive of Québec class action matters. Dolden and RSS are individually recognized as leaders in the insurance law industry. The Strategic Alliance will ensure the continuity of that excellence in all Canadian jurisdictions.

The objective of Dolden and RSS is to ensure they consistently offer the highest quality legal services to domestic and international clients within the Canadian market.

Background

The Strategic Alliance brings together approximately 30 specialty insurance lawyers from RSS and approximately 80 lawyers from Dolden spanning Canada’s common law and civil law jurisdictions.

Named “One of Canada’s Best Law Firms for Insurance Law in 2024” by The Globe and Mail, and “Canada’s Law Firm of the Year 2021 for Insurance Law” by The Best Lawyers in Canada, RSS’ insurance group has been recognized as an industry leader in Québec for nearly half-a-century. Québec has a complex, evolving insurance environment, and RSS takes great pride in its ability to provide insurers with timely, effective guidance. RSS’ expertise in insurance matters has enabled it to develop long-standing relationships with a particularly extensive range of domestic and international clients.

Dolden was formed in 1994 with one office in Vancouver, British Columbia. Dolden’s three founding partners remain at Dolden today. Since its inception, Dolden has grown rapidly but organically, expanding to include offices in Kelowna, Calgary, Toronto and Guelph. Dolden and its lawyers have consistently been recognized as one of Canada’s best by Canadian Lawyer and Best Lawyers. Dolden places the highest value on client service, and its ability to anticipate insurers’ needs in a quickly changing Canadian insurance market. Consistently having its “thumb on the pulse” has been a cornerstone of Dolden’s success over the last three decades.

To learn more about the industry-leading work at RSS and Dolden, please visit www.rsslex.com and www.dolden.com.

MONTRÉAL, QC, LE MAI 2, 2024/insPRESS/ – Dolden Wallace Folick LLP et Robinson Sheppard Shapiro LLP sont heureux d’annoncer la conclusion d’une alliance stratégique (« Alliance Stratégique »). Grâce à cette Alliance Stratégique, Dolden et le Groupe d’assurance de RSS offrent une plateforme nationale, fournissant des conseils juridiques de haut niveau et entièrement bilingues pour la défense et l’analyse des garanties d’assurance pour toutes les lignes d’assurance spécialisées. Ceci inclut notamment la responsabilité civile générale, la responsabilité professionnelle, la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, la responsabilité fiduciaire, l’environnement, la construction, la responsabilité liée aux pratiques d’emploi, les cyberrisques et le droit à la vie privée et le domaine de l’énergie. Les recours collectifs pourront être gérés nationalement, y compris les recours collectifs au Québec. Tant Dolden que RSS sont individuellement reconnus comme des leaders dans le secteur du droit des assurances. L’Alliance Stratégique assurera la continuité de cette excellence dans toutes les juridictions canadiennes.

L’objectif de Dolden et RSS est de garantir qu’ils offrent des services juridiques de grande qualité à leurs clients nationaux et internationaux.

Contexte

L’Alliance Stratégique réunit environ 30 avocats spécialisés en assurance de RSS et environ 80 avocats de Dolden couvrant les juridictions canadiennes de common law et de droit civil.

Nommé l’un des meilleurs cabinets d’avocats au Canada en droit des assurances en 2024 par The Globe and Mail et cabinet d’avocats canadien de l’année 2021 en droit des assurances par The Best Lawyers in Canada, le groupe d’assurance de RSS est reconnu comme un chef de file de l’industrie au Québec depuis près d’un demi-siècle. Le Québec possède un environnement d’assurance complexe et en constante évolution, et RSS est très fier de sa capacité à fournir aux assureurs des conseils opportuns et efficaces. L’expertise de RSS en matière d’assurance lui a permis de développer des relations de longue date avec une gamme particulièrement étendue de clients nationaux et internationaux.

Dolden a été créé en 1994 avec un bureau à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les trois associés fondateurs de Dolden y travaillent encore aujourd’hui. Depuis sa création, Dolden a connu une croissance rapide, mais organique, s’étendant pour inclure des bureaux à Kelowna, Calgary, Toronto et Guelph. Dolden et ses avocats ont toujours été reconnus comme étant parmi les meilleurs au Canada par Canadian Lawyer et Best Lawyers. Dolden accorde la plus grande importance au niveau de service à la clientèle et à la capacité d’anticiper les besoins des assureurs dans un marché canadien de l’assurance qui évolue rapidement. La pierre angulaire du succès de Dolden au cours des trois dernières décennies est d’avoir toujours véritablement pris le pouls du marché.

Pour en connaître plus sur le savoir-faire de RSS et Dolden en tant que chefs de file dans l’industrie de l’assurance, veuillez consulter les sites www.rsslex.com et www.dolden.com.