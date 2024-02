FIRST GENERAL OPENS NEW OFFICE IN LONGLAC, ONTARIO.

Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, FEBRUARY 7, 2024/insPRESS/ – Mario Forget has worked in the Longlac construction industry for over 10 years. His work journey included a path in heavy equipment as a mechanic, which lead the route to his love for construction and eventual desire to launch his own business MF Construction in 2018. His operations serves the Longlac community, working on projects from small residential renovations to large scale commercial construction. Mario’s experience includes working in remote northern locations and serving indigenous communities. Mario is excited to be part of the First General network and looks forward to continuing servicing the Longlac community.

“We are pleased to welcome Mario Forget to the First General network. He will add to our extensive portfolio in servicing commercial and the indigenous communities.”

PREMIÈRE GÉNÉRALE OUVRE UN NOUVEAU BUREAU À LONGLAC, EN ONTARIO.

TORONTO, ON, LE 7 FÉVRIER 2024/insPRESS/ – Mario Forget travaille dans l’industrie de la construction à Longlac depuis plus de 10 ans. Son parcours professionnel l’a amené à travailler comme mécanicien dans l’industrie de l’équipement lourd. C’est ainsi qu’est né son amour pour la construction et son désir de lancer sa propre entreprise, MF Construction, en 2018. Son entreprise dessert la communauté de Longlac et travaille sur des projets allant de la petite rénovation résidentielle à la construction commerciale à grande échelle. Mario a notamment travaillé dans des régions nordiques éloignées et a eu l’occasion de servir des communautés autochtones. Mario est enthousiaste à l’idée de faire partie du réseau de Première Générale et se réjouit de continuer à servir la collectivité de Longlac.

« Nous sommes heureux d’accueillir Mario Forget au sein du réseau de Première Générale. Il viendra enrichir notre vaste portefeuille de services aux entreprises et aux communautés autochtones ».