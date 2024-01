Voir français ci-dessous

TORONTO, ON, JANUARY 30, 2024/insPRESS/ – HSB Canada is pleased to announce the officer appointments of Kavita Ramcharan and Leona Au.

Kavita Ramcharan has been appointed Vice President, Engineering, Inspection and Applied Technology, for HSB Canada.

Kavita leads Canada’s largest, most experienced insurance inspection and engineering force, keeping clients compliant with boiler inspection laws and ahead of emerging equipment risks. She works with a global team to develop strategies to increase understanding of new emerging risks and reduce losses for clients.

Kavita holds a Master of Applied Science in Engineering and since joining HSB Canada with project engineering experience, she has led several Inspection modernization projects. Kavita also leads HSB Canada’s Applied Sensor System Technology practice that works to drive innovation and assist clients. Kavita contribute to several industry and regulatory bodies including TSSA, CBMUA, CSA and IBC.

Leona Au has been appointed Assistant Vice President for HSB Canada.

Leona leads HSB Canada’s High Hazard Equipment Breakdown and All Risk Renewable Energy portfolios within the Technical Risk Underwriting Solutions Team (TRusT). The TRusT team works closely with their clients, brokers and risk managers who value and benefit from HSB Canada’s leadership in technical underwriting and risk engineering.

Leona is a Professional Engineer with a background in project engineering and project management in the fields of conventional and renewable energy and, since joining HSB Canada, she has applied this background to technical underwriting. Leona is an executive member of the Canadian Boiler & Machinery Underwriters Association.

HSB Canada, part of Munich Re, is a multi-line specialty insurer and provider of inspection, risk management and IoT technology services. HSB Canada’s insurance offerings include equipment breakdown, cyber risk and other coverages. HSB blends its engineering expertise, technology and data to craft inventive insurance and service solutions for existing and emerging risks posed by technological change. Throughout its 150-year history HSB’s mission has been to help clients prevent loss, advance sustainable use of energy and build deeper relationships that benefit business, public institutions and consumers. HSB holds A.M. Best Company’s highest financial rating, A++ (Superior).

TORONTO, ON, 30 JANVIER, 2024/insPRESS/ – HSB Canada a le plaisir d’annoncer la nomination de Kavita Ramcharan et Leona Au au sein de la haute direction.

Kavita Ramcharan a été nommée vice-présidente, Ingénierie, Inspection et Technologie appliquée de HSB Canada.

Kavita dirige le groupe d’inspection et d’ingénierie de l’assurance le plus vaste et le plus expérimenté au Canada, s’assurant que les clients se conforment aux lois sur l’inspection des chaudières et anticipent les risques émergents liés aux équipements. Elle travaille avec une équipe mondiale pour élaborer des stratégies visant à augmenter la compréhension des nouveaux risques émergents et à réduire les pertes des clients.

Kavita est titulaire d’une maîtrise Maîtrise en sciences appliquées en ingénierieet, depuis qu’elle s’est jointe è HSB Canada avec de l’expérience en ingénierie de projets, elle a mené plusieurs projets de modernisation. Kavita dirige également la pratique de la technologie appliquée aux systèmes de détecteurs de HSB Canada, qui visent à encourager l’innovation et à aider les clients. Kavita a appotré sa contribution à plusieurs entités du secteur et organes de réglementation, dont la TSSA, la CBMUA, l’Association canadienne de normalisation (CSA) et le BAC.

Leona Au a été nommée vice-présidente adjointe de HSB Canada.

Leona dirige les portefeuilles de bris des équipements à risque élevé et l’énergie renouvelable tous risques au sein de l’équipe des solutions de souscription des risques techniques (TRusT) de HSB Canada. L’équipe TRusT travaille étroitement avec les clients, les courtiers et les gestionnaires du risque qui apprécient le leadership de HSB Canada en matière de souscription technique et d’ingénierie du risque et en bénéficient.

Ingénieure de métier, Leona possède un bagage en ingénierie et gestion de projets dans les domaines de l’énergie conventionnelle et renouvelable qu’elle applique à la souscription technique depuis qu’elle s’est jointe à HSB Canada. Leona est membre du comité de direction de la Canadian Boiler & Machinery Underwriters Association.

HSB Canada, membre de Munich Re, est un assureur spécialisé multilignes et un fournisseur de services d’inspection, de gestion des risques et de technologies IdO. Les offres d’assurance de HSB Canada comprennent le bris d’équipement, le cyberrisque et d’autres couvertures. HSB allie son expertise en ingénierie, sa technologie et ses données pour concevoir des solutions d’assurances et de services créatives pour les risques existants et émergents en lien avec les changements technologiques. Tout au long de son histoire de 150 ans, la mission de HSB a été d’aider ses clients à prévenir les pertes, à promouvoir une utilisation durable de l’énergie et à établir des relations plus étroites qui profitent aux entreprises, aux institutions publiques et aux consommateurs. HSB détient la cote financière la plus élevée, A++ (Supérieure) de l’A.M. Best Company.

