Engage with FIRST Canada at the 2022 RCCAQ Convention

TORONTO, ON, OCTOBER 4, 2022/insPRESS/ – Engage with FIRST Canada and elevate your payments. Offer even more payment flexibility, differentiate your value, improve your operations and grow your market share.

Connect with the FIRST Canada team at their exhibit booth at the 2022 RCCAQ Convention, taking place November 2-3, 2022 at the Sheraton Centre Toronto.

Speak with the team to learn how you can engage with FIRST Canada to elevate your client payment experience.

Enter to Win:

Enter for your chance to win a Bose SoundLink Revolve+ II.

About FIRST Insurance Funding of Canada

FIRST Insurance Funding of Canada (FIRST Canada) provides the Canadian Insurance Market with innovative payment solutions. Brokers, MGAs, and carriers can partner with FIRST Canada and expand their offering to provide more value, choice, and convenience for all their clients. The combined strength of FIRST Canada’s dedicated team, evolved offering, and innovative platform position its partners to meet the demanding future of the Canadian Insurance landscape armed with market-leading solutions for success. FIRST Canada is part of Wintrust (Nasdaq: WTFC) a financial services company with more than $50 billion in assets and a part of the largest premium finance companies in North America. Follow FIRST Canada on LinkedIn and Twitter. For more about the company, visit www.firstinsurancefunding.ca.

For more information, please contact:

Crystal Macklin

SVP Marketing & Communications

FIRST Insurance Funding of Canada

crystal.macklin@firstinsurancefunding.ca

647-308-4944

Engagez-vous avec FIRST Canada au congrès du RCCAQ 2022

Engagez-vous avec FIRST Canada et améliorez vos paiements. Offrez encore plus de souplesse dans vos paiements tout en différenciant votre valeur, en améliorant vos opérations et en augmentant votre part de marché.

Connectez avec l’équipe de FIRST Canada à leur kiosque d’exposition au congrès du RCCAQ 2022, qui aura lieu les 2 et 3 novembre 2022 au Centre des congrès de Québec et au Hilton Québec Hôtel.

Parlez avec l’équipe FIRST Canada au congrès du RCCAQ 2022 pour apprendre comment vous pouvez vous engager avec FIRST Canada pour améliorer l’expérience de paiement de vos clients.

Participez :

Participez pour courir la chance de gagner des Bose SoundLink Revolve+ II.

À propose de Financement d’Assurance FIRST du Canada

Financement d’Assurance FIRST du Canada (FIRST Canada) fournit au marché canadien de l’assurance des solutions de paiement complètes. Les courtiers, les grossistes et les assureurs peuvent s’associer à FIRST Canada et élargir leur offre pour fournir plus de valeur, de choix et de commodité à tous leurs clients. La force combinée de l’équipe dévouée, de l’offre évoluée et de la plateforme innovatrice de FIRST Canada permet à ses partenaires de faire face à l’avenir exigeant du marché canadien de l’assurance, outillés de solutions leaders dans le marché pour réussir. FIRST Canada fait partie de Wintrust (Nasdaq : WTFC), une société de services financiers avec plus de 50 milliards de dollars d’actifs et faisant partie des plus grandes sociétés de financement de primes en Amérique du Nord. Suivez FIRST Canada sur LinkedIn et Twitter. Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez www.firstinsurancefunding.ca/fr.

Pour plus d’informations:

Eric Bissonnette

Président régional, Est du Canada & Analytique des ventes

Financement d’Assurance FIRST du Canada

eric.bissonnette@firstinsurancefunding.ca

514 688 8252